Shiloh Jolie rạng rỡ bên người tình tin đồn

Trong loạt ảnh được trang Dnevnik đăng tải hôm 21/9, Shiloh tíu tít bên vũ công Keoni Rose tại khu phố Lower Manhattan ở New York. Hai cô gái tham gia lễ hội Feast of San Gennaro ở khu Little Italy.

Cả hai cùng mặc đồ màu tối, xỏ giày thể thao, phong cách thoải mái.

Theo Daily Mail, Shiloh và Keoni chuyển đến sống cùng nhau trong một căn hộ chung cư ở Los Angeles từ đầu mùa hè. Dù hai người chưa xác nhận bất cứ điều gì về mối quan hệ, họ đã dành nhiều thời gian bên nhau trong một năm qua. Đôi bạn lộ ảnh thân mật lần đầu vào tháng 11 năm ngoái. Keoni là một vũ công chuyên nghiệp, quen Shiloh tại lớp học nhảy.

Trong lần xuất hiện này, vũ công kiêm biên đạo múa sinh năm 2006 trông chững chạc và cá tính hơn so với khi cô được chụp hình bên ngoài căn hộ với Keoni vào tháng 7. Shiloh trông khác lạ với màu tóc và phụ kiện mới. Thay vì mái tóc vàng quen thuộc, cô đã chuyển sang màu bạch kim nổi bật, vuốt gọn gàng ra phía sau. Shiloh cũng gây ấn tượng với khuyên môi và kiểu trang điểm mắt khói, khác hẳn vẻ ngoài mộc mạc trước đây.

Con gái ruột đầu lòng của Angelina Jolie và Brad Pitt được nhận xét ngày càng giống mẹ hồi trẻ, từ gương mặt tới phong cách. Thời tuổi teen, Angelina từng là cô gái nổi loạn, có cá tính mạnh và thích mặc đồ đen kiểu bụi bặm. Năm 20 tuổi, trong quá trình quay phim Foxfire (1996), cô nảy sinh tình cảm với nữ bạn diễn Jenny Shimizu. Minh tinh từng thừa nhận trên tạp chí Girlfriends, cô 'yêu Jenny ngay từ cái nhìn đầu tiên' và cho biết nếu không gặp Jonny Lee Miller (người chồng đầu), có lẽ cô đã kết hôn với Shimizu.

Shiloh Jolie và Keoni Rose mặc đồ ton sur ton, quấn quýt khi đi mua sắm vào dịp sinh nhật của Shiloh hôm 27/5.