Nữ diễn viên quá đẹp nên đóng phim kinh dị không ai sợ

Ai là con ma nhà họ Hứa?

Ra mắt chiều 5/6, phim điện ảnh Lầu chú Hỏa - Lời nguyền con ma nhà họ Hứa gây chú ý với không khí rùng rợn và cách tiếp cận đậm chất kinh dị.

Phim kể về hành trình của một nhóm streamer khám phá biệt thự bỏ hoang của nhà họ Hứa nhằm giải mã lời đồn về oán linh cô Hứa. Bầu không khí âm u, cảm giác căng thẳng và những yếu tố hù dọa được triển khai xuyên suốt tác phẩm.

Đạo diễn Hùng Trần muốn làm khán giả sợ hãi vì những chuyện ma mị, ám ảnh ở trong phim được khắc họa quá chân thật.

Dù là nhân vật trung tâm của câu chuyện, cô Hứa gần như không xuất hiện rõ mặt trong suốt bộ phim. Đạo diễn Hùng Trần cho biết đây là chủ đích nhằm khơi gợi trí tưởng tượng của khán giả, bởi những hình ảnh mờ ảo thường tạo cảm giác ám ảnh hơn việc phô bày trực diện.

Tại buổi giao lưu, diễn viên Trương Huỳnh Như - người đảm nhận vai cô Hứa - lần đầu xuất hiện trước truyền thông. Nữ diễn viên cho biết bất ngờ khi được giao vai diễn này ngay từ vòng casting.

"Tôi cũng tò mò vì mình bị giấu mặt. Đạo diễn Hùng Trần nói là do tôi đẹp quá, sẽ làm khán giả không sợ. Nhưng tôi nghĩ anh Hùng làm vậy có cái đúng. Hiệu ứng hóa trang cộng với không gian mờ ảo sẽ gây sợ hãi hiệu quả hơn", nữ diễn viên nói.

Diễn viên Trương Huỳnh Như được tin tưởng giao vai chính từ vòng casting.

Đạo diễn Hùng Trần tiết lộ lựa chọn Trương Huỳnh Như ngay từ khi xem video thử vai. "Không thể là ai khác” là nhận xét của đạo diễn về nữ chính. Ngoài cô Hứa, các diễn viên trẻ như Phụng Hoàng, Hồ Bảo Kha, Trần Kỳ Anh, Chi Bảo, Nguyễn Minh Thời và Dũng Hà cũng được đánh giá phù hợp với nhân vật và thể hiện tinh thần dấn thân trong quá trình quay phim.

Dù độ nổi tiếng, lượng follower cao trên mạng xã hội của diễn viên rất quan trọng cho truyền thông phim, nhưng theo đạo diễn Hùng Trần, cảm xúc của khán giả trong rạp còn quan trọng hơn thế.

Nghi thức gọi hồn cấm kỵ

Lầu chú Hỏa đánh dấu lần đầu một tác phẩm điện ảnh Việt Nam phát hành thương mại được thực hiện theo phong cách found footage (giả tài liệu). Theo đạo diễn Hùng Trần, cách kể chuyện này giúp khán giả có cảm giác đồng hành cùng nhân vật, trực tiếp chứng kiến và trải nghiệm những gì diễn ra trong phim.

Nhà làm phim cho rằng tính chân thực là yếu tố quan trọng nhất của dự án. Anh mong muốn tạo cảm giác sợ hãi thông qua những chi tiết được xây dựng gần gũi và chân thực.

Diễn viên Nguyễn Công Nương, Bảo Kha nói về vai diễn mới.

Trước những ý kiến cho rằng tác phẩm có nét tương đồng với phim kinh dị Hàn Quốc Gonjiam: Haunted Asylum , ông Lee Jin Sung - đại diện nhà sản xuất - cho biết ê-kíp Việt Nam đã tham khảo kinh nghiệm làm phim giả tài liệu từ đối tác Hàn Quốc, song đây là một tác phẩm độc lập với chất liệu và câu chuyện riêng.

Một trong những gương mặt thu hút sự chú ý tại sự kiện là diễn viên Nguyễn Công Nương. Đây là lần đầu nữ nghệ sĩ trở lại màn ảnh rộng sau 10 năm kể từ bộ phim Quả tim máu .

Trong Lầu chú Hỏa , Nguyễn Công Nương vào vai cô đồng Bạch. Nữ diễn viên tiết lộ ngoài đời cũng là người hầu đồng Tứ phủ. Tuy nhiên, nhân vật trong phim là người trừ tà, bắt ma nên cô phải học thêm các nghi thức niệm chú, luyện giọng Bắc và điều chỉnh chất giọng theo yêu cầu của đạo diễn.

Lầu chú Hỏa lấy cảm hứng từ những lời đồn dân gian xoay quanh một căn biệt thự gắn với gia tộc Hứa, nơi được cho là tồn tại nhiều hiện tượng siêu nhiên chưa từng được giải thích.

Dàn diễn viên chủ yếu là gương mặt trẻ.

Theo lời kể dân gian, Hứa thị là con gái của một thương nhân giàu có vào đầu thế kỷ 20, mang bệnh lạ và bị gia đình giữ kín trong căn phòng riêng. Sau khi qua đời trong cô độc, những lời đồn về sự tồn tại của oan hồn trong căn nhà bắt đầu xuất hiện và tồn tại qua nhiều thế hệ.

Phim theo chân một nhóm streamer trẻ nhận lời tham gia thử thách livestream khám phá căn biệt thự bỏ hoang nhằm thu hút lượt xem và tiền thưởng. Chuyến đi nhanh chóng biến thành hành trình sinh tồn, khi họ vô tình kích hoạt một nghi thức gọi hồn bị cấm kỵ.