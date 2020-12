Ngôi sao sở hữu tài sản tỷ đô, cứ mở đêm nhạc là có tội phạm sa lưới là ai?

Bên cạnh đó, “Ca Thần” còn nổi tiếng là người đàn ông chung thuỷ nhất làng giải trí.

”Tứ Đại Thiên Vương” là tên gọi các khán giả hâm mộ dành tặng cho nhóm bốn nghệ sĩ nổi tiếng Lê Minh, Trương Học Hữu, Quách Phú Thành và Lưu Đức Hoa. Trong những năm thập niên 90, bốn ngôi sao với những thế mạnh riêng đã làm mưa làm gió, khuynh đảo cả làng giải trí châu Á. Tuyến bài: Tứ Đại Thiên Vương sẽ giới thiệu với khán tình hình hiện tại của những thần tượng từng là ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ.

“Ca Thần” của làng nhạc Hồng Kông

Ngay từ khi mới bắt đầu sự nghiệp ca hát, Trương Học Hữu đã được mọi người mến mộ bởi giọng hát trầm ấm và truyền cảm. Tất cả những bài hát của anh sau khi được phát hành hầu hết đều lọt vào danh sách những ca khúc được yêu thích nhất và chiếm vị trí cao trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc. Trong “Tứ Đại Thiên Vương”, anh được mệnh danh là “Ca Thần” (vị “Thần” hát hay nhất).

Những ca khúc kinh điển của Trương Học Hữu đến giờ vẫn được mọi thế hệ nghêu ngao hát theo như “Một ngàn lý do đau lòng”, “Em đến xem concert của tôi”, “Chờ em đến hoa cũng úa tàn”, “Chiếc lá mùa đông”... Đặc biệt, bài hát “Nụ hôn ly biệt” phát hành năm 1993 của anh từng làm mưa làm gió ở cả châu Âu và châu Á, được nhóm nhạc Michael Learn to Rock hát lại bản tiếng Anh với tên “Take me to your heart”.

Cũng như ba người trong “Tứ Đại Thiên Vương”, giọng ca “Nụ hôn ly biệt” còn tham gia diễn xuất trong hơn 40 bộ phim và nhạc kịch. Tuy không nổi tiếng bằng Lưu Đức Hoa ở lĩnh vực này nhưng tài năng diễn xuất của anh cũng được giới phê bình đánh giá rất cao. Đặc biệt vai diễn Ruồi trong bộ phim “Vượng Giác Tạp Môn” (As Tears go by) của đạo diễn Vương Gia Vệ đã mang về cho anh giải thưởng Kim Tượng danh giá “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất”.

Có thể nói, Trương Học Hữu là niềm tự hào đối với nền giải trí Hồng Kông nói riêng và châu Á nói chung, khi hiện nay ở tuổi 59 anh vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật. Chỉ với một show diễn ở Trung Quốc, tài tử đút túi hàng triệu USD.

Cứ mở đêm nhạc là có tội phạm bị bắt

Ngoài biệt danh “Ca Thần”, Trương Học Hữu còn được dân mạng Trung Quốc gọi vui là “Tháo Vong Khắc Tinh” (khắc tinh của những kẻ đào tẩu), cứ mỗi lần anh mở đêm nhạc là cảnh sát lại bắt được các nghi phạm đang bỏ trốn. Sự trùng hợp đến khó hiểu này được nhiều người giải thích là vì Trương Học Hữu “hát hay đến nỗi tội phạm tự dẫn xác đến”.

Trong một lần Thiên Vương Hồng Kông tổ chức hai đêm nhạc tại Hải Nam, chỉ trong 2 ngày, cảnh sát đã bắt giữ 31 nghi phạm, bao gồm 20 phe vé, 4 kẻ bán hộ chiếu giả và 7 tên trộm, đồng thời tịch thu nhiều hộ chiếu giả, vé giả, đĩa CD lậu và các tang vật khác. Thậm chí, rất nhiều lần, cảnh sát còn bắt được nhiều tội phạm nghiêm trọng bị truy nã là “fan cứng” đến xem liveshow của Trương Học Hữu.

Sina cho biết, khi Thiên Vương tổ chức đêm nhạc ở Sơn Tây quy tụ đến 50.000 người, tưởng là không bị chú ý nên một tên tội phạm ung dung cùng vợ lái xe đến xem. Nào ngờ đang xem giữa chừng thì bị vây bắt, tên này tặc lưỡi: “Biết vậy, tôi đã không đến đây rồi”. “Buổi liveshow lại trở thành cơ hội tốt cho mấy chú cảnh sát bắt tội phạm”, “Người đó chắc chắn là fan trung thành của Ca Thần, mạo hiểm cả mạng sống để đến nghe nhạc”, “Thân phận thật sự của Trương Học Hữu là cảnh sát ngầm chứ không phải là ca sĩ”, “Giờ thì tôi đã biết thế nào là tình yêu thần tượng thật sự”... là những bình luận nổi bật của dân mạng khi nói về “tài năng” của “Ca Thần”.

