Ngỡ ngàng thân thế anh Công an trong phim VTV đang hot

Thứ Năm, ngày 13/01/2022 14:34 PM (GMT+7) Chia sẻ

Nam diễn viên gây chú ý với vẻ ngoài điển trai, na ná nghệ sĩ đình đám.

Khai thác đề tài nông thôn và lấy hình tượng Công an xã làm nhân vật trung tâm, bộ phim truyền hình "Phố trong làng" đã lên sóng hơn nửa nội dung và ngày càng thu hút khán giả. Mới đây, nam diễn viên Duy Khánh người đóng vai Trung úy Hoàng khoe bức ảnh chụp cùng một nam Thiếu úy trẻ, đồng thời giới thiệu đây là nhân vật mới sẽ xuất hiện trong tập tiếp theo.

Duy Khánh (bên trái) khoe bức ảnh chụp cùng Hoàng Dương và viết "Mừng đồng chí Thiếu uý đến với Tân Xuân. Anh và bố Hoàng Dũng tự hào về đồng chí".

Nam diễn viên trẻ nhanh chóng gây chú ý nhờ ngoại hình sáng sân khấu, thân thiết trong hậu trường với nhiều nghệ sĩ trong đoàn. Sau khi loạt ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người nhanh chóng nhận ra đây là con trai ruột của cố NSND Hoàng Dũng - Hoàng Dương. Trước đó, đạo diễn Mai Hiền (người cầm trích Phố trong làng) cũng đăng một bức ảnh cùng Hoàng Dương trên trang cá nhân, đồng thời tag tên diễn viên "Người phán xử" và chia sẻ: "Chàng trai đã có sự khởi đầu mới cùng các anh, các chú rồi nhé anh Hoàng Dũng".

Đạo diễn "Phố trong làng" và Hoàng Dương

Hoàng Dương thừa hưởng nét đẹp của bố, đôi mắt sáng, điển trai và rất thần thái. Trong phim, anh vào vai Thiếu úy tăng cường cho Công an xã Tân Xuân, tham gia cuộc chiến chống tệ nạn xã hội. Nhân vật này có tính cách vui nhộn, hòa đồng như Công an Hoàng. Hiện tại, tập phim có sự tham gia của Hoàng Dương vẫn chưa lên sóng.

Đây là lần đầu Hoàng Dương chạm ngõ màn ảnh Việt. Anh sinh năm 1999, vừa tốt nghiệp lớp diễn viên của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và hiện đang thực tập ở Nhà hát Kịch Hà Nội. "Con nhà nòi" lại được đào tạo bài bản, cộng thêm ngoại hình điển trai, Hoàng Dương được dự đoán sẽ là nhân tố tiềm năng trên màn ảnh VTV sắp tới.

Hoàng Dương trong vai Thiếu úy tại "Phố trong làng"

"Trước phản hồi của khán giả truyền hình về việc lực lượng công an tại xã Tân Xuân có phần thiếu nhân lực, đạo diễn bộ phim đã quyết định bổ sung thêm 2 anh công an ở trên huyện tăng cường về. Tôi rất may mắn khi được đảm nhận vai diễn đó", Hoàng Dương tiết lộ cơ duyên được góp mặt diễn xuất ở "Phố trong làng".

Anh khá hồi hộp và căng thẳng khi lần đầu xuất hiện trên màn ảnh, nhưng: "Trên tất cả là sự phấn khích bởi được làm việc với một ê-kíp chuyên nghiệp. Cùng quay với tôi là các anh chị diễn viên học khóa trước tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Trước đó, trên khoa, chúng tôi cũng đã từng gặp nhau và có trò chuyện, trao đổi, chính vì vậy các cảnh quay diễn ra tương đối thuận lợi".

Nam diễn viên chụp ảnh cùng các chàng công an xã Tân Xuân

Cố NSND Hoàng Dũng có hai người con trai, trước Hoàng Dương có Hoàng Duy. Anh cả được bố tạo điều kiện để theo đuổi con đường diễn xuất và từng có vai diễn trong loạt phim như: "Bà và cháu", "Món qùa năm mới", "Vị khách đêm giao thừa"... Tuy nhiên đến độ tuổi trưởng thành, anh thấy công việc diễn viên không phù hợp nên đã chuyển sang làm kinh doanh.

Sau thời gian hoãn chiếu vì dịch Covid-19 ảnh hưởng đến việc quay phim (Phố trong làng vừa quay vừa chiếu), phim sẽ tiếp tục phát sóng vào tối nay 13/1 lúc 21h00 trên VTV1.

