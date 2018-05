Sao nữ “Tình người duyên ma” gọi Sơn Tùng M-TP là nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam

Thứ Tư, ngày 09/05/2018 08:10 AM (GMT+7)

Chia sẻ của nữ diễn viên Thái Lan - Mai Davika đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả Việt nói chung và người hâm mộ của Sơn Tùng M-TP nói riêng.

Sau khi Sơn Tùng M-TP tung trailer chính thức MV Chạy ngay đi vào tối 7.5, đến ngày 8.5, trên trang Instagram cá nhân, nữ diễn viên người Thái Lan - Davika đã chia sẻ trailer này kèm dòng chia sẻ gây chú ý. Theo đó, nữ diễn viên Tình người duyên ma viết: "Get ready for Davika’s latest performance in collaboration with Top Vietnamese Artist and Korean director - production. Coming soon. Stay tuned!" (Tạm dịch: Sẵn sàng cho sự kết hợp của Davika với nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam và ekip đạo diễn, nhà sản xuất Hàn Quốc trong một sản phẩm âm nhạc. Cùng chờ đợi theo dõi).

Dòng trạng thái này được đăng tải đã lập tức khiến fan Việt vô cùng thích thú. Bởi đây là lần đầu tiên, nữ diễn viên Davika dành lời chia sẻ về sự kết hợp với một nam ca sĩ Việt Nam. Đáng chú ý, cô còn gọi Sơn Tùng là nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam.

Nữ diễn viên Davika dành nhiều lời ưu ái cho Sơn Tùng trong lần hợp tác đầu tiên.

Ngoài fan Việt, nhiều khán giả của xứ sở chùa Vàng cùng dành sự quan tâm đặc biệt tới Sơn Tùng M-TP và MV chuẩn bị ra mắt do Davika tham gia diễn xuất. Động thái này cũng khiến người hâm mộ của Sơn Tùng thêm tò mò, cho rằng rất có thể, giọng ca gốc Thái Bình sẽ dùng sản phẩm âm nhạc lần này để “tấn công” thị trường âm nhạc Thái Lan.

Hiện tại, phía Sơn Tùng vẫn chưa có thêm chia sẻ nào về lý do mời nữ diễn viên nổi tiếng Thái Lan đóng MV tái xuất Vpop lần này. Tuy nhiên, sự kết hợp cùng Mai Davika cũng hứa hẹn sẽ đem tới nhiều điều bất ngờ cho người hâm mộ vào ngày 12/5. Đây cũng là lần đầu tiên Vpop có một nam ca sĩ mời diễn viên nổi tiếng Thái Lan xuất hiện trong MV của mình.

Hiện khán giả đang rất mong chờ MV của Sơn Tùng sớm ra mắt, vì ngoài việc đây là sản phẩm âm nhạc tái xuất, MV còn gây chú ý khi có sự xuất hiện của nữ diễn viên đình đám Thái Lan.

Mai Davika là diễn viên, người mẫu nổi tiếng bậc nhất của xứ sở chùa vàng. Cô sở hữu nét đẹp lai hai dòng máu Thái - Bỉ. Tên tuổi của cô đã quá quen với khán giả châu Á với các tác phẩm điện ảnh như: Em là bà nội của anh phiên bản Thái, Hẹn Ước Tình Yêu - Buang Banjathorn... và đặc biệt là Tình Người Duyên Ma kết hợp cùng tài tử Mario Maurer. Kể từ đây, cô cũng được khán giả ưu ái với danh xưng "ma nữ" đẹp nhất Thái Lan.

Cũng sau gần 1 ngày ra mắt trailer MV chính thức, có sự xuất hiện của nữ diễn viên Davika, Sơn Tùng tiếp tục phá kỷ lục Vpop khi nhanh chóng thu về hơn 1 triệu lượt xem với hơn 77 ngàn lượt yêu thích trên kênh YouTube.