Những cú "vồ ếch" của sao Việt năm 2020: Người được cảm thông, kẻ bị nghi diễn

Thứ Hai, ngày 04/01/2021 08:52 AM (GMT+7)

Sự cố suýt ngã hay một cú ngã đau trên sân khấu là điều khó quên với sao Việt trong năm qua.

Sự cố trên sân khấu là điều khó tránh khỏi với bất kỳ ai, kể cả ngôi sao chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư. Cách xử lý tình huống sau đó mới là điều đáng để bàn. Chính vì vậy mới xảy ra những tình huống có người được cảm thông nhưng có người lại bị dân mạng nghi ngờ diễn.

Mới đây nhất, màn catwalk của Thanh Tâm "bắp cần bơ" khiến cư dân mạng bàn luận xôn xao. Cụ thể, khi xuất hiện trên sân khấu trình diễn của Vietnam International Fashion Festival với vai trò người mẫu, Thanh Tâm đã bị vấp ngã một cú trời giáng khi vừa đi được vài bước. Cô nàng bị bước hụt chân, ngã sõng soài trên sàn catwalk. Trước đó, Thanh Tâm còn chia sẻ niềm vui được biểu diễn sau khi đã giảm cân thành công

Sau sự cố, Thanh Tâm được một nam người mẫu đi phía sau tiến lên và bế thốc cô lên. Tình huống trở thành "spot light" của đêm diễn. Thậm chí nhiều người còn cho rằng đây chỉ là màn diễn "giả trân". Tuy nhiên, việc một người mẫu chưa có nhiều kinh nghiệm bị ngã cũng là điều dễ hiểu và cần được thông cảm với Thanh Tâm.

Tối 5/12/2020, trong một đêm nhạc diễn ra ở thành phố Đà Nẵng với sự góp mặt của nhiều ngôi sao, ca sĩ Lam Trường là một nghệ sĩ có nhiều năm kinh nghiệm biểu diễn cũng gặp phải sự cố bất ngờ trượt ngã trên sân khấu. Anh đã nhanh chóng đứng dậy, chỉnh lại trang phục và tiếp tục bước ra sân khấu hát kết chương trình. Cú ngã đau khiến anh liên tục xoa tay và chân. Sau đó, nam ca sĩ nhanh chóng lên tiếng về sự cố: "Do trước đó mặt sân khấu ướt vì có bọt tuyết xà phòng phun. Lúc bước ra chào kết chương trình, đi chung có Hồng Nhung và Hà Nhi, Trường còn nhắc hai cô đó cẩn thận. Vừa nhắc xong là Trường bị ngã luôn". Khán giả đã gửi lời động viên nam ca sĩ vì sự cố không may.

Ngày 24/12, Lam Trường chia sẻ ảnh phải vào viện kiểm tra. Anh cho hay: "Lần thứ 2 ngã trên sân khấu, cách lần trước 2 tuần, cùng nguyên nhân ngã là do bước lên sàn sân khấu ướt bọt xà bông. Giờ đi chụp hình cho chắc vì đau cái hông". Khán giả rất cảm thông cho nam ca sĩ: "Ai cũng gặp phải sự cố nên không có gì phải xấu hổ cả. Quan trọng là anh không sao".

Trong đêm bán kết Hoa hậu Việt Nam 2020 tối 10/10/2020, một vài thí sinh đã gặp phải sự cố khi bước xuống cầu thang. Thí sinh Nguyễn Thị Thu Phương trong lúc trình diễn trang phục áo tắm khi bước xuống bậc đã bị vấp, cổ chân gần như gập lại. Cô nhanh chóng lấy lại tự tin để hoàn thành phần thi. Cô lọt vào Top 35 của đêm thi, từng giành danh hiệu Người đẹp Kinh Bắc 2019, vào Top 5 Miss World Vietnam 2019.

Thí sinh Võ Lê Quế Anh của Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng bị vấp, suýt ngã trên cầu thang khiến cô lúng túng. Tuy rằng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để tránh bị ngã, người đẹp vẫn phải dừng chân ở Top 40.

Trước đó, ở màn đồng diễn đầu chương trình, một thí sinh cũng bị ngã khi bước xuống cầu thang. Khoảnh khắc này bị lọt vào ống kính và nhanh chóng lan truyền trên cộng đồng mạng trong đêm 10/10.

Tháng 9 năm nay, Hari Won cũng gặp phải sự cố ngượng ngùng khi tham gia một chương trình truyền hình. Vì mải catwalk, cô bị trượt ngã khi bước xuống cầu thang.

Cú ngã khiến Hari Won suýt bị rơi vào tình huống hớ hênh lộ nội y nhưng may mắn cô đã nhanh trí khép chân lại. Sau đó cô nhanh chóng đứng dậy đi tiếp.

Tuy nhiên ngồi ở phía dưới, Trấn Thành lại khoái chí cười to khi thấy bà xã ngã đau trên sân khấu. Điều đó khiến Hari Won khó chịu giận dỗi, hét to tên chồng và không may lại ngã thêm lần nữa.

Tình huống này khiến vợ chồng Trấn Thành bị cư dân mạng nghi ngờ cố ý diễn để tạo tiếng cười cho chương trình. Tuy nhiên đó chỉ là phỏng đoán từ một số ý kiến khán giả.

