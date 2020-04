"Nữ hoàng cảnh nóng" có động thái bất ngờ với "tiểu tam bị ghét nhất màn ảnh"

Thứ Ba, ngày 28/04/2020 09:21 AM (GMT+7)

Bất ngờ về mối quan hệ ngoài đời của các diễn viên phim ngoại tình 19+ "Thế giới hôn nhân".

Nam diễn viên Park Hae Joon tiết lộ anh vấp phải phản ứng gay gắt từ khán giả vì vai diễn ngoại tình trong "Thế giới hôn nhân". Trong khi đó, nữ chính Kim Hee Ae lại dành nhiều lời tán dương cho Han So Hee vai "tiểu tam".

Park Hae Joon và Kim Hee Ae đảm nhận vai chính trong phim truyền hình 19+ về đề tài hôn nhân, ngoại tình

Hiện tại bộ phim truyền hình 19+ đang đạt mốc hơn 20% rating (tỷ suất khán giả xem phim), được kỳ vọng trở thành phim có rating cao nhất lịch sử đài truyền hình cáp tại Hàn.

Trong phim, Park Hae Joon đóng vai người chồng ngoại tình, mưu mô chiếm đoạt tài sản. Nhân vật Lee Tae Oh do anh thủ vai bị khán giả chỉ trích nặng nề. Chia sẻ trong cuộc họp báo gần đây, Park Hae Joon cho biết anh rất tiếc vì điều đó nhưng anh không đọc những bình luận của khán giả sau khi tập phim đầu tiên lên sóng. Lý do chính tài tử chọn cách phớt lờ ý kiến của người xem vì anh biết nhân vật của mình thuộc phe phản diện, các bình luận sẽ khiến anh bị ảnh hưởng trong việc diễn xuất.

Park Hae Joon bị "khủng bố" vì vai phản diện

Anh cho hay cách để không đọc những bình luận tiêu cực là nhắm mắt lại, thực hiện 50 bài tập squat. Bị "khủng bố" bởi những anti-fan ghét nhân vật Lee Tae Oh nhưng Park Hae Joon cố gắng quên đi những phản ứng chỉ trích.

Nữ diễn viên chính Kim Hee Ae được khen ngợi về diễn xuất trong vai người phụ nữ bị chồng bội bạc nhưng cũng lại chính là người sẵn sàng ngoại tình để trả thù. Ở những phân cảnh giường chiếu, Kim Hee Ae diễn hết mình, khoe vẻ đẹp hình thể ở độ tuổi ngoài 50. Cô được cư dân mạng gọi là "nữ hoàng cảnh nóng" nhờ những cảnh phim này.

Nói về nữ diễn viên trẻ Han So Hee đóng vai tiểu tam là tình địch trong phim, Kim Hee Ae dành nhiều lời khen ngợi: "Cô ấy sở hữu một vẻ đẹp tuyệt vời khó có từ ngữ nào diễn tả hết được". Là một tiền bối nhiều kinh nghiệm diễn xuất, Kim Hee Ae cho rằng tương lai của Han So Hee rất sáng sủa. Cô khen ngợi hậu bối không chỉ xinh đẹp mà còn tâm huyết, nhập tâm 100% vào vai diễn.

Kim Hee Ae (trái) khen ngợi hết lời với tình địch trên màn ảnh Han So Hee (phải)

Bộ phim "Thế giới hôn nhân" đã đi được hơn nửa chặng đường. Phía nhà sản xuất công bố tất cả tập phim còn lại sẽ dán nhãn 19+. Điều đó càng đẩy kịch tính của phim tới cao trào.

Phim vấp phải những lùm xùm hậu trường nhưng vẫn thu hút khán giả

Mặc dù vướng phải không ít chỉ trích nhưng phim vẫn đang tiếp tục tăng cao rating. Trước đó, cảnh bạo lực khi máy quay được đặt ở góc trực diện theo cách nhìn của kẻ tấn công nữ diễn viên bị khán giả phản đối. Nhiều người nói phân đoạn quá ám ảnh khi nữ chính bị tấn công. Ngoài ra diễn viên nhí đóng vai con gái của nữ chính Kim Hee Ae bất ngờ vấp phải chỉ trích chỉ vì cô bé nhiều hơn nhân vật trong phim 1 tuổi. Điều đó khiến mẹ của sao nhí phải lên tiếng yêu cầu cư dân mạng Hàn ngừng chê trách bé.

