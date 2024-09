Nam ca sĩ show Anh trai: 'Tôi bị miệt thị môi dày, đối diện chứng mất ngủ'

Mất ngủ sau khi tham gia "Anh trai say hi"

- Wean cảm nhận sự thay đổi thế nào sau “Anh trai say hi"?

- Tôi thấy mình quá thành công sau Anh trai say hi khi khán giả đã đọc đúng tên mình, kèm theo đó là hành động “chu môi” tôi thường sử dụng. Không chỉ các bạn trẻ, tôi hạnh phúc khi có nhiều khán giả lớn tuổi nhận ra mình.

Ngày đầu tham gia show, tôi sốc vì đứng trước 30 máy quay nhưng sau này đã thoải mái hơn, biết nhảy, trình diễn sân khấu cùng các anh trai. Xem lại chương trình, tôi chỉ thấy mình hơi mập.

Bị loại trước thềm chung kết, tôi không hụt hẫng vì không phải là người đặt nặng kết quả. Lúc này, tôi không nghĩ mình muốn nổi tiếng hơn, tôi muốn tập trung vào âm nhạc.

Wean Lê.

- Sau chương trình, anh đối diện với chứng mất ngủ?

- Tần suất làm nhạc đêm trong chương trình Anh trai say hi rất nhiều nên tôi đã quen với việc đó. Có hôm đã đi ngủ nhưng giai điệu chạy trong đầu nên lại mở máy đi thu âm. Làm như vậy sẽ mất ngủ nhưng tôi vẫn phải làm. Tôi không đổ lỗi cho cảm hứng và nghĩ nên sửa lối sống này.

Dạo này tôi không ngủ đúng giờ giấc vì tập trung làm nhạc đêm. 3-4h sáng tôi mới ngủ, có hôm thức thâu đêm. Tôi không tính đến chuyện đi bác sĩ vì muốn mọi chuyện tự nhiên.

- Ngoài đời Wean có khác với hình ảnh “trai đểu” trên sân khấu?

- Mỗi vòng ở Anh trai say hi đều có concept nhất định. Tôi thấy mình có nét dễ thương, đôi lúc lại chững chạc ở những sân khấu khác nhau. Đó là cách tôi biến hóa để trở thành nghệ sĩ đa năng.

Tôi thuộc cung Thiên Bình, trong tôi là playlist có thể biến hóa, tôi không định hình mình là điều gì rõ ràng cả.

- Vị trí quán quân Anh trai say hi từng gây tranh cãi, cá nhân anh đánh giá về Hieuthuhai, Rhyder ra sao?

- Với tôi kết quả đó không có gì phải bàn cãi. Tôi đã biết hai bạn từ trước, nhưng khi tham gia chương trình mới thấy tính trách nhiệm của hai bạn rất cao.

Tôi mới có cơ hội chung đội cùng Rhyder và phải “wow” khi cậu bé này đặt 100% tất cả mọi thứ để làm việc. Cậu ấy thức khuya làm nhạc, quán xuyến được nhiều việc khiến tôi phải nể phục.

Về Hieuthuhai, tôi chứng kiến những gì cậu ấy thể hiện qua từng vòng thi và mới hiểu tại sao Hiếu có được vị trí như bây giờ.

- Ai mới là quán quân trong lòng Wean?

- HURRYKNG

"Tôi lớn lên với bình luận tiêu cực"

- Được quan tâm như vậy, với những bình luận tiêu cực anh đối diện ra sao?

- Tôi lớn lên với những bình luận tiêu cực. Ngày bé tôi mập hơn 70 kg, bị người ta dò xét, bắt nạt. Xuyên suốt cấp 2, cấp 3 tôi bị trêu chọc vì môi dày, da đen. Đến một lúc nào đó tôi miễn nhiễm với chuyện này. Không phải 100% nhưng tôi nghĩ mình có khả năng loại bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu.

Năm lớp 10 tôi thần tượng nhóm 365, sau khi xem MV Music in me, tôi bắt đầu tập thể dục, mặc áo nhảy dây, mỗi lần 1.000 cái, do đó xuống cân rất nhanh.

