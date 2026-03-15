NSND Tự Long, Quyền Linh, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và hàng chục nghệ sĩ đi bầu cử

Ngày 15/3, cử tri cả nước tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của toàn dân để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. NSND Tự Long chia sẻ ngắn gọn: “Niềm vui cùng ngày hội non sông”.

Nghệ sĩ Quyền Linh bày tỏ xúc động mỗi khi tham gia bỏ phiếu. Anh cho rằng lá phiếu tuy nhỏ nhưng chứa đựng niềm tin lớn của người dân trong việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho nhân dân.

NSND Mỹ Uyên chọn mặc áo dài khi đi bỏ phiếu và chia sẻ niềm vui cùng bạn bè, đồng nghiệp trong ngày bầu cử.

Không chỉ tham gia bỏ phiếu, một số nghệ sĩ còn góp phần lan tỏa tinh thần ngày bầu cử bằng hoạt động sáng tạo. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác ca khúc Niềm tin từ lá phiếu trong khuôn khổ cuộc vận động sáng tác chào mừng bầu cử do Hội Âm nhạc TPHCM phát động. Anh cho biết muốn truyền tải thông điệp về quyền và nghĩa vụ công dân thông qua giai điệu gần gũi, dễ nhớ, đặc biệt hướng tới giới trẻ.

NSƯT Trịnh Kim Chi đăng tải hình ảnh đi bầu cử cùng bà con khu phố. Nữ nghệ sĩ cho biết buổi sáng đi bỏ phiếu diễn ra giản dị nhưng ấm áp khi mọi người đều vui vẻ, thân thiện.

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân cho biết anh có mặt từ 7h tại điểm bầu cử ở phường Ba Đình, Hà Nội. Nam ca sĩ cùng gia đình tham gia bỏ phiếu và hỗ trợ các cử tri trong khu vực. “Mỗi lá phiếu xin đặt trọn niềm tin vào các đại biểu, mong rằng các đại biểu khóa mới thật nhiều đột phá, cống hiến cho nhân dân, cho Tổ quốc”, anh chia sẻ.

Ca sĩ Phương Thanh chia sẻ hình ảnh tại điểm bỏ phiếu trên trang cá nhân. Theo báo cáo từ 34 tỉnh, thành phố, danh sách cử tri đã được niêm yết công khai. Cả nước có gần 79 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu tại 72.195 khu vực bỏ phiếu.

Nhạc sĩ Huy Tuấn cũng đăng tải hình ảnh sau khi hoàn thành nghĩa vụ công dân.

Diễn viên Minh Tiệp nhấn mạnh ý nghĩa của lá phiếu: “Mỗi lá phiếu là một niềm tin, một trách nhiệm đối với Tổ quốc”.

Ở Hà Nội, diễn viên Hoàng Xuân đưa con gái đi bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 16, phường Láng. Cô cho biết dù bận rộn công việc gia đình nhưng vẫn ưu tiên tham gia sự kiện quan trọng của đất nước từ sớm.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi gửi lời chúc ngày bầu cử thành công tốt đẹp, đồng thời kêu gọi người trẻ tham gia thực hiện quyền công dân.

Nhiều hoa hậu, á hậu chia sẻ cảm xúc khi thực hiện quyền công dân. Hoa hậu Tiểu Vy viết: "Hưởng ứng ngày hội non sông - bầu đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031".

Hoa hậu Thanh Thủy, Lương Thùy Linh, Thiên Ân có mặt từ sớm tại điểm bỏ phiếu.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc viết: “Mỗi lá phiếu là một niềm tin gửi gắm vào tương lai”.

Đại sứ Thể thao và Thời trang của Hoa hậu Việt Nam 2024 Đinh Hoàng Linh Đan bày tỏ niềm tự hào khi tham gia bỏ phiếu, coi đây là hành động nhỏ nhưng chứa đựng kỳ vọng về sự phát triển của đất nước.

Đại sứ Du lịch và Truyền thông của Hoa hậu Việt Nam 2024 Phạm Thùy Dương chia sẻ: “Ngày hội non sông - Gửi gắm niềm tin qua từng lá phiếu. Một buổi sáng ý nghĩa và đầy tự hào”.