Lý do Big Bang tạo cơn địa chấn ở Mỹ Đình

Sân vận động Mỹ Đình những ngày qua biến thành một "chảo lửa" thực sự, không chỉ bởi sức nóng từ hệ thống âm thanh, ánh sáng và âm nhạc của Big Bang, mà còn từ cuộc săn lùng vé nghẹt thở của hàng vạn khán giả.

Sát giờ G đêm diễn mở màn của concert Big Bang, bầu không khí xung quanh sân là những hàng dài nối đuôi nhau chờ đổi vé check-in, đan xen là tiếng ngã giá sôi động của thị trường chợ đen.

Một khán giả chia sẻ cùng PV Tiền Phong: "Tôi hỏi mua vé chợ đen một cặp Cat 3 bị thổi giá đến 28 triệu đồng, gấp nhiều lần so với giá gốc. Hạng vé Cat 1 và 2 bị đổi lên từ 35-40 triệu đồng".

Càng đến gần concert, những phe vé càng đẩy giá lên mức không tưởng, tận dụng triệt để tâm lý khan hiếm để trục lợi. Dẫu biết đang phải trả một mức giá phi lý, nhiều khán giả vẫn "cắn răng" chấp nhận chi tiền, rút hầu bao hàng chục triệu đồng chỉ để đổi lấy một chiếc vòng check-in hợp lệ vào sân.

Sự cuồng nhiệt bất chấp rào cản giá cả này đã báo hiệu trước đêm diễn bùng nổ, mở đường cho cơn địa chấn mang tên Big Bang quét qua Mỹ Đình.

Lý do khán giả chi đậm mua vé Big Bang

Cơn địa chấn mang tên Big Bang đã quét qua Hà Nội trong hai đêm diễn 24 và 25/10. Hơn 90.000 khán giả đổ bộ về sân Mỹ Đình, đẩy sức nóng của concert đến đỉnh điểm. Thậm chí, hàng nghìn khán giả không mua được vé, hoặc không có điều kiện để mua vé vẫn quy tụ xung quanh sân Mỹ Đình để tận hưởng bầu không khí bùng nổ cùng âm nhạc.

Khi giá vé bị độn lên từ 3-5 lần, nhiều fan Big Bang vẫn chấp nhận. Trước đó, vé gốc của concert đã ở mức rất cao so với các đêm nhạc thông thường tại Việt Nam, nhưng tất cả được tẩu tán sạch chỉ sau vài tiếng. Đó là minh chứng cho sức hút vượt bậc của Big Bang, sau 20 năm vẫn không đổi.

Concert Big Bang nóng đỉnh điểm.

Không khó để lý giải hiện tượng sốt vé Big Bang. Đối tượng khán giả chính của nhóm hiện nay phần lớn thuộc thế hệ 8X và 9X. Phần lớn trong số họ là những người đã tự chủ về tài chính và có nguồn thu nhập ổn định.

Tệp fan chính của Big Bang sẵn sàng chi đậm cho một tấm vé, giống như một quyết định đầu tư để tìm lại ký ức tuổi trẻ, hoàn thành giấc mơ thanh xuân mà thời học sinh chưa đủ điều kiện kinh tế để thực hiện.

Tâm lý "cơ hội cuối cùng" cũng là đòn bẩy mạnh mẽ kích cầu cơn sốt vé Big Bang ở Hà Nội. Nhóm đã đi qua chặng đường hai thập kỷ với quá nhiều thăng trầm, biến cố và những lần thay đổi nhân sự. Việc ba thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung cùng đứng chung trên một sân khấu World Tour ở độ tuổi U40 là một cột mốc đặc biệt.

Big Bang từng đến Việt Nam nhiều lần, nhưng tổ chức concert chỉ là lần đầu sau 20 năm. Cộng đồng V.I.P luôn đối mặt với tâm lý nhóm có thể tan rã bất cứ lúc nào, do đó khi concert Big Bang đổ bộ Hà Nội, không ai muốn bỏ lỡ.

"Những vị vua Kpop" vẫn sống khỏe từ hào quang của quá khứ. Gần đây, Big Bang phát hành album mới, hiệu ứng tại thị trường Kpop vẫn tốt nhưng không còn cạnh tranh sòng phẳng với các idol thế hệ sau này. Thay vào đó, các fan chi tiền để đến concert Big Bang vì họ muốn nghe những bản hit trong quá khứ.

