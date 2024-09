Rapper Negav: 'Tôi ngại khi bị nói mình giàu'

Negav tên thật là Đặng Thành An, sinh năm 2001. Năm 2018 nam rapper bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của mình khi gia nhập tổ đội Tổ Quạ. Một số bài hát nổi bật Negav thể hiện: Ngủ một mình (2022), Chăm sóc em (2023), Em khiến anh muốn trở thành người Hà Nội (2023)... Negav cũng từng gây ấn tượng khi tham gia các chương trình Hành trình rực rỡ (2023), Anh trai say hi (2024)...