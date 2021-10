Phương Mỹ Chi lần đầu kể quá khứ bị cô lập đến phát khóc vì lý do này

Thứ Bảy, ngày 23/10/2021 12:01 PM (GMT+7)

Sao nhí cũng chia sẻ cách để vượt qua nỗi sợ hãi thời đi học đó.

Mới đây, Phương Mỹ Chi gây chú ý khi chia sẻ quá khứ bị bạn học cô lập trong video "Làm sao để vượt qua cảm giác cô lập" trên kênh YouTube cá nhân.

Phương Mỹ Chi chia sẻ câu chuyện cá nhân trên kênh YouTube

Theo đó, giọng ca "Quê em mùa nước lũ" tiết lộ từng bị bạn bè dè bỉu, xa lánh khi đi học vì khả năng tiếng anh kém. "Lúc Chi mới vào trường quốc tế, tiếng anh Chi dở lắm nên phải học lớp tiếng anh thấp hơn lớp mình đang học. Lúc học nhóm, không ai chịu vào nhóm với Chi hết.

Trong lớp các bạn cũng dè bỉu, xa lánh mình. Lúc thầy kể chuyện gì vui, mình thấy các bạn cười nên cũng cười theo thì tụi nó nói là: "Hiểu gì mà cười?". Lúc đó còn nhỏ nên Chi khóc rất nhiều, kiểu bị nói vậy mình bị quê đó."

Thế nhưng, thay vì ái ngại hay buồn rầu, nữ ca sĩ lại tìm hiểu nguyên nhân khiến bản thân bị cô lập, từ đó cải thiện khả năng ngoại ngữ để hòa nhập với môi trường mới, rất đáng học hỏi. "Sau đó tôi quyết định học gia sư để nâng cao trình độ của mình hơn. Và một cái kết không thể ngầu hơn, sau 1 năm tôi đã đứng nhất lớp tiếng anh. Đây là câu chuyện có thật nha", Phương Mỹ Chi hào hứng nói về thành tích của mình.

Nữ ca sĩ sở hữu thành tích học tập xuất sắc

Từ câu chuyện của cá nhân và các fan gửi đến, Phương Mỹ Chi rút ra hai nguyên nhân khách quan và chủ quan khiến nhiều học sinh bị cô lập trong môi trường học đường. Thứ nhất là do sự khác biệt của mình với mọi người hoặc do mình không tốt: "Khác biệt ở đây có thể là do giàu nghèo, có khuyết điểm, đẹp, xấu,...". Thế nhưng, nữ ca sĩ những nhấn mạnh nguyên nhân này không đến từ phía bản thân mình nên đừng đặt nặng vì: "Ai trên cuộc đời mà không có sự khác biệt, dù tốt hay xấu thì đó cũng là yếu tốt tạo nên bản thân mình".

Thứ hai là do tự bản thân mình cô lập với tập thể: "Đó là do tự bản thân mình cô lập với tập thể, tự mình khép kín, tự ti, không dám hòa nhập với mọi người. Không ai giúp được các bạn ngoài chính bản thân các bạn cả. Mình phải cố gắng mở lòng, chân thành với mọi người thì mọi người sẽ chân thành lại với mình".

Nữ ca sĩ trẻ có cách giải quyết vấn đề rất tích cực và đáng học hỏi

Cuối cùng, nữ ca sĩ khuyên mọi người hãy tìm hiểu nguyên nhân và khắc phục bằng cách cố gắng hòa nhập với bạn bè, hoặc nếu thấy đó thực sự là môi trường không phù hợp thì hãy tập trung vào việc học, phát triển bản thân để đi đến một môi trường mới tốt hơn. Dưới video, rất nhiều khán giả đã để lại bình luận khen ngợi những chia sẻ của cô nàng: "Con chia sẻ đề tài này rất hay và ý nghĩa", "Ngoài tài năng ca hát, Phương Mỹ Chi còn sâu sắc trong cách ứng xử của mình, rất dễ thương", "Bạn còn trẻ mà có cách nhìn và cách nói chuyện duyên dáng quá",...

Bước ra từ danh hiệu Á quân Giọng hát Việt nhí năm 2013, Phương Mỹ Chi là sao nhí hiếm hoi thành công ở thời điểm hiện tại về cả sự nghiệp ca hát lẫn thành tích học tập. Cô nhận được học bổng toàn phần của trường Quốc tế Tây Úc và theo học suốt nhiều năm qua. Phương Mỹ Chi sở hữu thành tích học tập rất tốt với nhiều năm liền học sinh giỏi. Trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua, nữ ca sĩ được 8,51/10 điểm xét tốt nghiệp.

Phương Mỹ Chi gây ấn tượng với chất giọng nội lực, ngọt ngào

Cô nàng dậy thì xinh xắn và đáng yêu

Chị Bảy ghi dấu ấn qua dòng nhạc bolero và dân ca trữ tình cùng hình ảnh trong sáng, không scandal. Cô nàng còn được yêu mến nhờ sự tự tin, hoạt bát và cách sống đúng mực, chín chắn ngoài đời. Mới đây, khi bị vướng vào ồn ào với Hồ Văn Cường, giọng ca sinh năm 2003 ghi điểm với cách đáp trả rất khéo léo: “Ai cũng có sóng gió, chả ai trải đầy hoa hồng”. Trên kênh YouTube cá nhân nữ ca sĩ chăm chỉ đăng Vlog chia sẻ cuộc sống đời thường, cách nhìn nhận tích cực và nhân văn về cuộc sống. Có thể thấy, dù còn ít tuổi nhưng Phương Mỹ Chi đã trưởng thành rất nhiều về cả tư duy nhận thức và cách đối nhân xử thế.

Nguồn: http://danviet.vn/phuong-my-chi-lan-dau-ke-qua-khu-bi-co-lap-den-phat-khoc-vi-ly-do-nay-50202123...Nguồn: http://danviet.vn/phuong-my-chi-lan-dau-ke-qua-khu-bi-co-lap-den-phat-khoc-vi-ly-do-nay-50202123101214727.htm