Tất cả đều khao khát một lần được nghe Big Bang biểu diễn trực tiếp Haru Haru, Lies, Fantastic Baby, Bang Bang Bang, Tonight, Blue, Loser... Nhiều khán giả chi tiền triệu đồng để mua một chiếc lightstick Bang Bong chính thức, cùng đám đông thắp lên sắc vàng để truyền thông điệp "chúng tôi là fan của Big Bang".

Nhìn từ thành công của concert Big Bang

Từ thành công vang dội của BlackPink trước đó cho đến hai đêm nhạc bùng nổ của Big Bang để thấy tiềm năng cực lớn khi Việt Nam thu hút các ngôi sao quốc tế đến tổ chức concert.

Những sự kiện này không còn gói gọn trong phạm vi giải trí đơn thuần, mà đã trở thành những cỗ máy kích cầu kinh tế mạnh mẽ, thu hút lượng lớn người hâm mộ từ khắp các tỉnh thành trong nước lẫn du khách quốc tế đổ về tham dự.

Sự bùng nổ của concert Big Bang chính là lời khẳng định đanh thép cho sự trưởng thành của ngành công nghiệp biểu diễn Việt Nam. Khả năng vận hành và đứng ra tổ chức một sự kiện tầm cỡ quốc tế của các đơn vị trong nước đã đạt bước tiến dài.

Chúng ta đã kiểm soát tốt đám đông khán giả lên đến hàng vạn người một cách an toàn, trật tự và chuyên nghiệp ở "chảo lửa" Mỹ Đình.

Sự đổ bộ của những concert lớn là tín hiệu tích cực cho ngành công nghiệp biểu diễn Việt Nam.

Năng lực cung ứng nội địa cũng ghi nhận sự bứt phá vượt bậc về mặt công nghệ và hậu cần.

Toàn bộ các hạng mục thiết bị, từ hệ thống âm thanh, ánh sáng chuyên dụng siêu khủng cho đến những chi tiết kỹ thuật nhỏ nhất, đều đáp ứng hoàn hảo các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe từ phía đối tác Hàn Quốc.

Thói quen tiêu dùng của người hâm mộ Việt Nam đã thay đổi toàn diện khi họ ngày càng chịu chi để ủng hộ thần tượng, mua vé xem concert.

Dòng tiền đổ vào sự kiện không chỉ dừng lại ở những chiếc vé vào cửa có giá trị từ vài triệu đồng đến chục triệu đồng, mà khán giả sẵn sàng "dốc hầu bao" cho hàng loạt dịch vụ đi kèm, tạo nên một hệ sinh thái kinh tế sôi động xung quanh 2 đêm của Big Bang.

Các fan của Big Bang không ngần ngại xếp hàng dài nhiều giờ liền để chọn mua các vật phẩm chính hãng (merchandise) như áo thun, mũ, túi xách lưu niệm. Chiếc lightstick vương miện vàng huyền thoại của Big Bang cũng được bày bán trực tiếp, với mức giá không rẻ nhưng nhu cầu mua cực lớn.

Các fan Big Bang còn bạo chi để đầu tư trang phục, make-up, xuất hiện với diện mạo cá tính và độc đáo theo đúng bản sắc của Big Bang.

Xu hướng làm đẹp, muốn tạo ra ngoại hình khác biệt của các fan Big Bang góp phần kích cầu trực tiếp cho ngành thời trang, make-up và các dịch vụ làm đẹp tại Hà Nội tăng trưởng đột biến trong 2 ngày.

Nhìn một cách tổng thể, chuỗi thành công liên tiếp của các siêu concert quốc tế đang mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho nền kinh tế giải trí Việt Nam.

Sức mua bùng nổ của người hâm mộ cùng năng lực tổ chức ngày một tiến bộ chính là lời khẳng định: Việt Nam đã sẵn sàng trở thành điểm đến chiến lược của các ngôi sao âm nhạc trong thời gian tới.

Khi "bữa tiệc âm nhạc" của concert Big Bang kết thúc, thứ đọng lại không chỉ là sự thúc đẩy kinh tế, mà còn là vị thế ngày càng khẳng định của Việt Nam trên bản đồ văn hóa thế giới.