"Nữ hoàng cảnh nóng" yêu trai trẻ kém 10 tuổi vẫn chưa hot bằng cặp đôi "Hoàng tử - Lọ Lem"

Junho và YoonA tạo nên hiệu ứng bùng nổ sau King the land (Khách sạn vương giả), được bình chọn là cặp đôi đẹp nhất màn ảnh Hàn năm nay.

Mặc dù vẫn đi theo mô tuýp quen thuộc về câu chuyện tình yêu của Hoàng tử - Lọ Lem nhưng phim vẫn tạo được “cơn sốt” màn ảnh nhỏ trong năm 2023 nhờ sự kết hợp ăn ý tuyệt vời của hai diễn viên chính. Chính vì vậy, cả hai ngay lập tức vướng tin đồn “phim giả tình thật”. Nói về tin đồn, hai người cho biết là bạn bè thân thiết từ xưa. YoonA là thành viên nhóm nhạc SNSD còn Junho là thành viên nhóm 2PM.

Jo In Sung và Han Hyo Joo tuy chỉ là cặp đôi phụ trong Moving (Đội thiếu niên siêu đẳng) nhưng lại được fan tích cực “đẩy thuyền” nhiều nhất. Ngoài việc cả hai đều là ngôi sao hạng A “trai tài, gái sắc”, câu chuyện tình yêu của một đôi vợ chồng với những siêu năng lực đặc biệt đã tạo nên sức hút mãnh liệt với khán giả. Nhiều người bày tỏ tiếc nuối khi biên kịch dành quá ít đất diễn cho cặp đôi này.

Jung Kyung Ho và Jeon Do Yeon tạo nên cặp đôi hài hước, ngọt ngào trong Crash Course In Romance (Khóa học yêu cấp tốc). Bất chấp tuổi tác chênh lệch khi nam chính kém đàn chị tới 10 tuổi, cả hai vẫn tạo nên phản ứng hóa học rất tình tứ trên phim. Từng được mệnh danh “nữ hoàng cảnh nóng”, Jeon Do Yeon trở lại màn ảnh nhỏ ở tuổi 50 trong vai một người phụ nữ nhận cháu gái làm con, hy sinh vất vả mà không để ý tới thanh xuân của bản thân vụt qua.

Nam Goong Min và Ahn Eun Jin là cặp đôi đẹp trong phim cổ trang My Dearest (Người yêu dấu). Nhờ câu chuyện tình yêu của hai nhân vật chính, tên tuổi của hai diễn viên đã vươn lên vị trí Top đầu bảng xếp hạng thương hiệu diễn viên trong tháng.

Nam Goong Min và Ahn Eun Jin lần lượt đứng vị trí số 1 và 2 của bảng xếp hạng này. Sau bao trắc trở, rào cản địa lý, cách biệt thân phận, cuối cùng hai nhân vật chính đã mãi mãi ở bên nhau. Cảnh nóng cực táo bạo của cả hai ở tập cuối khiến người xem thổn thức.

Ahn Hyo Seop và Lee Sung Kyung trong mùa 3 của series Người thầy y đức mang đến những cảm xúc ngọt ngào. Bên cạnh câu chuyện ý nghĩa về công việc bác sĩ, chuyện tình hạnh phúc của Seo Woo Jin và Cha Eun Jae đã sưởi ấm trái tim của người xem.

Lee Do Hyun sau thành công từ vai người tình của Song Hye Kyo trong The Glory đã có một vai diễn thành công khác trong Người mẹ tồi của tôi. Anh đóng cặp cùng Ahn Eun Jin, tạo nên một trong những cặp đôi đẹp nhất màn ảnh Hàn nửa đầu năm 2023. Để giúp Kang Ho (Lee Do Hyun) thực hiện mục tiêu thành công tố viên, Mi Joo (Ahn Eun Jin) đã rất vất vả làm nhiều công việc khác nhau.

Vậy nhưng ngày Kang Ho đạt được mơ ước, anh đã chia tay mà không biết Mi Joo mang thai. Nguyên nhân anh quyết định rời xa người mình yêu vì lo sợ bạn gái sẽ gặp phải bất trắc trong hành trình anh trừng trị những kẻ quyền thế từng làm hại gia đình anh. Cái kết đẹp cuối cùng khi cả hai được ở bên nhau, cùng kết hôn và sống hạnh phúc bên con cái đã làm thỏa lòng người xem.

