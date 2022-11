Sao nam đình đám lộ cảnh nhạy cảm trong phim hot nhất HBO

Cảnh quay lộ điểm nhạy cảm của nam diễn viên trở thành chủ đề gây chú ý trên mạng xã hội.

Theo HK01, bộ phim truyền hình The White Lotus mùa 2 đã chính thức lên sóng trên HBO vào ngày 30/10. Ngay trong tập 1, cảnh khỏa thân của nam chính Theo James gây sốc cho nhiều khán giả và trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng.

Phần 1 của The White Lotus được phát sóng năm 2021 và nhận được nhiều lời khen của giới phê bình. Phim cũng giành được 10 giải thưởng tại lễ trao giải Primetime Emmy lần thứ 74. Phần hai của The White Lotus có bối cảnh chính ở một khu nghỉ mát sang trọng tại Sicily. Trong phần 2, chỉ có hai diễn viên ở phần 1 tham gia diễn xuất là Jennifer Coolidge (vai Tanya McQuoid, một người phụ nữ gặp nhiều rắc rối sau khi mẹ qua đời) và Jon Gries (vai Greg Hunt, chồng của Tanya).

Theo James trong "The White Lotus" 2.

Trong The White Lotus phần 2, Theo James đảm nhận một trong các vai chính là Cameron Sullivan - người được giới thiệu là một doanh nhân thành công, xuất thân từ một gia đình giàu có. Cameron tới Sicily nghỉ dưỡng cùng với vợ là Daphne (Meghann Fahy đóng), bạn cùng phòng thời đại học của anh, Ethan (Will Sharpe đóng) và vợ của Ethan là Harper (Aubrey Plaza đóng).

Trong tập 1, khoảnh khắc Theo James đi thay quần bơi gây ấn tượng mạnh với người xem khi anh để lộ vòng ba và điểm nhạy cảm trước ống kính. Cảnh quay dài 24 giây ngay lập tức trở thành chủ đề gây xôn xao mạng xã hội những ngày qua.

Nam diễn viên người Anh có cảnh khoả thân gây sốc ngay trong tập 1.

Cụ thể, trong một cảnh phim, Cameron (Theo James) đi đến phòng của vợ chồng Harper và Ethan để mượn một chiếc quần bơi. Vào thời điểm đó, vợ của người bạn thân là cô nàng Harper đang ở trong nhà tắm nhưng Cameron vẫn quyết định thay quần ngay sau lưng cô. Cảnh quay phản chiếu qua gương khiến Theo James lộ hoàn toàn vòng 3 và bộ phận nhạy cảm. Ống kính lúc này tiếp tục lia tới biểu cảm của Harper (Aubrey Plaza đóng) lén nhìn cơ thể bạn của chồng qua gương.

Chia sẻ trên tờ Dailymail, Theo James cho biết, mối quan hệ giữa các nhân vật sẽ rõ ràng hơn trong những tập tiếp theo. Nói về phản ứng của bạn diễn Aubrey Plaza - người đóng vai Harper, nam diễn viên người Anh cho hay: "Chúng tôi không biết liệu quyết định để Harper nhìn Cameron khi thay đồ là cố ý hay tình cờ của đạo diễn. Tuy nhiên, phản ứng của cô ấy rất thú vị". Nam diễn viên sinh năm 1984 bật mí thêm, trong tập 5 của phim, khán giả sẽ nhận ra cảnh quay trên có mục đích riêng.

Theo James cho biết, cảnh quay ban đầu còn trần trụi hơn so với phiên bản được phát sóng.

Nói về việc khỏa thân 100% trong phim trên tờ Entertainment Tonight (etonline), Theo James thừa nhận, ban đầu nhân vật Cameron trong kịch bản có nhiều cảnh khỏa thân rất táo bạo, trần trụi. "Ở phiên bản đầu tiên chưa cắt gọt, tôi và ê-kíp quay cảnh nóng trần trụi hơn rất nhiều. Tuy nhiên, sau khi xem xét kỹ lưỡng, ê-kíp quyết định cắt giảm cảnh nóng và quay lại một phiên bản khác "tinh tế" hơn như mọi người đã thấy", nam diễn viên 8X chia sẻ.

Trả lời phỏng vấn trên tờ etonline, Theo James hài hước cho biết việc khỏa thân đóng cảnh nóng trước ống kính là "điều đương nhiên".

Nam diễn viên 8X trong buổi họp báo phim.

"Đó là điều khoản trong hợp đồng của tôi. Trong hợp đồng của tôi có quy định rằng tôi không được phép làm bất cứ điều gì nếu không khỏa thân 100%", nam diễn viên điển trai cho biết thêm. Theo James cũng tiết lộ, việc The White Lotus có nhiều cảnh khỏa thân là điều hoàn toàn dễ hiểu bởi phim miêu tả cuộc sống của các nhân vật trong kỳ nghỉ dưỡng tại một hòn đảo lãng mạn.

Dù Theo James đã lên tiếng giải thích về cảnh nóng nhưng cảnh quay nhạy cảm của anh vẫn gây xôn xao và tranh cãi trên mạng xã hội. Thậm chí, một số fan còn thắc mắc liệu có phải anh dùng đồ giả cho cảnh quay dài 24 giây trên hay không. "Tôi đang xem cái quái gì vậy", "Đêm nay sẽ khó ngủ đây", "Tôi nghĩ anh ấy dùng đồ giả", "Chắc chắn là hàng giả rồi"... là những bình luận đáng chú ý trên mạng xã hội.

Theo James từng gây sốc với cảnh nóng trong phim "The Time Traveler's Wife".

Theo HK01, dù cảnh khỏa thân của Theo James đã được "gia giảm" nhưng cũng đủ gây sốc cho khán giả xem truyền hình. Đồng thời, nhờ cảnh nóng trên mà bộ phim thu về lượng người xem khả quan khi tăng 63% so với mùa trước. Số lượng khán giả xem tập 1 lên tới 1,5 triệu người.

Tờ Setn cho biết, đây không phải lần đầu tiên Theo James đóng cảnh khỏa thân gây tranh cãi. Trước đó, nam diễn viên U40 từng đóng nhiều cảnh nóng trong The Time Traveler's Wife (2022) và Sanditon (2019). Theo James sinh năm 1984, là diễn viên người Anh. Anh tham gia nhiều bộ phim như The Divergent Series, Underworld: Awakening (2012), Underworld: Blood Wars (2016), How It Ends (2018), Archive (2020), Golden Boy (2012),...

