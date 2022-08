Sao Cbiz hết thời giờ phải đi làm bồi bàn, kiếm sống trong hộp đêm thế này

Thứ Tư, ngày 03/08/2022 04:29 AM (GMT+7) Chia sẻ

Hoàn cảnh hiện tại đáng buồn của những cái tên đình đám một thời khiến nhiều người chua xót.

Từng được nhiều người săn đón, giờ hết thời nhiều diễn viên phải chật vật để kiếm sống qua ngày. Bởi trong làng giải trí đầy cạnh tranh, rất khó để có thể giữ được độ nổi tiếng mãi mãi, thế nhưng các tác phẩm kinh điển của những nghệ sĩ này vẫn sẽ mãi được lưu giữ.

Phạm Thực Vĩ

Phạm Thực Vĩ là nam diễn viên nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Không chỉ nhờ ngoại hình ưa nhìn mà tài năng của anh cũng được đánh giá rất cao, thậm chí đạo diễn nổi tiếng châu Á Vương Gia Vệ đã từng dành những lời khen có cánh cho Phạm Thực Vĩ. Cũng chính vì vậy, Phạm Thực Vĩ nhận được sự ưu ái cũng như được tạo nhiều điều kiện để phát triển mà hiếm có nghệ sĩ nào trong làng giải trí có được.

Phạm Thực Vĩ nổi tiếng nhờ ngoại hình điển trai và kĩ năng diễn xuất tốt.

Nổi tiếng là thế song tai tiếng của Phạm Thực Vĩ cũng không phải là ít. Anh từng hẹn hò với nữ thần tượng đời đầu của ngành giải trí xứ tỷ dân – Vương Tâm Lăng. Sau khi chia tay, nam diễn viên nhận phải vô vàn gạch đá vì tung ảnh nóng của bạn gái cũ lên trên mạng xã hội, điều này cũng khiến sự nghiệp của Phạm Thực Vĩ lẫn Vương Tâm Lăng sụp đổ. Cộng thêm với những cáo buộc lừa tình nhiều nữ sinh cũng khiến nam diễn viên họ Vĩ liên tiếp vướng phải làn sóng tẩy chay mạnh mẽ từ khán giả.

Phạm Thực Vĩ từng tung ảnh nóng của bạn gái cũ - Vương Tâm Lăng lên trên mạng xã hội.

Từng là sao hạng A được người người săn đón bởi các tác phẩm nổi tiếng như: Happy together, Colour of sound, The best of times,… giờ đây khi mất trắng sự nghiệp, Phạm Thực Vĩ lại chỉ có thể đi làm bồi bàn tại một nhà hàng lẩu để trang trải cuộc sống.

Hết thời, Phạm Thực Vĩ phải đi làm phục vụ tại nhà hàng.

Có lẽ vì áp lực kinh tế mà Phạm Thực Vĩ không còn quan tâm đến ngoại hình của mình nữa. Nam diễn viên gây bất ngờ với thân hình phát tướng, xuề xoà phục vụ trong nhà hàng, hoàn toàn mất đi dáng vẻ lãng tử, điển trai trước đây.

Vạn Tử Lương

Nam diễn viên Vạn Tử Lương nổi tiếng với danh xưng “ác nhân” của màn ảnh Hong Kong khi để lại hàng loạt các vai diễn kinh điển với hình tượng hung tợn khiến nhiều người ghê sợ. Trong các tác phẩm như: Triệu phú lưu manh, Người trong giang hồ, Vua bịp đại chiến Las Vegas, Bá chủ bịp thành,… Vạn Tử Lương luôn gây ấn tượng với nét diễn độc ác, xảo quyệt, lưu manh trong vai các ông trùm xã hội đen.

Vạn Tử Lương nổi danh qua các vai diễn là giang hồ hay đại ca xã hội đen.

Không chỉ nổi tiếng mà nam diễn viên họ Vạn còn để lại những dấu ấn đặc biệt cho màn ảnh Hong Kong, vì vậy không quá khi Vạn Tử Lương được ưu ái, so sánh tài năng ngang hàng với Châu Nhuận Phát.

Điều đáng buồn là càng lớn tuổi, sức khoẻ của ông lại càng suy yếu. Do mắc bệnh tiểu đường nặng và phải điều trị bằng thuốc trong thời gian dài khiến cơ thể và ngoại hình của nam diễn viên không còn được như trước. Chính vì vậy ông đã từ chối hầu hết các lời mời đóng phim và dần vắng bóng trên màn ảnh.

Vì bệnh tật nên Vạn Tử Lương từ chối hầu hết các lời mời đóng phim.

Hiện tại, Vạn Tử Lương đang sống tại một quận nhỏ ở Trường Sa. Để duy trì cuộc sống, nam diễn viên thường xuyên đến hộp đêm để hát và bán hàng. Dù đã từng có sự nghiệp huy hoàng nhưng giờ đây cuộc sống cùa Vạn Tử Lương khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Từ Hoài Ngọc

Từ Hoài Ngọc được biết đến là ngôi sao vừa có tài vừa có sắc, là nữ thần tuổi thơ của biết bao thế hệ. Cô nhận được nhiều sự ưu ái của đạo diễn và có cho mình được hàng loạt các vai diễn ấn tượng trong: Truyền thuyết nàng tiên cá, Càn Long hạ Giang Nam, Tề thiên đại thánh,…

Từ Hoài Ngọc được đánh giá là mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của Cbiz.

Nhưng đáng tiếc thay, Từ Hoài Ngọc thành danh sớm nhưng con đường sự nghiệp của cô lại không được thuận lợi. Ông nội của nữ diễn viên là người nghiện rượu, tuổi thơ của cô gắn liền với việc bị chính ông nội mình bạo lực. Sau này khi nổi tiếng, để xin được tiền, ông nội cô đã khóc lóc trước giới truyền thông và tố cáo bị chính cháu gái bỏ rơi. Dù đã cố gắng thanh minh song nữ diễn viên vẫn bị nhiều người chỉ trích khiến danh tiếng của cô tổn hại nghiêm trọng.

Từ Hoài Ngọc bị chỉ trích vì bỏ rơi ông nội không lo.

Vài năm sau bê bối gia đình, Từ Hoài Ngọc tiếp tục vướng phải tranh chấp với công ty chủ quản. Theo đó, nữ diễn viên họ Từ tố cáo CEO của công ty đã quấy rối tình dục cô trong nhiều năm. Sự việc đến đỉnh điểm khi công ty này đã đưa vụ việc ra pháp luật. Cuối cùng Từ Hoài Ngọc thua kiện và phải bồi thường 2 triệu NDT (hơn 6,9 tỷ đồng).

Từ Hoài Ngọc phải gánh khoản phí bồi thường lên tới 6,9 tỷ đồng.

Giờ đây, không những bị công ty cấm sóng khiến cô không còn bất cứ nguồn thu nhập nào mà nữ diễn viên còn phải gánh thêm khoản phí bồi thường. Những năm gần đây, Từ Hoài Ngọc dần trở lại sân khấu song cô vẫn chưa thể tìm lại ánh hào quang khi xưa. Thỉnh thoảng, một số khán giả đã bắt gặp cô trong một số sự kiện quy mô nhỏ.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/sao-cbiz-het-thoi-gio-phai-di-lam-boi-ban-kiem-song-trong-hop-dem-th...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/sao-cbiz-het-thoi-gio-phai-di-lam-boi-ban-kiem-song-trong-hop-dem-the-nay-1382828.ngn