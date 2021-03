Phim từng khiến Hoàng gia Anh nổi giận thắng đậm ở Quả cầu vàng 2021?

Kết quả giải thưởng Quả cầu Vàng 2021: Mảng điện ảnh Nam diễn viên phụ xuất sắc: Daniel Kaluuya trong "Judas and the Black Messiah" Kịch bản xuất sắc: "The Trial of the Chicago 7" Nhạc nền trong phim xuất sắc nhất: "Soul" (hãng Pixar) - Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste Ca khúc chủ đề xuất sắc: "Io Si" (Seen) trong "The Life Ahead" (hãng Netflix) - Diane Warren, Laura Pausini, Niccolò Agliardi Phim hoạt hình xuất sắc: "Soul" (Walt Disney Pictures) Mảng truyền hình Phim truyền hình xuất sắc - Thể loại hài/ca vũ nhạc: "Schitt's Creek" Nam diễn viên chính xuất sắc - Thể loại hài/ca vũ nhạc: Jason Sudeikis trong "Ted Lasso" Nữ diễn viên chính xuất sắc - Thể loại tâm lý: Emma Corrin trong "The Crown" Nữ diễn viên chính xuất sắc - Thể loại hài/ca vũ nhạc: Catherine O'Hara trong "Schitt's Creek" Nam diễn viên chính xuất sắc - Phim truyền hình ngắn tập: Mark Ruffalo trong "I Know This Much Is True" Nam diễn viên phụ xuất sắc: John Boyega trong "Small Axe"