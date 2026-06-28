Cuộc sống trước hôn nhân của Ngọc Quỳnh và bạn gái kém 7 tuổi

Diễn viên Ngọc Quỳnh xác nhận sẽ làm đám cưới với bạn gái, diễn viên Thùy Anh, vào tháng 9 tại một địa điểm ven Hồ Tây (Hà Nội). Anh đã cầu hôn và cùng cô đi mua nhẫn cưới từ giữa tháng 6.

Trước khi bước vào cuộc hôn nhân thứ ba, Ngọc Quỳnh có hơn hai năm sống thử cùng bạn gái kém 7 tuổi. Anh đưa con trai đầu lòng về sống cùng và cho biết gia đình rất hòa hợp. Trong một chia sẻ cách đây hai năm, Ngọc Quỳnh cho biết con trai từng trách móc bố vì rời khỏi cuộc hôn nhân thứ hai nhưng sau đó thay đổi thái độ và nói với anh: "Nơi nào có hạnh phúc thì bố đến".

Tổ ấm của Ngọc Quỳnh và bạn gái rộng 125 m2, thuộc một khu chung cư cao cấp ở Thanh Xuân (Hà Nội), được bài trí theo phong cách hiện đại pha tân cổ điển. Nam diễn viên từng cho biết gia đình anh mua cơ ngơi này từ năm 2024, thiết kế thành ba phòng ngủ. Anh khen nửa kia khéo léo khi tự tay mua sắm từng đồ vật nhỏ nhất để phù hợp với không gian của ngôi nhà.

Thùy Anh sinh năm 1987, tốt nghiệp trường Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Trước khi yêu nhau, cô là đồng nghiệp của Ngọc Quỳnh tại nhà hát Kịch Hà Nội. Cô từng đóng vai phụ trong các phim Nhà trọ Balanha, tham gia các phim truyền hình và sitcom như Phóng viên thử việc, Xúc xắc tình yêu, Tìm lại ngày đã mất, Sắc màu phái đẹp, Góc phố muôn màu... Nữ diễn viên từng trải qua đổ vỡ hôn nhân, hiện là mẹ đơn thân của cậu con trai 15 tuổi.

Thùy Anh và Ngọc Quỳnh công khai chuyện tình cảm từ hồi tháng 6/2024. Thời điểm đó, nam diễn viên hứng chịu nhiều chỉ trích. Nhiều người cho rằng anh để "phim vận vào đời", cũng ngoại tình rồi bỏ vợ giống như Thái trong Hoa hồng trên ngực trái nhưng anh không quan tâm. "Tôi học được ở Thùy Anh rất nhiều. Cô ấy kém tuổi nhưng có nhiều suy nghĩ, tư duy khiến tôi phải học tập. Cô ấy khiến tôi hiểu rằng không nên để tâm đến những chỉ trích của người đời vì biết rằng họ không thể sống thay mình", anh nói. Anh cũng phủ nhận Thùy Anh là người thứ ba bước vào cuộc hôn nhân của mình.

Theo Ngọc Quỳnh, anh và bạn gái rất hòa hợp, cả trong công việc lẫn tình cảm hay cách nuôi dạy con cái, ứng xử với bố mẹ đôi bên. Hai người có thể đồng hành, hỗ trợ nhau không chỉ trong nghệ thuật mà còn mọi khía cạnh của cuộc sống.

Ở bên Thùy Anh, Ngọc Quỳnh tích cực quảng bá cho thẩm mỹ viện của cô. Hồi tháng 10/2024, diễn viên được bạn gái đưa sang Hàn Quốc để thực hiện thủ thuật hút mỡ nọng cằm, để gương mặt trở nên góc cạnh, đẹp hơn khi lên hình.

Từ ngày công khai chuyện tình cảm, Thùy Anh tích cực đăng khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn trai. Cặp đôi cùng nhau đi du lịch nhiều nơi cả trong nước lẫn nước ngoài.

Họ cũng thoải mái thể hiện tình cảm mỗi lần sánh đôi tại các sự kiện. Trong ảnh, Ngọc Quỳnh và Thùy Anh tại buổi ra mắt phim tài liệu của ca sĩ Hoàng Thùy Linh hồi tháng 3/2025.

Cặp diễn viên khi song hành tại một sự kiện của nhà hát Kịch Hà Nội hồi đầu năm.

Năm 2026, hai diễn viên lần đầu đóng vai yêu nhau trong một vở kịch của nhà hát Kịch Hà Nội. Với nữ diễn viên, đây là dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp sân khấu cũng như tình yêu với Ngọc Quỳnh.

Ngọc Quỳnh sinh năm 1980, được biết đến với vai Tiến trong phim Hoa cỏ may của đạo diễn Lưu Trọng Ninh từ khi còn học trường Sân khấu - Điện ảnh. Sau này, anh đóng nhiều phim như Đi qua ngày giông bão, Tin vào điều không thể, Tình yêu không hẹn trước... nhưng đến khi bước vào tuổi trung niên mới được chú ý trở lại với vai người chồng tệ bạc trong phim Hoa hồng trên ngực trái, đóng cùng Hồng Diễm. Từ đó đến nay, anh liên tục xuất hiện trong các phim Biệt dược đen, Hoa vương...

Anh thuộc biên chế của Nhà hát Kịch Hà Nội và được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT hồi tháng 3/2024. Trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, anh có một con trai với người vợ đầu, một con gái và một con trai với người vợ thứ hai.