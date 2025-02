Hieuthuhai cùng 30 anh trai đổ bộ

Bộ phim Anh trai say hi tổng hợp những khía cạnh chưa từng thấy của nghệ sĩ trong hậu trường 4 đêm concert tại TPHCM và Hà Nội. Khán giả nghe các anh trai chia sẻ chuyện lần đầu mới kể. "Bộ phim đánh dấu cho 30 anh em chúng tôi cột mốc trong hành trình làm nghề. Kết quả này là trái ngọt sau những ngày khó khăn và đầy hoài nghi", Hieuthuhai nói.

Quang Anh Rhyder diện nguyên cây trắng đến buổi ra mắt. Nam ca sĩ chọn kính đen làm phụ kiện, phong cách lưới tay độc lạ. Rhyder nói được xuất hiện trong bộ phim chiếu rạp là ước mơ từ bé. "Tôi được xem lại những khoảnh khắc, góc nhìn đôi khi bỏ lỡ ở concert. Tôi khóc và hãnh diện rất nhiều", nam ca sĩ nói.

Dương Domic với cách tạo dáng hài hước quen thuộc tại buổi ra mắt. Khán giả cho rằng phong cách ngoài đời của nam ca sĩ khác xa lúc lên sân khấu hát Mất kết nối, Tràn bộ nhớ...

Captain lạ lẫm với phong cách biker kết hợp mũ lông cầu kỳ. Em út của Anh trai say hi gần đây được chú ý khi thể hiện ca khúc chủ đề Không sao đâu trong phim Tết Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành.

Anh Tú Atus mang phong cách thanh lịch, bảnh bao đến ra mắt khán giả.

Ngoại hình bụi bặm của Wean Lê tại thảm đỏ có mặt 30 anh trai và dàn nghệ sĩ. Nam rapper thời gian qua được quan tâm nhờ những câu thả thính hài hước, màn tương tác "Baby hả, anh tới chưa - Anh tới rồi" cùng Vũ Thảo My trên sân khấu Anh trai. Tham gia series Đu đêm của Thùy Tiên, rapper sinh năm 1998 tiếp tục có những câu thả thính hoa hậu gây cười.

Xuất hiện cùng 30 anh trai, Gemini Hùng Huỳnh nhận nhiều lời khen ngoại hình nhờ nước da trắng. Hùng Huỳnh là một trong những nghệ sĩ thành công nhất sau show Anh trai.

Anh trai Nicky diện vest hiệu ứng lấp lánh tại buổi ra mắt phim.

Ogenus được đánh giá là "anh trai tiềm năng" của Anh trai say hi mùa 2 sau nhiều màn tương tác duyên dáng, thể hiện tài năng ở show Our song. Chính Trấn Thành ủng hộ nam rapper tham gia show Anh trai mùa tiếp theo.

Gin Tuấn Kiệt xuất hiện sau thời gian im ắng, chăm sóc vợ - diễn viên Puka - đang mang thai con đầu lòng.

Buổi ra mắt phim Anh trai say hi còn có sự xuất hiện của Lê Dương Bảo Lâm. Trong show thực tế, nam diễn viên xuất hiện ở một tập của Anh trai say hi với tư cách người công bố luật chơi.

Lâm Vỹ Dạ diện phong cách nữ tính, sóng đôi cùng chồng - diễn viên Hứa Minh Đạt - đến xem phim.

Rapper 7dnight đắt show sự kiện, lời mời biểu diễn âm nhạc sau thành công của bản hit Không sao cả. Ngày 25/2, rapper tỷ view khuấy động, làm bùng nổ khán đài buổi tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam tại Đại học Mở TPHCM khi thể hiện bản hit vươn tầm châu Á với trào lưu "Gwenchana" và "Khó chịu vô cùng".