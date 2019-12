Sao Việt bị xé áo quần, cưỡng hôn và sự cố oái oăm khi đi diễn hội chợ

Thứ Bảy, ngày 21/12/2019 16:05 PM (GMT+7)

Sân khấu hội chợ là một trong những sân khấu phổ biến của đông đảo nghệ sĩ. Thế nhưng vì hội chợ có lượng khán giả lớn, lực lượng an ninh không đảm bảo nên các nghệ sĩ cũng thường xuyên gặp phải các tình huống oái oăm.

Châu Khải Phong bị xé áo, xé quần, ném búa đinh lên sân khấu

Mới đây, sự việc nam ca sĩ Châu Khải Phong gặp sự cố khi tham gia biểu diễn tại Đà Nẵng nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Theo đó, khi đang hát giữa chừng, nam ca sĩ được trợ lý và nhà tổ chức sự kiện yêu cầu rời sân khấu gấp để tránh tai nạn.

Châu Khải Phong cho biết, sự kiện tổ chức tại không gian mở. Vì lượng khán giả quá đông dẫn đến tắc nghẽn đường đi. Vì khó chịu, một vị khách gần đó ném búa đinh, cờ - lê lên sân khấu. Quá bất ngờ trước hành động của vị khách khiếm nhã, Châu Khải Phong lùi vào hậu trường sân khấu đợi an ninh giải quyết xong sự việc mới biểu diễn tiếp.

Nam ca sĩ cũng cho biết việc đi hát và gặp các hành động quá khích của khán giả không phải là chuyện hiếm gặp. Trước đây, anh từng bị xô kéo, xé áo, xé quần, thế nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp trường hợp khán giả sử dụng những vật dụng có tính sát thương ném về phía mình như thế.

Du Thiên bị chửi, ném ghế, và vây đánh

Hồi cuối tháng 6 năm nay, nam ca sĩ Du Thiên cũng gặp phải tình huống bất ngờ khi đang tham gia biểu diễn tại một hội chợ ở Quảng Nam. Theo đó, khi nam ca sĩ đang biểu diễn thì bất ngờ có một người đàn ông ở khu vực khán giả đã ném thẳng ghế vào người anh. Sau khi ngừng biểu diễn, Du Thiên bức xúc có lời qua tiếng lại với người đàn ông này. Người ném ghế cũng liên tục dùng những từ ngữ khiếm nhã để chửi nam ca sĩ.

Du Thiên từng bị vây đánh ở Vĩnh Phúc

Theo Du Thiên chia sẻ, thì nguồn cơn sự việc là do người đàn ông này hiểu nhầm Du Thiên đánh con anh ấy khi bé con trèo lên sân khấu. Tuy nhiên, sau khi nói chuyện rõ ràng và biết rằng Du Thiên không hề đánh trẻ con, người đàn ông này đã xin lỗi nam ca sĩ vì khi đó quá bực tức, không kiểm soát được hành động và lời nói.

Du Thiên chia sẻ anh từng gặp nhiều sự cố khi đi diễn ở hội chợ, những sân khấu ngoài trời. Tuy nhiên, nam ca sĩ khẳng định anh vẫn sẽ biểu diễn ở những địa điểm này nếu được khán giả yêu thương và ủng hộ mình.

Hay bị khán giả ném ghế lên sân khấu khi biểu diễn ở Quảng Nam

Trước đó, ngày 13/5, Du Thiên cũng bị đánh khi biểu diễn trên sân khấu hội chợ ở Vĩnh Phúc. Du Thiên cho biết khi anh đang biểu diễn bài Xa em thì bên dưới có tiếng la hét cho rằng nam ca sĩ đạo nhạc vì bài hát cùng tên với một bài hát của ca sĩ nổi tiếng khác.

Lời qua tiếng lại, một người đàn ông đã xông vào đánh Du Thiên. Phía nam ca sĩ có đánh trả vì tức giận và có chút “máu võ” trong người. Sau đó, có ba bốn người đàn ông đã vây đánh nam ca sĩ khi anh rời điểm diễn.

Vụ việc sau đó được công an can thiệp, người hành hung Du Thiên cũng đã gọi điện nhận sai và xin lỗi nam ca sĩ vì say xỉn không làm chủ được hành động.

Bảo Thy bị fan ôm chầm trên sân khấu

"Công chúa bong bóng" Bảo Thy là một trong những ca sĩ có tiếng trong showbiz Việt. Dù rất ít khi nhận biểu diễn show hội chợ nhưng trong lần hiếm hoi biểu diễn ở hội chợ Pleiku, nữ ca sĩ cũng gặp phải tình huống khó đỡ.

Khi ấy, Bảo Thu đang hát thì bị một một fan cuồng tuổi teen khác giới chạy lên sân khấu và ôm lấy cô. Quá hoảng hốt và bất ngờ, Bảo Thy đã nhanh chóng rời khỏi sân khấu.

Đông Nhi bị cưỡng hôn

Tương tự như Bảo Thy, trong một lần biểu diễn ở một hội chợ, Đông Nhi được một nam khán giả chạy lên sân khấu tặng hoa. Đáng chú ý, khi Đông Nhi đang vui vẻ nhận bông hoa thì bị vị khán giả này ôm ghì rồi cưỡng hôn. Mặc dù đã cố gắng né tránh nhưng fan cuồng nhất quyết không chịu buông tha cho Đông Nhi, chỉ khi lực lượng an ninh xuất hiện thì người này mới trở về khu vực khán giả.

Đông Nhi cũng có kỷ niệm nhớ đời khi đi diễn hội chợ

Hồ Quang Hiếu cho biết đi diễn hội chợ các trường hợp khán giả quá khích là chuyện bình thường

Bên cạnh đó, "ngôi sao hội chợ" Hồ Quang Hiếu từng chia sẻ, lúc mới đi hát, một lần sau khi diễn ở tỉnh lẻ xong, anh bị một đám nam thanh niên cầm ghế đuổi đánh vì anh “dám” chụp hình chung với bạn gái họ.

