Ca sĩ hội chợ bị hành hung hội đồng ngay tại sân khấu giờ ra sao?

Chủ Nhật, ngày 10/11/2019 00:04 AM (GMT+7)

Du Thiên từng gây xôn xao khi là nạn nhân trong vụ việc bị một nhóm thanh niên hành hung hội đồng dưới sân khấu.

Ca sĩ chạy show hội chợ Sự kiện:

Vào giữa tháng 5/2019, cư dân mạng lan truyền chóng mặt đoạn clip ghi lại cảnh mâu thuẫn dẫn đến xô xát giữa nhiều thanh niên và một nam ca sĩ biểu diễn sân khấu hội chợ. Vụ việc xảy ra ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc và nam ca sĩ bị hành hung trong đoạn clip được xác định là Du Thiên. Nguyên nhân vụ việc bắt nguồn khi ca sĩ Du Thiên hát ca khúc có tựa "Xa em" thì bị một nhóm thanh niên cho rằng bài này là của ca sĩ khác. Ca sĩ Du Thiên cũng có giải thích là 2 bài hát trùng tên nhau. Sau đó, giữa giọng ca "Tình anh không đổi thay" và nhóm thanh niên có lời qua tiếng lại và xảy ra xô xát.

Du Thiên là nam ca sĩ bị nhóm thanh niên hành hung khi đi biểu diễn ở sân khấu hội chợ.

Vụ việc sau đó được công an can thiệp, người hành hung Du Thiên cũng đã gọi điện nhận sai và xin lỗi nam ca sĩ vì say xỉn không làm chủ được hành động. Về phía Du Thiên, nam ca sĩ cũng gây nhiều tranh cãi vì hành động đứng lại “đấu khẩu” với khán giả thay vì dùng lời lẽ mềm mỏng để sự việc êm xuôi. Trên mạng xã hội, Du Thiên cũng được nhận xét là háo thắng khi liên tục phủ nhận việc bỏ chạy khi bị đánh: "Không hiểu sao lại có rất nhiều bài viết lại viết là Du Thiên bị hành hung và bỏ chạy nhỉ? Tôi xin đính chính lại là tôi không bỏ chạy nhé! Lúc đứng đấu khẩu với bạn kia tôi vẫn hết sức bình tĩnh. Mãi đến khi bạn ấy tấn công tôi bằng 2 đòn đấm thì tôi bình tĩnh đỡ và trả lại bằng 2 đòn đấm vào ức và bạn ấy gục xuống.

Ngay lúc bạn ấy ngã xuống thì đằng sau tôi có nhiều người kéo giật về và đẩy tôi đi không cho quay lại xô xát tiếp với những thanh niên này. Vì lúc này không còn là cuộc đấu giữa 2 người nữa".

Du Thiên được cho là háo thắng, lối cư xử không đúng mực, đặc biệt khi là người nổi tiếng.

Du Thiên là một cái tên khá đắt show ở các sân khấu tỉnh, hội chợ... 6 tháng sau sự việc bị hành hung gây xôn xao dư luận, Du Thiên vẫn tất bật với lịch diễn. Anh thường xuyên chia sẻ trên trang cá nhân lịch trình chạy show tại các sân khấu lớn nhỏ ở nhiều tỉnh thành và những đoạn clip trình diễn, giao lưu cùng người hâm mộ.

Tuy nhiên, gần như Du Thiên vẫn chưa rút được kinh nghiệm từ bài học sau vụ xô xát trước đó. Trên trang cá nhân, thỉnh thoảng, nam ca sĩ lại có thái độ gay gắt vì một vài vụ việc, có lời lẽ nặng nề, rất khó nghe. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng, nam ca sĩ vẫn bảo thủ với tính khí nóng nảy, có phần ngông cuồng và "chợ búa" trong cách ứng xử, lời nói... Điều này được cho là rất dễ dẫn đến mâu thuẫn như ồn ào tương tự trước đó.

Cách đây không lâu, nam ca sĩ bày tỏ sự bức xúc vì bị mạo danh trên mạng xã hội để lừa đảo, mượn tiền nhiều bạn bè. Mọi việc không có điều gì đáng bàn nếu nam ca sĩ ứng xử như nhiều người nổi tiếng khác, nhờ pháp luật can thiệp hay thông báo đến bạn bè để tránh những sự cố đáng tiếc từ các đối tượng mạo danh. Tuy nhiên, điều đáng nói là lời lẽ và cách xưng hô vô cùng nặng nề của Du Thiên khiến người hâm mộ phản ứng, cho rằng nó không đúng với lối ứng xử của một người nổi tiếng.

Từng xảy ra vụ việc ẩu đả ở sân khấu hội chợ, Du Thiên được cho là vẫn bảo thủ tính tình nóng nảy, dễ xảy ra mâu thuẫn thông qua những lời lẽ nặng nề, khó nghe trên trang cá nhân.