Bị cháu tung tin 'chết đuối', Lưu Hiểu Khánh tuyên bố không cho thừa kế một xu

Ngày 25/3, Lưu Hiểu Khánh cho biết thời gian qua, mạng xã hội lan tràn tin đồn bà qua đời tại một bể bơi ở Hoành Điếm. Bà viết: "Vừa mới đây, tôi lại thấy tin về cái chết của mình. Đây có phải là điềm báo bị giết hại không? Họ muốn tôi chết đến thế sao?". Bà cũng trích dẫn bài thơ: "Sinh cùng một dòng máu, sao ta lại muốn làm hại nhau đến vậy?" để bày tỏ sự bất mãn. Bà công khai ảnh chụp màn hình, khẳng định người tung tin đồn về cái chết của mình là Tịnh Nhiên - cháu trai ruột gọi bà là bác.

Diễn viên Lưu Hiểu Khánh. Ảnh: Weibo

Lưu Hiểu Khánh có một người em gái ruột, người này sinh con trai tên Tịnh Nhiên. Vì hoàn cảnh, người em gái từng gửi Tịnh Nhiên cho Lưu Hiểu Khánh nuôi dưỡng ở Bắc Kinh. Khi cháu còn nhỏ, Lưu Hiểu Khánh chi tiền cho cháu học trường dân lập cao cấp, sau đó cho tiền học ở Australia suốt 7 năm, rồi mua nhà, mua xe, chuẩn bị hôn lễ... Lưu Hiểu Khánh từng có ý định để lại toàn bộ tài sản của mình cho Tịnh Nhiên. Khi đó, Tịnh Nhiên luôn gọi Lưu Hiểu Khánh là mẹ.

Tuy nhiên, mối ân tình kéo dài hơn 40 năm biến chất khi đối mặt với lợi ích. Năm 2012, Lưu Hiểu Khánh kết hôn với doanh nhân giàu có Vương Hiểu Ngọc và hủy bỏ lời hứa sẽ để lại toàn bộ tài sản cho Tịnh Nhiên. Từ đó, Tịnh Nhiên đổi cách xưng hô, gọi bà là "dì", hai bên ngày càng ít liên lạc.

Đến năm 2016, gia đình Tịnh Nhiên chuyển đến Thành Đô sinh sống, gần như cắt đứt quan hệ với Lưu Hiểu Khánh. Năm 2025, Lưu Hiểu Khánh tuyên bố sẽ quyên góp toàn bộ tài sản cho ngành điện ảnh – truyền hình Trung Quốc, không để lại một xu nào cho cháu trai, khiến mâu thuẫn giữa hai bên tan vỡ.

Giải thích với truyền thông về chọn lựa của mình, Lưu Hiểu Khánh từng nói mình "như mồ côi" vì không cảm nhận được tình cảm ruột già, máu mủ, em và cháu "ác hơn người ngoài".

Lưu Hiểu Khánh và em gái cùng cháu trai. Ảnh: Weibo

Những năm gần đây, gia đình Tịnh Nhiên hành động "không kiêng dè", theo Sohu. Năm ngoái, Tịnh Nhiên cùng cha mẹ 5 lần khởi kiện Lưu Hiểu Khánh, đòi bồi thường hơn 20 triệu NDT, cho rằng họ làm việc cho bà hơn 10 năm nhưng không ký hợp đồng cũng không nhận lương. Ngoài ra, họ còn ứng trước hơn 380.000 NDT chưa được hoàn lại. Tịnh Nhiên còn tiết lộ căn biệt thự của Lưu Hiểu Khánh ở Bắc Kinh là công trình xây dựng trái phép, khiến bác gặp rắc rối.

Phía Lưu Hiểu Khánh, ngược lại, đưa ra bằng chứng, nói đối phương lấy trộm những món trang sức bà đeo suốt hàng chục năm, đồng thời cố tình phong tỏa tài sản của bà.

Lưu Hiểu Khánh thời trẻ. Ảnh: Weibo

Lưu Hiểu Khánh quê Phù Dương, tỉnh An Huy, Trung Quốc, là một trong những nữ diễn viên huyền thoại của điện ảnh Hoa ngữ. Bà tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Tứ Xuyên trước khi bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Lưu Hiểu Khánh bắt đầu nổi tiếng từ thập niên 1970 và nhanh chóng trở thành gương mặt tiêu biểu của màn ảnh Trung Quốc. Vai diễn trong bộ phim Phù Dung Trấn giúp bà giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại giải Kim Kê danh giá. Sau đó, bà tiếp tục khẳng định vị thế qua nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình có giá trị nghệ thuật cao. Một trong những vai diễn kinh điển là Võ Tắc Thiên trong bộ phim truyền hình cùng tên, gây tiếng vang khắp châu Á. Lối diễn xuất mạnh mẽ, nội tâm sâu sắc giúp Lưu Hiểu Khánh được đánh giá là diễn viên thực lực hàng đầu.

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Lưu Hiểu Khánh còn tham gia sản xuất phim và kinh doanh. Trong thập niên 1990, bà được xem là một trong những nữ nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất Trung Quốc. Sự nghiệp của Lưu Hiểu Khánh từng trải qua nhiều thăng trầm và biến cố do trốn thuế. Tuy vậy, bà vẫn quay trở lại màn ảnh và tiếp tục đóng phim ở nhiều độ tuổi. Bà được công chúng biết đến với hình ảnh kiên cường và bền bỉ.

Ngoài điện ảnh, Lưu Hiểu Khánh còn tham gia sân khấu và các chương trình truyền hình, nhận nhiều giải thưởng lớn trong suốt sự nghiệp kéo dài hơn bốn thập kỷ. Bà được xem là biểu tượng của thế hệ vàng điện ảnh Trung Quốc.