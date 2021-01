Phim 18+ "có 6 cảnh nóng chỉ trong 1 tập" lại gây "bão" Netflix

Thứ Năm, ngày 28/01/2021 18:39 PM (GMT+7)

Diễn viên chính trong phim cũng phải thốt lên bất ngờ về kết quả này.

Phim 18+ Bridgerton đạt kỷ lục với 82 triệu lượt xem trên toàn thế giới trong 1 tháng trên kênh Netflix. Đây là một thành tích đáng nể cho thấy sức hút của bộ phim "gây sốt" toàn cầu. Tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, phim lọt Top phim thịnh hành trên nền tảng trực tuyến. Bridgerton được phát hành tại 83 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Cặp đôi diễn viên chính của Bridgerton

Trước đó, danh hiệu phim được nhiều người xem nhất trên Netflix thuộc về The Witcher với hơn 76 triệu lượt xem sau 28 ngày chiếu.

Phía Netflix cũng nhanh chóng tuyên bố thành tích này của Bridgerton, đồng thời khẳng định phim liên tiếp có tên trong Top 10 phim ăn khách nhất tại hầu hết các nước trên thế giới, trừ Nhật Bản.

Nam diễn viên chính Rege-Jean Page hạnh phúc viết trên trang cá nhân: "82 triệu lượt xem! Xin gửi đến tất cả các bạn tình yêu vô bờ bến từ chúng tôi”. Nữ chính Phoebe Dynevor cũng thốt lên: “Điều này thật không tưởng. Tôi rất tự hào về ê-kíp đứng sau tác phẩm này. Cảm ơn các bạn đã yêu thích bộ phim”.

Bridgerton có nhiều cảnh nóng giữa cặp đôi nhân vật chính. Thậm chí trong một tập phim, cảnh nóng kéo dài tới hơn 3 phút. Thậm chí theo khán giả thống kê, một tập có tới 6 cảnh nóng của nhân vật chính. Phim lấy đề tài về cuộc sống quý tộc Anh trong thế kỷ 19, xoay quanh tiểu thư nhà Bridgerton với câu chuyện khám phá tình yêu khi gặp công tước lạnh lùng, tài giỏi của xứ Hastings.

Phim có nhiều cảnh nóng, được ví như "50 sắc thái"

Phần một của phim là hành trình đi tìm hạnh phúc của cặp đôi chính. Theo New York Post, Bridgerton sẽ có kế hoạch làm phần hai, xoay quanh tình trường của cậu cả nhà Bridgerton. Phần hai tiếp tục dựa trên tác phẩm của Julia Quinn, cụ thể là cuốn The Viscount Who Loved Me (tựa tiếng Việt: Tử tước và em). Diễn viên đóng vai nữ chính của phần 2 chưa được lộ diện.

