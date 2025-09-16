Nữ diễn viên nổi tiếng tiết lộ từng suýt mù mắt vì bị tạt axit

Nữ diễn viên Yoon Eun Hye, cựu thành viên nhóm nhạc Baby V.O.X, mới đây đã gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình Câu chuyện nối đuôi – nơi nhìn lại những tội ác từng xảy ra tại Hàn Quốc.

Tại đây, cô bất ngờ tiết lộ về những biến cố kinh hoàng trong quá khứ khi còn hoạt động âm nhạc, bao gồm việc suýt mù mắt vì bị tạt axit và từng bị ném trứng sống ngay trên sân khấu.

"So với nỗi đau của các cư dân, có lẽ tôi không thể bằng, nhưng bản thân tôi cũng từng trải qua sang chấn khi suýt mù mắt vì bị bắn axit trong thời gian làm ca sĩ và bị trúng trứng sống", Yoon Eun Hye chia sẻ.

Nữ diễn viên Yoon Eun Hye tiết lộ từng suýt mù mắt vì bị antifan tạt axit. (Ảnh: IGNV)

Theo lời kể, sự việc xảy ra ngày 25/5/2000, khi cô đến đài truyền hình để ghi hình. Một antifan đã giả dạng người hâm mộ, tiếp cận nữ ca sĩ và tặng cô một con búp bê Pikachu nhằm tạo sự tin tưởng. Sau đó, đối tượng bất ngờ dùng súng nước chứa dung dịch axit hydrochloric bắn thẳng vào mặt phải của Yoon Eun Hye rồi bỏ trốn.

Vụ việc khiến Baby V.O.X buộc phải hủy ghi hình, còn Yoon Eun Hye được đưa đi cấp cứu khẩn cấp tại bệnh viện. May mắn thay, cô thoát khỏi nguy cơ mù mắt nhưng phải chịu đựng nỗi ám ảnh tâm lý nặng nề.

Không chỉ vậy, nữ thần tượng còn nhiều lần đối mặt với sự tấn công ác ý khác, trong đó có việc bị ném trứng sống khi đang biểu diễn. "Tôi từng bị bắn nước có chứa axit hydrochloric khi biểu diễn và suýt mất thị lực. Tôi cũng từng bị ném trứng sống. Đó là chấn thương tâm lý rất lớn", cô bộc bạch.

Yoon Eun Hye cho rằng nỗi đau của nạn nhân không chỉ dừng lại ở khoảnh khắc bị bạo lực mà còn kéo dài trong nhiều năm sau đó. Chính trải nghiệm cá nhân đã khiến cô đồng cảm sâu sắc với những người từng chịu đựng sự tấn công nhưng không được bảo vệ thích đáng.

Sinh năm 1984, Yoon Eun Hye ra mắt vào năm 1999 với vai trò thành viên Baby V.O.X trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Cô nổi tiếng khắp châu Á nhờ những bộ phim đình đám như Princess Hours (2006) và Coffee Prince (2007), trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ.