Lý do Chae Rim giải nghệ

Trang 163 đưa tin nữ diễn viên Chae Rim đã nhận lời phỏng vấn và chia sẻ về lý do cô quyết định chia tay chồng cũ Cao Tử Kỳ.

Trước đó, xuất hiện thông tin Chae Rim không muốn học tiếng Trung Quốc và không muốn sống tại đây nên hai nghệ sĩ đường ai nấy đi. Hiện tại, Chae Rim phủ nhận việc ly hôn tài tử Trung Quốc vì lý do rào cản ngôn ngữ.

Cô chia sẻ đã học tiếng Trung từ lâu, lại đóng phim tại Trung Quốc nên giữa hai người không có vấn đề trong việc giao tiếp. "Nếu không thể thực sự giao tiếp, sao chúng tôi có thể hẹn hò và kết hôn được", nữ diễn viên nói.

Nguyên nhân ly hôn do quãng thời gian mang thai, Chae Rim phải tự mình đối mặt, lo liệu tất cả, khiến cô cảm thấy cô đơn, bất lực.

Chae Rim chia sẻ quãng thời gian một mình đối mặt với quá trình sinh con khó khăn.

Chae Rim và Cao Tử Kỳ kết hôn năm 2014, hai nghệ sĩ gặp khó khăn trong việc có con. Họ đã mất một năm rưỡi để cố gắng thụ thai bằng phương pháp IVF, trong quá trình đó, cô tự lái xe đi khám bệnh, chuẩn bị sinh.

Trong thời điểm lo lắng, đau đớn, dễ tổn thương và nhạy cảm nhất với một phụ nữ, khi cô khát khao có người bên cạnh đồng hành thì lại không có ai hỗ trợ.

Sau đó cả hai liên tục tranh cãi, tình cảm rạn nứt. Chae Rim lựa chọn từ bỏ thị trường Trung Quốc, trở về quê nhà để sinh con.

Cô chia sẻ không muốn bản thân biến thành một người oán giận, bất mãn với cuộc sống, luôn cãi vã không ngừng. Cao Tử Kỳ đóng phim tại quê nhà, không tới Hàn Quốc chăm sóc vợ.

"Tôi ở Hàn Quốc một mình suốt thời gian mang thai, thậm chí tôi còn tự lái xe đến bệnh viện sinh con. Mang thai là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, người phụ nữ nhận được sự chăm sóc, quan tâm của mọi người. Nhưng đối với tôi, đó lại là lúc cô đơn và bất lực", Chae Rim nhớ lại nỗi đau khổ khi mang thai.

Chae Rim đã ly dị Cao Tử Kỳ sau khi sinh con năm 2020, cảm thấy cuộc hôn nhân đau khổ và vô nghĩa. Đây cũng là lý do nữ diễn viên từng ngăn cản chồng cũ gặp con. Cô cảm thấy anh không đóng góp gì trong việc nuôi dạy con trai. Giờ đây, Chae Rim đồng ý cho con gặp chồng cũ vì đứa trẻ đang lớn lên và cần một người cha. "Chỉ cần anh ấy đối xử tốt với con là được rồi", nữ diễn viên nói thêm.

Nhiều khán giả tiếc nuối vì Chae Rim từng có sự nghiệp diễn xuất đầy tiềm năng tại thị trường Trung Quốc. Cô từ bỏ tất cả vì thất vọng với chồng và cạn kiệt năng lượng vì cuộc hôn nhân khó khăn.

Nữ diễn viên nuôi con một mình vì hận chồng cũ.

Đến năm 2024, trong show Because I'm Single, Chae Rim cho con trai và chồng cũ Cao Tử Kỳ xuất hiện cùng nhau. "Tôi và anh ấy đã kết thúc, nhưng mối liên hệ giữa con trai và bố là mãi mãi", Chae Rim nói.

Chae Rim giới thiệu con trai Min Woo sinh năm 2017, hai mẹ con nữ diễn viên đang sống trên đảo Jeju. Sau khi sinh con, Chae Rim từ giã giới giải trí chuyển sang kinh doanh các sản phẩm dành cho mẹ và bé.

Chae Rim từng là ngôi sao nổi bật của Hàn Quốc những năm 2000. Cô tham gia các phim như Tình yêu trong sáng, Tình trong biển tình, Mùa xuân của Dal Ja. Không những vậy, nữ diễn viên còn phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc và được yêu thích nhờ các tác phẩm Dương môn hổ tướng, Túy đả kim chi, Công chúa bướng bỉnh 2.