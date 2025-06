"Bóc" đường dây mua dâm sao phim 18+ từ vụ nam ca sĩ đi đêm bị phát hiện, 1 tên tuổi hạng A cũng bị réo gọi?

Vào ngày 18/6, showbiz Hàn Quốc chấn động trước thông tin nam idol Ju Haknyeon bị đuổi khỏi nhóm The Boyz, do gặp gỡ cựu diễn viên phim 18+ Nhật Bản Kirara Asuka. Nhưng không chỉ gặp gỡ, TenAsia đã vào cuộc và chỉ đích danh nam idol này có hành vi mua bán dâm với Kirara Asuka.

Nhiều nguồn tin trong giới giải trí tiết lộ: "Vào cuối tháng 5, Ju Haknyeon đã gặp Kirara Asuka tại 1 quán bar riêng tư ở Tokyo và có quan hệ tình dục với cô ấy. Trong quá trình này, anh ta đưa tiền cho Kirara Asuka, tức là hành vi mua bán dâm". Được biết, công ty quản lý One Hundred phát hiện dấu hiệu cho thấy Ju Haknyeon mua bán dâm trong quá trình xác minh tranh cãi đời tư gần đây của nam idol. Ban đầu, ngôi sao 26 tuổi này phủ nhận, nhưng sau đó đã thừa nhận trước những bằng chứng cụ thể. Trước đó, công ty chỉ thông báo Ju Haknyeon tạm dừng hoạt động vì lý do cá nhân.

Ju Haknyeon không chỉ gặp gỡ, mà còn có hành vi mua bán dâm với cựu sao phim 18+

Không chỉ bị đuổi khỏi The Boyz, đánh mất sự nghiệp, Ju Haknyeon còn đứng trước nguy cơ vướng vòng lao lý. Theo Điều 21 của "Luật về hình phạt đối với hành vi môi giới mại dâm và các hành vi liên quan", người thực hiện hành vi mua bán dâm có thể bị phạt tù dưới 1 năm hoặc phạt tiền lên đến 3 triệu won (57 triệu đồng). Công dân Hàn Quốc dù thực hiện hành vi này ở nước ngoài cũng sẽ bị xử phạt theo luật pháp trong nước.

Nam idol này có nguy cơ vướng vòng lao lý

Không dừng lại tại đây, 1 nguồn tin khác tiết lộ không chỉ Ju Haknyeon, mà 1 nhà sản xuất của công ty One Hundred cũng bị đình chỉ công việc vì các vấn đề liên quan đến mại dâm. Cư dân mạng đã nhanh chóng đổ dồn nghi vấn nhà sản xuất này chính là rapper đình đám MC Mong. Chỉ mới vào ngày 13/6, MC đã từ chức giám đốc sản xuất tại One Hundred Label và không còn tham gia vào hoạt động của hãng này nữa. Lý do được đưa ra ở đây là "lý do cá nhân".MC Mong là người đồng sáng lập và cựu giám đốc sản xuất của One Hundred. Chính vì vậy, việc rapper này nghỉ việc bất thường làm dấy lên nhiều đồn đoán. Cư dân mạng cho rằng MC Mong chính là nhà sản xuất bị đình chỉ do liên quan đến mại dâm. Trên thực tế, MC Mong là cái tên khá tai tiếng tại showbiz, khi từng nhổ đến 12 chiếc răng để trốn nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, đây mới chỉ là suy đoán, phía One Hundred chưa lên tiếng về nghi vấn MC Mong là nhà sản xuất trong câu chuyện trên.

MC Mong có nhiều điểm đáng ngờ với nhà sản xuất vừa bị đình chỉ do liên quan đến mại dâm