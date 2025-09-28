'Quách Tĩnh của Châu Tấn' đối mặt với rắc rối pháp lý mới giữa tình hình tài chính khó khăn

Một trong những công ty liên kết của Lý Á Bằng đã bị cưỡng chế tịch thu với khoản nợ lên tới 1,02 triệu nhân dân tệ (khoảng 142.000 đôla Mỹ). Công ty đã phản hồi rằng đây là vấn đề nội bộ, đồng thời cho biết vẫn đang hoạt động tích cực và nhiều nhà phát triển bất động sản khác cũng sẽ phải đối mặt với tình huống tương tự.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu tiên công ty vướng vào 'cơn bão hành quyết'. Ngay từ ngày 27/5, truyền thông đưa tin 3 lãnh đạo của công ty bị đưa vào diện bị cưỡng chế, với số tiền lên tới 2,44 triệu nhân dân tệ (khoảng 340.000 đôla Mỹ).

Những năm qua, Lý Á Bằng phát triển công việc kinh doanh nhưng liên tục thua lỗ, hiện đang phải đối mặt với khoản nợ vượt quá con số 40 triệu Nhân dân tệ (khoảng 5,6 triệu đôla Mỹ). Theo truyền thông Trung Quốc, Lý Á Bằng đã cho thôi việc khoảng 200 nhân sự vào năm 2023 và vẫn còn nợ tiền bồi thường của nhiều người. Lý Á Bằng hiện là đại diện pháp lý của hai công ty và là cổ đông của 6 công ty (một trong số đó đã bị chấm dứt hoạt động).

Lý Á Bằng tốt nghiệp khoa Biểu diễn của Học viện Hý kịch Trung ương. Anh từng là một diễn viên nổi tiếng với các tác phẩm tiêu biểu Tiếu ngạo giang hồ, Anh hùng xạ điêu, Mạt đại hoàng phi, 30 năm của tôi… Năm 2014, anh tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí. Về đời tư, mối quan hệ của Lý Á Bằng và Vương Phi bị phanh phui vào năm 2003. Hai người kết hôn năm 2005 và có một con gái Lý Yên, một năm sau đó. Năm 2013, Vương Phi tuyên bố ly hôn với Lý Á Bằng trên Weibo. Cuối năm 2020, Lý Á Bằng công khai mối quan hệ với bạn gái Hải Hà Kim Hỷ, kém anh 19 tuổi. Tháng 3 năm 2022, con gái của họ chào đời.

Nhìn lại sự nghiệp kinh doanh của Lý Á Bằng, có thể thấy nam diễn viên đã trải qua nhiều thăng trầm. Lý Á Bằng từng thừa nhận "sai lầm lớn nhất của tôi là cảm xúc lấn át năng lực". Từ website cưới hỏi năm 1998 đến công ty điện ảnh và truyền hình năm 2005, rồi đến dự án Lệ Giang năm 2008, các khoản đầu tư của Lý Á Bằng liên tục thất bại. Đặc biệt là dự án Lệ Giang, vốn đang gặp khó khăn về nợ nần do tranh chấp. Năm 2012, Công ty TNHH Đầu tư Tuyết Sơn Lệ Giang đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Đầu tư Hữu Liên Thái Hòa Bắc Kinh, sau đó đã ra tòa vì dự án không thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán. Sau nhiều vòng xét xử, phán quyết ban đầu được giữ nguyên, và Lý Á Bằng bị Tòa án Nhân dân quận Triều Dương, Bắc Kinh ra lệnh cấm tiêu thụ cao.

Gần đây, Lý Á Bằng và vợ liên tục gây chú ý vì tình hình tài chính. Trước đó, Hải Hà Kim Hỷ đã đăng tải một video nói rằng họ phải chuyển đến một căn nhà nhỏ hơn để cắt giảm chi phí: "Trong mỗi lần chuyển nhà, chúng ta phải học cách thích nghi, dũng cảm và tự lập". Về việc cư dân mạng lo lắng liệu hai người có ly hôn hay không, Hải Hà Kim Hỷ cho biết, họ đã không ở bên nhau một thời gian dài, nhưng mọi chuyện không như mọi người nghĩ: "Sau Tết Nguyên đán, anh Bằng bắt đầu lên núi và vùng nông thôn tìm trà ngon cho mọi người. Cuối năm ngoái, tôi cũng đã mở studio riêng, việc nhà cũng khá nhiều, nên đúng là hai người đã không ở bên nhau một thời gian dài, nhưng không có vấn đề gì hay ly hôn".

Về việc chuyển đến một căn nhà nhỏ hơn, cô cho biết chủ yếu là để gần công ty hơn và giảm chi phí sinh hoạt. Hiện tại, cả hai đều không có tài sản riêng, nhưng họ không cho rằng đó là vấn đề lớn, chỉ là một trong nhiều lối sống: "Mọi người đều hiểu hoàn cảnh của chúng tôi, vì vậy chúng tôi nên tích cực đối mặt với khó khăn, làm việc chăm chỉ và ưu tiên trả nợ".

Ngày 4/6, vợ của Lý Á Bằng cũng giải thích cho mối lo ngại của cư dân mạng về việc "Tại sao Lý Á Bằng không đóng phim mà lại phát sóng trực tiếp để bán hàng trả nợ". Hải Hà Kim Hỷ cho biết, cô cũng hy vọng Lý Á Bằng sẽ quay trở lại đóng phim, nhưng cô cũng rất hiểu anh, vì diễn xuất là cho cuộc sống của người khác, Lý Á Bằng cũng có mục tiêu sống riêng: "Việc mở trường quay để phát sóng trực tiếp ít nhất không có nghĩa là bạn không thể về nhà trong vài tháng như quay phim". Ngoài ra, cô cho biết mình là người dễ bằng lòng, chỉ là cô gái bình thường và không theo đuổi cuộc sống của một người vợ giàu có, sự tự tin đó đến từ cha mẹ cô.