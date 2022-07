Nhặt "sạn" phim Hàn: Phim của Lee Min Ho bị chê "kỹ xảo ba xu"

Thứ Tư, ngày 13/07/2022 08:49 AM (GMT+7) Chia sẻ

Phim truyền hình Hàn Quốc gây nên những tranh cãi vì một số chi tiết không hợp lý.

Nói về việc làm giả, phim Hàn nói riêng và phim Châu Á nói chung có nhiều cảnh quay diễn viên phải giả… ăn. Nguyên nhân vì đồ ăn chuẩn bị cho cảnh quay có hạn mà không phải set quay nào cũng một phát trọn vẹn ngay. Nhiều trường hợp diễn viên ăn tới 5, 6 lần mới hoàn thành xong một cảnh ăn. Cũng vì vậy mà nhân vật Gi-hun (Lee Jung Jae) trong Squid Game đã giả ăn trong một cảnh quay. Khi Gi-hun phàn nàn việc thức ăn của anh quá lạnh, đồ ăn trong hộp còn đầy ắp nhưng khi anh cầm thìa lên cho vào miệng lại không có chút đồ ăn nào. Đây có thể coi là một sơ suất trong khâu biên tập của bộ phim đình đám gây “sốt” toàn cầu này.

Bộ phim Quân vương bất diệt của Lee Min Ho cũng khiến khán giả ngao ngán vì khâu ghép ảnh. Tỷ lệ phần hình ảnh giữa hai diễn viên với phần thân ngựa bất cân đối. Thêm vào đó bối cảnh giả và hình một quả bóng bay lơ lửng khiến người xem nhận xét kỹ xảo "ba xu".

Trong tập đầu tiên của Backstreet Rookie khán giả đã thấy khó hiểu vì việc lạm dụng kỹ xảo trong cảnh quay nhân vật Saet Byul (Kim Yoo Jung) có siêu năng lực bay lên không trung và hạ cánh, “khóa môi” nam chính.

Bộ phim về đề tài zombie All of us are dead đạt thành tích tốt ở thị trường quốc tế nhưng vẫn bị soi “sạn”. Đó là cảnh quay hai nhân vật nam sinh yếu ớt bám trên bức tường ngoài trường học. Một số người xem chỉ ra cảnh quay có quá nhiều bóng xoay quanh hai nhân vật. Ngoài ra việc thoải mái đu bám trên bức tường là điều vô lý vì đây là một việc rất khó với ngay cả những người có thể hình, sức khỏe tốt. Chính vì vậy không ít người tỏ ra hồ nghi cho rằng diễn viên chỉ đang đóng trong một bối cảnh giả và hình ảnh bức tường trên cao ngoài trường học được ghép vào khi lên hình.

Việc sử dụng kỹ xảo trong phim Mama Fairy And The Woodcutter bị khán giả chỉ đích danh khi ê-kíp không dùng mèo thật mà lại là mèo giả vẽ bằng công cụ thiết kế. Hình ảnh vì thế trở nên thiếu độ chân thực.

Pha đập bóng của nhân vật trong phim Hi! School - Love On khiến người xem thấy hài hước. Việc lạm dụng kỹ xảo lại khiến cảnh quay trở nên phi lý. Một số người nhận xét cảnh quay giống như phim hoạt hình với tốc độ quay nhanh.

Thêm một cảnh giả khác khiến khán giả ngao ngán khi mũi tên được ghép một cách thô kệch vào cảnh quay của phim cổ trang The Iron Empress.

Trong bộ phim Hoa du ký, khán giả phát hiện hạt “sạn” trong cảnh quay nhân vật Jin Sun Mi (Oh Yeon Seo) bị tấn công bởi một đám ma quỷ hắc ám xuất hiện với những làn khói đen ở tập 1. Nhưng tới tập 2, dàn ma quỷ này lại bất ngờ mặc đồ đen được treo mình bằng dây cáp. Đây là lỗi sơ sót ở khâu biên tập hậu kỳ không xóa đi ảnh dây cáp.

Thậm chí cảnh quay giả bằng phông nền màu xanh còn bị lọt vào trong phần phim phát hành của Hoa du ký.

Cảnh đàn vịt trong hồ bơi tại trường nhìn đã thấy giả trong phim Vườn sao băng bản Hàn. Thực tế, chỉ có hai chú vịt thật trong hình. Những hình ảnh còn lại chỉ là kỹ xảo ghép ảnh vụng về.

Trong phần 2 của bộ phim hot Penthouse (Cuộc chiến thượng lưu), hình ảnh hồn ma Ro Na do Ha Eun Byeol tưởng tượng bị chê về kỹ xảo hình ảnh.

Việc sử dụng kỹ xảo trong những phân cảnh đội quân hàng trăm nghìn người là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, trong phim cổ trang Yeon Gaesomun năm 2006, khán giả nhận thấy đội quân “giả trân” này không khác gì hình ảnh cắt ghép thiếu sáng tạo.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/nhat-34san34-phim-han-phim-cua-lee-min-ho-bi-che-34ky-xao-ba-xu34-c...Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/nhat-34san34-phim-han-phim-cua-lee-min-ho-bi-che-34ky-xao-ba-xu34-c47a7262.html