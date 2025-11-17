Người yêu đồng giới của Chung Hân Đồng 'như bản sao Trần Quán Hy'

Cuối tháng 10, các phương tiện truyền thông Trung Quốc đăng tải hình ảnh Chung Hân Đồng và Hoàng Phủ Thánh Hoa tay trong tay dạo bước. Cả hai đều ăn mặc giản dị, kín đáo, cử chỉ dành cho nhau tình cảm. Một số nguồn tin nói họ đã ở bên nhau gần hai năm, dù không xác nhận.

Sau khi chuyện hẹn hò của cặp tình nhân bị "khui", nhiều người quan tâm tới danh tính Hoàng Phủ Thánh Hoa. Hình ảnh cô được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Các bình luận nói Hoàng Phủ Thánh Hoa mang giới tính nữ nhưng phong cách, gương mặt khá nam tính. Số khác gọi cô là 'phiên bản nữ của Trần Quán Hy' do gương mặt rất giống diễn viên họ Trần (ảnh nhỏ).

Hoàng Phủ Thánh Hoa sinh năm 1989, người gốc Thượng Hải, là người nổi tiếng trên Internet thời kỳ đầu. Hiện cô là người sáng lập kiêm giám đốc điều hành thương hiệu thời thượng Samay, với khối tài sản đáng kể. Gia đình cô tham gia vào lĩnh vực bất động sản, bao gồm bất động sản nhà ở và thương mại. Cô tốt nghiệp Nhạc viện Trung ương Bắc Kinh và sau đó du học tại Mỹ, theo học chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (EMBA) tại Đại học Bắc Kinh.

Hoàng Phủ Thánh Hoa có quan hệ thân thiết với rất nhiều nghệ sĩ, như Hồ Hạnh Nhi, Angelababy...

Trong khi Chung Hân Đồng nữ tính, Hoàng Phủ Thánh Hoa có đặc điểm khuôn mặt, tính khí và phong cách vừa nam tính vừa lạnh lùng.

Trên trang cá nhân, Hân Đồng đăng ảnh đôi, chúc mừng sinh nhật Hoàng Phủ Thánh Hoa. Cô còn để hình nền điện thoại là ảnh của hai người.

Hoàng Phủ Thánh Hoa và Chung Hân Đồng thường xuyên được nhìn thấy bên nhau kể từ 2023. Họ hôn nhau trên phố, cùng nhau đón Lễ tình nhân và nhiều lần tay trong tay dạo bước. Họ cũng đeo cùng một bộ trang sức và du lịch đến Phuket, UAE.

Chung Hân Đồng là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Hong Kong, thành viên nhóm nhạc Twins. Năm 2008, cô lộ video phòng the với tài tử Trần Quán Hy, khiến tâm lý, sự nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề. Tháng 5/2018, cô kết hôn với bác sĩ kém 4 tuổi Lại Hoằng Quốc tại Mỹ. Tháng 12/2018, đám cưới lần hai tổ chức ở Hong Kong. Tháng 5/2022, họ tuyên bố chia tay trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Sau khi chia tay chồng, Chung Hân Đồng từng bày tỏ mất niềm tin vào tình yêu, hôn nhân.