Với tôi lời nói không bao giờ gió bay, tôi nhớ năm cấp 2 tôi bị chê “môi giống hai miếng thịt bò”, “môi cá trê”. Đến bây giờ có được sự quan tâm của khán giả, tôi không thấy hả hê mà thấy may mắn khi có được bài học để khiến bản thân mạnh mẽ hơn.

Wean ám ảnh khi bị miệt thị ngoại hình trong khoảng thời gian dài.

- Bị miệt thị ngoại hình ảnh hưởng đến cuộc sống của anh thế nào?

- Tôi bị ám ảnh tâm lý, khiến bản thân không tự tin trong thời gian dài. Tôi đang trong hành trình tìm lại sự tự tin của mình, tôi nhận thấy đó là sự luyện tập, mỗi ngày tôi vững vàng hơn. Điều đó sẽ tiến triển tốt khi không so sánh bản thân mình với ai hết.

Tôi vẫn chưa tự tin 100% và vẫn đang đi tìm lời giải. Có lẽ tôi vẫn chưa đào sâu được vết thương sâu trong mình.

Trước khi tham gia Anh trai say hi, có khoảng thời gian tôi không làm nhạc, biến mất hoàn toàn, không hoạt động mạng xã hội. Đó là một năm COVID-19, tôi chỉ ở nhà, không gặp ai hết. Thời điểm này là “hố đen” của tôi, vì tôi so sánh mình với nhiều thứ xung quanh, dần đánh mất chất riêng của bản thân. Khi lắng nghe mình, tôi may mắn đã giải quyết được.

- Mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý, hội chứng này ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của anh thế nào?

- Mãi đến sau này tôi mới biết mình mắc hội chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), nó đã trở thành thói quen trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Tôi nhận ra mình đã có những biểu hiện của hội chứng này từ bé.

Điều khó khăn nhất có lẽ là tôi khó tập trung, dễ bị xao nhãng bởi nhiều thứ xung quanh. Nhưng đây cũng là cơ hội giúp tôi rèn luyện sự tập trung của mình hơn người bình thường.

Mối quan hệ với bạn gái cũ Naomi và tin đồn yêu Miu Lê

- Bài hát mới "Thờ ơ" và bản hit "Badbye" phát hành 1 năm trước, vì sao anh đều nhắc đến bạn gái cũ Naomi?

- Đó là những cảm xúc chân thành đến trong cuộc đời tôi. Điều này đồng cảm với khán giả nghe nhạc của tôi. Hai bài tôi viết chung một khoảng thời gian nhưng không phát hành hai thời điểm khác nhau.

Nam rapper giữ mối quan hệ tốt với bạn gái cũ Naomi.

- Mối quan hệ với Naomi hiện tại?

- Chúng tôi vẫn là bạn tốt. Tất cả mọi thứ, chúng tôi đều chia sẻ. Bài hát mới của tôi hay Naomi đều chia sẻ cho nhau nghe trước khi ra mắt. Những gì đã trải qua, chúng tôi đều trân quý.

- Nhiều hình ảnh của anh xuất hiện bên cạnh ca sĩ Miu Lê, thực hư mối quan hệ của hai người thế nào?

- Vấn đề này rất nhiều người hỏi rồi nhưng hiện tại tôi chỉ muốn tập trung vào âm nhạc. Tôi không muốn nhắc những thứ xung quanh.

Wean Lê tên thật là Lê Thượng Long, sinh năm 1998, quê Quảng Ngãi. Anh có kỹ năng hát, rap, sản xuất âm nhạc, sở hữu một số bản hit như Shhhhhhh… hợp tác cùng tlinh, Badbye… Suốt hành trình Anh trai say hi, nam ca sĩ gây ấn tượng và có ca khúc trend TikTok như I'm thinking about you kết hợp cùng tlinh, Rhyder, Đức Phúc, Hùng Huỳnh. Một số màn trình diễn triệu lượt xem khác phải kể đến Chân thành, Hít “drama”…

