Sao "Bao Thanh Thiên": Sống sa đọa và cái kết đắng

Thứ Năm, ngày 24/02/2022 00:10 AM (GMT+7)

Nam tài tử trong phim “Bao Thanh Thiên” có cuộc đời gần giống với một vai diễn huyền thoại mà ông từng đảm nhận.

Làm nên sự nghiệp nhờ “Bao Thanh Thiên”

Trong dàn diễn viên “Bao Thanh Thiên”, Nữu Thừa Trạch dù chỉ đóng vai Bàng Dục là nhân vật phụ nhưng lại gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực nghệ thuật.

Nữu Thừa Trạch nổi tiếng từ rất sớm

Ngôi sao sinh năm 1966 xuất thân trong một gia tộc quyền lực ở Đài Loan. Từ nhỏ Nữu Thừa Trạch đã được sống trong biệt thự phủ Tướng quân với diện tích 1.200m2, theo học tại các trường dành cho giới quý tộc ở Đài Loan. Thời đi học, Nữu Thừa Trạch luôn bị xếp vào diện học sinh cá biệt. Tuy nhiên, do vai vế của gia đình, ông vẫn nhận được nhiều ưu ái.

Năm 9 tuổi, tài tử “Bao Thanh Thiên” bén duyên với nghệ thuật khi được mời đóng phim đầu tay. Đến năm 1983, khi mới 17 tuổi, ông đã nhận được đề cử “Nam diễn viên xuất sắc” tại giải Kim Mã lần thứ 21 cho vai diễn trong bộ phim “Gió rủ người tới”.

Nam diễn viên trong phim "Bao Thanh Thiên".

Sau này, Nữu Thừa Trạch mới được khán giả nhớ đến qua các vai phụ trong những bộ phim như “Hoa Mộc Lan”, “Sợi dây chuyền định mệnh”... và đặc biệt là năm 1993, Nữu Thừa Trạch tham gia phim "Bao Thanh Thiên", đảm nhận vai phản diện. Nam diễn viên đảm nhận vai Bàng Dục - con trai của Bàng Thái sư bị Bao Công xử tử vì lối sống sa đọa và gây ra nhiều tội ác. Từ đó, Nữu Thừa Trạch một lần nữa khẳng định được tài năng trong lĩnh vực diễn xuất.

Sau đó, ông khẳng định tên tuổi ở lĩnh vực truyền hình. Nữu Thừa Trạch từng 4 lần được đề cử tại giải Kim Mã. Đến năm 2000, nam diễn viên chuyển hướng sang làm đạo diễn và sáng lập nên Công ty sản xuất phim Hồng Đậu.

Các tác phẩm của ông luôn quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng.

Một trong số những tác phẩm thành công nhất của ông là "Love", với sự góp mặt của dàn diễn viên đình đám như Triệu Vy, Thư Kỳ, Triệu Hựu Đình. Bộ phim cũng đã mang về cho ông giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất vào năm 2012.

Hủy hoại tất cả vì lối sống sa đọa, dục vọng

Thành công và nổi tiếng thế nhưng, đời sống cá nhân của nam diễn viên gắn với nhiều bê bối. Năm 2007, Nữu Thừa Trạch đóng vai bạn trai của nữ diễn viên Kha Hoán Như trong bộ phim "What on Earth Have I Done Wrong". Khi quay cảnh giường chiếu, ông ta bắt Kha Hoán Như phải khỏa thân, thậm chí không được dùng biện pháp an toàn, trong suốt 5 tiếng đồng hồ.

Nữu Thừa Trạch cùng Trương Quân Ninh và Kha Hoán Như

Cùng năm, ông mời Trương Quân Ninh đóng phim "Wayward Kenting" do ông làm đạo diễn. Khi hướng dẫn Bành Vu Yến đóng cảnh tình tứ với Trương Quân Ninh, ông bất ngờ hôn vào cổ khiến nữ diễn viên giật mình. Nhưng trong bữa tiệc ăn mừng của bộ phim, khi các phóng viên hỏi về nụ hôn gây tranh cãi, ông đã tức giận mà khẳng định: "Tôi sẽ không bao giờ làm việc với cô ấy nữa".

Tháng 12/2018, nam diễn viên "Bao Thanh Thiên" khiến làng giải trí Hoa ngữ chấn động khi một người phụ nữ đệ đơn lên tòa án tố cáo ông hiếp dâm cô. Theo đó, người phụ nữ này là nhân viên trong một bộ phim mà ông làm đạo diễn. Trong một bữa tiệc được tổ chức tại nhà ở riêng của ông, cô đã bị ông tấn công tình dục trên ghế sofa. Sau khi điều tra, Viện kiểm sát quyết định truy tố Nữu Thừa Trạch tội hiếp dâm.

Nữu Thừa Trạch bị tố cáo có hành vi tấn công tình dục.

Trước những cáo buộc, Nữu Thừa Trạch chấp nhận chi một số tiền khổng lồ để bồi thường cho nạn nhân nhưng sau đó, ông ta lại biện minh rằng mình say rượu và cô gái đó đã có những hành động khiêu gợi. Cuối cùng, tòa tuyên án Nữu Thừa Trạch 4 năm tù về tội tấn công tình dục.

Không chỉ bị tẩy chay, sự nghiệp tan tành, ông còn phải bán nhà để có tiền lo cho vụ án. Theo báo chí Đài Loan, hiện tại Nữu Thừa Trạch đang lâm vào cảnh khốn cùng. Để có tiền trả vụ án, ông phải bán căn biệt thự rộng 430m2 với giá 1,6 triệu USD (khoảng hơn 37 tỷ đồng) nhưng không có người mua.

