Nhà vườn gần 2.000 m2 của Johnny Trí Nguyễn ở TP HCM

Nhà vườn của Johnny Trí Nguyễn nằm ở xã Nhà Bè, xây cách đây hơn 10 năm trên mảnh đất cha mẹ anh mua để dưỡng già.

Trong khuôn viên 1.800 m2, diễn viên chia thành các khu để ở, kinh doanh và dạy võ, nối với nhau bằng những lối đi trải gạch.

Johnny cho biết suốt một thập kỷ, cuộc sống của anh quanh quẩn trong khu vườn này, hiếm khi ra ngoài.

Võ đường rộng khoảng 50 m2 nằm ngay chính giữa nhà vườn, thẳng hướng từ cổng vào.

Tại đây, Johnny Trí Nguyễn duy trì các lớp dạy Liên Phong, môn võ gia truyền do ông nội anh sáng lập, kết hợp MMA (võ tổng hợp).

Sát võ đường là dãy nhà chức năng gồm phòng gym, bếp và khu nghỉ cho học viên.

Johnny cho biết nhiều học viên ở lại tập luyện liên tục vài tháng, nên anh xây các phòng nhỏ khoảng 10 m2 với tiện nghi cơ bản để họ thuận tiện sinh hoạt.

Không gian bên trong phòng nghỉ của học viên võ đường Liên Phong.

Gần đây, tài tử phim Hộ linh tráng sĩ tận dụng vài khoảng xanh trong vườn để cải tạo thành quán cà phê.

Anh chọn bàn ghế gỗ và đá nhằm giữ phong cách miền Tây cho tổng thể, tạo cảm giác gần gũi thiên nhiên.

Johnny Trí Nguyễn trả lời phỏng vấn tại quán cà phê trong nhà vườn.

Quán thưa khách, không gian kín đáo nên nhiều người chọn làm nơi làm việc từ xa hoặc hẹn trao đổi công việc.

Dãy nhà ba phòng ốp gạch, cửa kính lớn được anh dùng làm văn phòng.

Khoảng 10 nhân viên thường xuyên làm việc tại đây, hỗ trợ anh vận hành võ đường, quán cà phê và các dự án phim.

Khu nhà chòi nằm tách biệt phía sau, giữa cây cối và hồ nhân tạo, là nơi ở của Johnny Trí Nguyễn.

Nhà tường đất, mái tranh, cửa sổ gỗ theo lối miền sông nước, song bên trong đầy đủ tiện nghi, mang lại cho anh cuộc sống bình yên, thoải mái.

Tài tử cho biết anh kỹ tính trong việc chăm sóc cảnh quan, vì đó là diện mạo và sức sống của võ đường. Không gian sống giữa cây cối, hồ nước cần được chăm chút, quy hoạch gọn gàng để thoáng mát, hạn chế côn trùng.