Ca sĩ Phác Tường đột ngột qua đời ở tuổi 35, nguyên nhân chưa được tiết lộ

Mới đây, dư luận Trung Quốc xôn xao trước tin nam ca sĩ Phác Tường qua đời ở tuổi 35 vào ngày 9/8. Theo trang 163, nguyên nhân cái chết của thí sinh The Voice of China 2016 vẫn chưa được gia đình tiết lộ chính thức. Song, một người bạn của nam ca sĩ cho biết anh qua đời do nhồi máu cơ tim. Ngoài ra, dân mạng còn lan truyền nhiều thông tin về việc anh mắc trầm cảm.

Sự ra đi đột ngột của Phác Tường khiến khán giả và đồng nghiệp không khỏi xót xa. Nhiều người đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, đồng thời bày tỏ niềm tiếc thương trước tài năng của giọng ca từng gây dấu ấn mạnh mẽ tại The Voice of China.

Phác Tường nổi tiếng sau khi tham gia The Voice of China 2016. (Ảnh: Weibo)

Theo Sohu, khác hẳn hình ảnh thư sinh khi tham gia cuộc thi năm 2016, trong vài năm gần đây Phác Tường để râu rậm, tóc thưa và vóc dáng đầy đặn hơn. Lối sống thức khuya triền miên, áp lực công việc và sức khỏe giảm sút được cho là những yếu tố góp phần dẫn đến bi kịch.

Phác Tường sinh năm 1990 tại Tân Cương. Anh ghi dấu ấn tại The Voice of China 2016 khi chinh phục khán giả và huấn luyện viên ngay từ vòng Giấu mặt. Trong suốt cuộc thi, anh giành vị trí thứ 5 trong đội của Châu Kiệt Luân. Giọng hát trầm ấm, giàu cảm xúc của Phác Tường từng được đánh giá là "viên ngọc quý" của chương trình.

Hình ảnh gần đây của Phác Tường trước khi xảy ra biến cố. (Ảnh: Sohu)

Sau khi rời cuộc thi, thay vì theo đuổi sự nghiệp tại các thành phố lớn, Phác Tường trở về quê nhà Tân Cương. Những năm gần đây, anh chủ yếu biểu diễn tại các phòng trà và quán bar địa phương.

Sự ra đi của nam ca sĩ để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho người hâm mộ, đồng thời là lời cảnh tỉnh về sức khỏe và áp lực tâm lý đối với những người hoạt động trong ngành giải trí.