Trấn Thành gặp sự cố, phải bỏ lại ô tô

Sự cố của Trấn Thành

Tối 21/3, concert thứ 5 của Anh trai say hi tổ chức tại khu đô thị Vạn Phúc City, TP. Thủ Đức, TPHCM mở màn lúc 19h nhưng Trấn Thành - MC của chương trình - vẫn chưa thể xuất hiện vì tắc đường. Ùn tắc giao thông khiến anh bị muộn giờ dù đã lường trước tình hình.

Nam MC livestream trên xe cập nhật tình hình cho khán giả: “Tôi đi trước một tiếng rưỡi nhưng đến giờ tôi mới đến cầu Bình Triệu. 19h chương trình mở màn nhưng 19h19 tôi vẫn đang trên cầu. Tôi muốn nhanh mà không được vì kẹt xe quá”.

Do tắc đường, Trấn Thành bỏ lại ô tô, di chuyển bằng xe ôm đến concert Anh trai say hi.

Trấn Thành nói anh vừa từ Mỹ trở về nên vẫn bị jet lag - hội chứng rối loạn giấc ngủ tạm thời xảy ra khi di chuyển nhanh qua nhiều múi giờ. Đạo diễn chia sẻ lâu lắm rồi mới gặp tình huống éo le, rơi vào thế bị động như vậy.

Ban tổ chức sau đó phải sắp xếp đón Trấn Thành bằng xe máy từ bên kia cầu chạy thẳng đến concert. Tình huống khiến anh nhớ đến những ngày còn đi diễn kịch bằng xe máy với đồng nghiệp.

Mất hơn 10 phút để Trấn Thành di chuyển đến địa điểm tổ chức concert. Anh ngay lập tức chạy vào cánh gà, được các nhân viên trang điểm chỉnh lại trang phục, vuốt tóc chuẩn bị ra sân khấu.

Đêm concert cuối của Anh trai say hi

Anh trai say hi vẫn lấp kín khán giả dù đã có 4 đêm diễn trước đó. Đêm nhạc không đầy đủ 30 anh trai vì thiếu vắng ba thành viên là Gin Tuấn Kiệt, Quang Trung và Phạm Anh Duy.

Chương trình mở màn với mashup lần đầu xuất hiện như The spectre, Who i am, Fire, Alone. Các bản nhạc hit hút triệu lượt xem của show không thể thiếu vắng ở đêm nhạc như Sao hạng A, Ngáo ngơ, Catch me if you can, Tình đầu quá chén, Hào quang, Walk….

Phần cuối, người hâm mộ hòa giọng, hát chay cùng dàn nghệ sĩ ca khúc Bao lời con chưa nói. Trên màn hình led chiếu 200 bức hình khán giả chụp cùng người thân gửi đến chương trình.

Đêm nhạc kết thúc bằng màn đồng ca Khát vọng là người Việt của dàn anh trai. MC Trấn Thành thông báo đây là đêm cuối của chương trình, khép lại mùa hè rực rỡ.

So với 4 đêm nhạc trước đó, concert 5 đã giảm nhiệt rõ rệt trên truyền thông. Thay vì những ca khúc, phần trình diễn được rầm rộ chia sẻ, cư dân mạng bị phân tán sự chú ý với một drama showbiz khác trên mạng xã hội.

Cũng tại concert Anh trai say hi, nhà sản xuất công bố show mới Em xinh say hi lên sóng vào 31/5. Khán giả nhận ra ê-kíp đã âm thầm đổi logo nhận diện sau ồn ào đạo nhái. Hồi tháng 3, bản nam của Anh trai say hi bị cáo buộc lấy ý tưởng từ Shutterstock - trang web cung cấp ảnh, video, đồ họa vector và các tài nguyên thiết kế đồ họa.

Trước khi khép lại chuỗi concert, chương trình đã kịp ra mắt bộ phim tài liệu Anh trai say hi: Kẻ phản diện tạo nên người hùng, thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả. Chỉ sau thời gian ngắn ra mắt, tác phẩm đạt doanh thu ấn tượng 14,8 tỷ đồng.