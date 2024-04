Phim Việt cùng giấc mơ triệu đô ở quốc tế

Bước vào cuối tuần thứ ba công chiếu quốc tế, Mai hiện có doanh thu phòng vé toàn cầu là 23 triệu USD. Bộ phim của đạo diễn Trấn Thành gây tiếng vang lớn ở Việt Nam với 21 triệu USD. Ở Bắc Mỹ, phim đã thu về 1,66 triệu USD và ở châu Âu là 341 nghìn USD. Tính tổng ở thị trường quốc tế, phim đã thu về hơn 2 triệu USD (khoảng 50 tỷ đồng).

Ra mắt thị trường quốc tế từ ngày 22/3, phim Mai được công chiếu tại gần 200 rạp trên 9 quốc gia và vùng lãnh thổ như Mỹ, Canada, Anh, Đức, Cộng hoà Séc, Slovakia…

Trấn Thành hạnh phúc với thành tích mới của phim Mai.

Chia sẻ với tờ Deadline, Thien A Pham, đại diện đơn vị phát hành phim Mai ở thị trường quốc tế cho biết, thành công của Mai cho thấy khả năng tiếp cận khán giả nước ngoài của phim Việt.

"Doanh thu 2 triệu USD của Mai tại phòng vé quốc tế là thành tích rất đáng vui mừng. Ba năm trước, 1 triệu USD tại phòng vé Mỹ là điều chưa từng có và cho đến năm 2024, 2 triệu USD ở Bắc Mỹ và Châu Âu gần như không thể tưởng tượng được. Thành công phòng vé quốc tế của Mai cho thấy khả năng tiếp cận khán giả quốc tế", vị này nói.

Trước Mai, bộ phim Bố già của Trấn Thành cũng lập thành tích ấn tượng cho phim Việt với doanh thu 1,3 triệu USD sau 8 tuần chiếu ở Bắc Mỹ vào năm 2021.

Trấn Thành đang phần nào đó mang phim điện ảnh Việt đến với thị trường quốc tế.

Trước đó, đạo diễn Lý Hải từng chia sẻ khi mang phim của mình sang nước ngoài: "Phim Việt Nam ở thị trường quốc tế hầu như chưa có chỗ đứng. Việc mình treo poster một bộ phim Việt Nam ở cụm rạp nước ngoài để khán giả quốc tế mua vé vào xem là điều rất hiếm và rất khó khăn.

Nên khi Lật mặt 6 được khán giả quốc tế ủng hộ là điều khiến bản thân tôi cũng như ekip rất vui mừng, hạnh phúc, vinh dự".

Khi chiếu quốc tế, Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh lấy tên tiếng Anh Face Off: The Ticket Of Destiny. Phim từng có 3 tuần chiếu ở 52 cụm rạp tại Mỹ và được khán giả kiều bào tại đây đón nhận. Tuy vậy, thành tích của Trấn Thành vẫn là "vô tiền khoáng hậu" khi đã có 2 phim chạm mốc triệu đô ở nước ngoài.

Lý Hải cũng nỗ lực để đưa những bộ phim của Việt Nam đến với khán giả quốc tế.

Lý Hải cũng hy vọng kiều bào Việt chung tay giúp sức làm một nhịp cầu: hãy rủ bạn bè quốc tế của mình - những người không sinh ra ở Việt Nam, đến rạp xem và trải nghiệm phim Việt Nam xem thử như thế nào, văn hóa Việt Nam ra làm sao...

"Nếu cảm thấy thích thú thì họ sẽ bén duyên và những lần sau khi có những bộ phim Việt Nam tiếp theo thì họ sẽ có cảm tình và sẽ chủ động mua vé vào xem" - Lý Hải kỳ vọng.

Việc các bộ phim Việt xuất ngoại ra nước ngoài đúng là đã trở nên phổ biến như hiện nay, mặc dù mức độ cạnh tranh với phim quốc tế là gần như không thể nhưng theo nhiều chuyên gia, đây vẫn được coi là tín hiệu đáng mừng, dù cho vẫn còn gặp phải nhiều rào cản.