Các kênh truyền thông Hồng Kông nhận định một giải thưởng “Công dân tốt” dành cho Trương Học Hữu là hoàn toàn hợp lý cho những đóng góp của anh, có mỗi việc đi hát thôi cũng giúp cảnh sát bắt tội phạm. Ước tính mỗi năm, có ít nhất 90 tội phạm bị sa lưới trong các đêm nhạc của nam Thiên Vương. Có thể nói, đối với các kẻ phạm tội, tình yêu dành cho âm nhạc của nam ca sĩ Hồng Kông dường như còn lớn hơn nỗi lo bị bắt.

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, Trương Học Hữu nói đùa: “Tôi nghĩ ai cũng cần được giải trí, bất chấp họ theo đuổi nghề nghiệp gì. Thế nhưng, nếu phạm tội, cuối cùng bạn vẫn sẽ bị bắt".

Người đàn ông chung thuỷ nhất showbiz Hoa ngữ

Hiện tại dù đang ở tuổi U60 nhưng Trương Học Hữu vẫn là tượng đài trong lòng khán giả vì tài năng ca hát không hề giảm sút mà vẫn sống mãi theo thời gian. Bên cạnh đó, cuộc sống hôn nhân viên mãn hạnh phúc của Trương Học Hữu cùng nữ diễn viên La Mỹ Vi khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Trong “Tứ Đại Thiên Vương”, nếu như Quách Phú Thành là người thay người yêu như thay áo, Lê Minh lận đận với đường tình duyên, Lưu Đức Hoa cũng vướng vào nhiều cuộc tình tai tiếng thì Trương Học Hữu lại được mệnh danh là “người đàn ông chung tình nhất showbiz Hoa ngữ” với một chuyện tình sắt son đẹp như mơ.

La Mỹ Vi là mỹ nhân nổi tiếng cùng thời với các tên tuổi đình đám như Vương Tổ Hiền, Củng Lợi, Trương Mạn Ngọc. Cũng như các bạn của mình, La Mỹ Vi sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng ngoại hình trong sáng, là niềm ao ước của biết bao chàng trai ngày ấy.

Ở thời điểm đó, sự nghiệp của Trương Học Hữu chưa được như ý nhưng La Mỹ Vi vẫn luôn ở bên cạnh anh, giúp anh vượt qua những khó khăn. Thiên Vương từng chia sẻ: “Khi gặp khó khăn nhất, tôi đã hiểu rằng Mỹ Vi thật lòng yêu tôi”.

Chứng kiến bạn gái hết lòng vì mình, Trương Học Hữu cầu hôn La Mỹ Vi. Khi đó cô chỉ hỏi anh: “Anh không sợ chúng ta kết hôn rồi thì anh sẽ mất đi nhiều fan sao?”. Còn Trương Học Hữu nghe xong thì nói rằng: “Fan thích anh vì họ thích những bài hát của anh, anh có một người phụ nữ thật sự yêu anh, đường đường chính chính kết hôn, anh tin rằng fan hâm mộ cũng sẽ vui thay cho anh”. Vậy là sau 10 năm yêu nhau có tan có hợp, họ đã chính thức về chung một nhà để xây dựng tổ ấm dài lâu cùng nhau.

Sau khi kết hôn, La Mỹ Vi quyết định từ bỏ sự nghiệp trong giới giải trí, lui về làm hậu phương vững chắc, chăm sóc cho gia đình. Còn Trương Học Hữu thì sự nghiệp ngày càng đi lên, đạt được nhiều thành tựu, phong độ và tiếng tăm của anh không hề giảm nhiệt. Hai vợ chồng ngôi sao nổi tiếng luôn giữ kín chuyện đời tư và bảo vệ chặt chẽ hai cô công chúa của mình, do đó, hình ảnh Trương Dao Hoa và Trương Dao Huyên ít khi xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Vì là một người nổi tiếng lại giàu có nên Thiên Vương luôn cho con những điều tốt nhất, học ở trường quốc tế, sống cuộc sống hiện đại, tiện nghi.

Ở ngoài, Trương Học Hữu là Thiên Vương được vạn người theo đuổi, nhưng về nhà anh cũng như bao người chồng, người cha khác, thậm chí còn chu đáo hơn người ta. Mỗi một sở thích, tính cách của vợ đều được anh quan tâm, chú ý. Trương Học Hữu giúp vợ lo hết mọi việc lớn, nhỏ trong gia đình, từ thiết bị, đồ dùng gia đình cho đến giấy vệ sinh... Trong lòng Trương Học Hữu, La Mỹ Vi chính là đứa con gái thứ 3 của anh, bởi vì “cô ấy không bao giờ lớn được, tôi cũng không cần cô ấy lớn”.

Đến nay đã ở bên nhau được hơn 30 năm nhưng tình cảm của anh dành cho vợ vẫn như lúc đầu. Trương Học Hữu từng bộc bạch rằng lấy được Mỹ Vi là hạnh phúc lớn nhất đời, anh luôn biết ơn và dành sự tôn trọng đặc biệt với người vợ của mình.

