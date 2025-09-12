NSƯT Tân Nhàn là nữ ứng viên Phó giáo sư duy nhất ngành nghệ thuật 2025

Danh sách Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư (GS), Phó giáo sư (PGS) năm 2025 được đăng tải trên trang web chính thức của Hội đồng Giáo sư Nhà nước từ ngày 8/9.

Hội đồng Giáo sư liên ngành Văn hoá - Nghệ thuật - Thể dục thể thao thông qua 16 hồ sơ, trong đó, ngành Văn hóa có 8 hồ sơ, ngành Thể dục thể thao có 5 hồ sơ và ngành Nghệ thuật chỉ có 3 hồ sơ. NSƯT Tân Nhàn là nữ ứng viên, nữ ca sĩ duy nhất có tên trong danh sách.

Theo bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư được công bố trên trang web chính thức của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, NSƯT Tân Nhàn (tên đầy đủ: Nguyễn Thị Tân Nhàn) từng tốt nghiệp ngành Âm nhạc, chuyên ngành Thanh nhạc tại Học viện Quốc gia Việt Nam vào năm 2010.

Đến nay, NSƯT Tân Nhàn đã có hơn 16 năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo. Nữ ca sĩ đã giảng dạy tại nhiều trường khác nhau như Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật - Du lịch Hạ Long, Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 2017, cô được bổ nhiệm làm Phó trưởng khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sau đó lên Trưởng khoa vào năm 2024.

Cô có 14 bài báo khoa học (2 bài trên tạp chí quốc tế), xuất bản 2 sách, 3/13 tác phẩm nghệ thuật đạt giải quốc gia, 6 giải thưởng cá nhân và 17 giải thưởng hướng dẫn. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn nhận được 2 bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020, cùng với đó là danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở vào năm 2018, 2024.

Trước đó, NSƯT Tân Nhàn từng chia sẻ về việc bản thân đặc biệt coi trọng sự nghiệp giáo dục, đào tạo của mình. Nhiều người từng hỏi Tân Nhàn muốn trở thành Nghệ sĩ nhân dân NSND hay Nhà giáo nhân dân (NGND), Tân Nhàn bảo, ước muốn của cô là được trở thành Nhà giáo Nhân dân. Với Tân Nhàn, danh hiệu NSND là vinh dự của người nghệ sĩ, nhưng NGND mới thực sự là khát vọng, là đích đến cho sự nghiệp của cô.

Từ khi mới vào nghề, Tân Nhàn đã xây cho mình một nguyện ước sẽ là người truyền kiến thức, truyền tình yêu âm nhạc đến thế hệ kế cận, tìm kiếm và đào tạo nên những tài năng mới để có được lớp lớp tài năng cho nền âm nhạc Việt Nam.

“Làm NGND với Tân Nhàn quan trọng hơn rất nhiều. Nhiều người nói với tôi là nghệ sĩ nổi tiếng thì đi hát kiếm tiền đi, dạy học làm gì cho vất vả, tiền lương được bao nhiêu đâu. Nhưng tôi muốn được cống hiến cho nghề đào tạo, bởi muốn được định hướng cho sinh viên trên con đường nghệ thuật", NSƯT Tân Nhàn chia sẻ.

Nữ nghệ sĩ khẳng định bản thân luôn muốn được truyền đến cho sinh viên tình yêu âm nhạc truyền thống. "Tôi muốn các bạn trẻ hôm nay dù có bay cao, bay xa đến đâu thì cũng phải nhớ đến cội nguồn, gốc gác của mình, đó chính là âm nhạc, là văn hóa truyền thống của dân tộc. Từ đó phát huy và gìn giữ nó. Chính vì vậy, tôi luôn phấn đấu nỗ lực hết mình để nghiên cứu, học tập để có thể toại nguyện giấc mơ của mình”, Tân Nhàn nói.

Ca sĩ Tân Nhàn sinh năm 1982 tại Hà Nam, gắn bó lâu năm với nghệ thuật và lĩnh vực đào tạo thanh nhạc. Tân Nhàn bắt đầu nổi tiếng khi tham gia cuộc thi Sao Mai 2005. Giọng ca sinh năm 1982 chăm chỉ ra sản phẩm âm nhạc và tổ chức live show. Bên cạnh thành công trong dòng nhạc dân gian, cô chú ý đến tôn vinh âm nhạc truyền thống của dân tộc, qua các album âm nhạc truyền thống như Yếm đào xuống phố, Níu dải lụa đào... Sau khi tốt nghiệp cao học chuyên ngành Nhạc thính phòng cổ điển, Tân Nhàn trở thành giảng viên tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, nhận học vị tiến sĩ năm 2019. Thời điểm đó Tân Nhàn là Tiến sĩ âm nhạc trẻ nhất ở Việt Nam.

