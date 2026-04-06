Nam diễn viên mất tích suốt 6 năm

Bài đăng với tiêu đề “Ngôi sao mà cả Hàn Quốc lẫn quốc tế đều đang tìm kiếm” lan truyền mạnh trên các diễn đàn, thu hút sự chú ý về sự biến mất bí ẩn của rapper One.

Bài viết trích lời một người hâm mộ: “Có ai biết Jung Jae Won (tên thật của One) giờ ở đâu không? Anh ấy đã mất tích nhiều năm rồi. Tôi vẫn nghe nhạc và chờ đợi, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ tin tức nào”, kèm theo lời nhắn được đăng đúng vào ngày sinh nhật 29/3 của nam nghệ sĩ.

Không chỉ tại Hàn Quốc, nhiều fan quốc tế cũng chia sẻ lại hình ảnh của One và tò mò về tình hình hiện tại của anh.

Rapper One (Jung Jae Won) thời điểm còn hoạt động nghệ thuật.

Theo người đăng bài, nam rapper gần như biến mất không dấu vết khỏi giới giải trí kể từ sau năm 2020. Trước đó anh hoạt động khá sôi nổi, tham gia nhiều chương trình truyền hình và phim ảnh.

“Thỉnh thoảng tôi vẫn tìm kiếm tên anh ấy, nhưng thật bất ngờ là không có bất kỳ thông tin nào”, “Có vẻ cuộc sống showbiz không hợp với tính cách của anh”, “Có lẽ anh đã chọn sống như người bình thường”... khán giả bình luận.

One ra mắt năm 2015 trong nhóm hip-hop 1PUNCH, từng gây chú ý khi tham gia các chương trình Show me the money 4 và Show me the money 5. Sau chuỗi show này, anh được YG Entertainment để mắt và chiêu mộ về công ty. Đến năm 2019, One âm thầm rời công ty và phát hành album solo.

Bên cạnh âm nhạc, anh còn lấn sân diễn xuất với loạt phim như A Korean Odyssey, Her private life, Arthdal chronicles hay phim điện ảnh Goodbye summer. Anh cũng từng xuất hiện trong chương trình hẹn hò Heart signal 2, năng nổ trong các hoạt động nghệ thuật.

Trong bài phỏng vấn, One cho biết anh cảm thấy bị ngột ngạt khi trở thành thần tượng. Anh nói mình đã trải qua quá trình đào tạo nghiêm ngặt và một lần nữa bị buộc phải phù hợp với một khuôn mẫu nhất định.

Nam rapper phiền muộn khi không được là chính mình. "Tôi phải làm ra những bài hát không phù hợp với phong cách của mình, cho đến thay đổi phong cách thời trang của tôi thành thứ gượng ép, mất tự nhiên. Thứ khiến tôi khó chịu nhất là phải ra những quyết định mâu thuẫn với bản thân để xoa dịu quản lý. Tôi cảm thấy những lựa chọn đó đi ngược lại với con người thật của mình", anh chia sẻ.

Từ sau năm 2020, nam nghệ sĩ gần như không còn xuất hiện trước công chúng, xóa mạng xã hội cá nhân. Người hâm mộ không khỏi tò mò về lựa chọn “ẩn mình” của anh.