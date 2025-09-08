NSƯT Quang Tèo trải nghiệm suối cá 'lạ', Trọng Tấn thu hoạch hoa quả ở villa

Tin sao Việt: NSƯT Quang Tèo khoe ảnh đi trải nghiệm suối cá. Hình ảnh những chú cá tung tăng bơi lội được tạo bởi AI khiến khán giả thích thú.

Ca sĩ Trọng Tấn thu hoạch hoa quả tại villa ở Sóc Sơn.

Ca sĩ Hà Nhi thảnh thơi tận hưởng 2 ngày cuối tuần.

Người đẹp Thanh Tú khoe dáng bên bể bơi.

Hoa hậu Thùy Linh có chuyến công tác tại Anh.

Ca sĩ Hồng Nhung hội ngộ vợ chồng NSND Thanh Lam và Tùng Dương.

MC Thảo Vân mặc váy màu cốm, nói "thu thật là thu".

NSND Lan Hương đang có những ngày vui vẻ bên gia đình, bạn bè ở Hà Giang.

Diễn viên Thu Trang mặc áo dài xuống phố check-in.

Diễn viên Bảo Thanh tiết lộ đang có rất nhiều dự án cần làm và tự nhủ bản thân phải thật sự nỗ lực.

Hot girl Linh Rin và chồng tổ chức sinh nhật trên du thuyền.

Diễn viên Quỳnh Nga sexy đón tuổi mới.