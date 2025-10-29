Nam rapper bị bắt vì nghi sử dụng, phân phối cần sa

Trang Allkpop ngày 29-10 thông tin rapper D.Ark đã bị Cảnh sát ở Mokpo tỉnh Nam Jeolla - Hàn Quốc bắt giữ với nghi ngờ sử dụng, buôn bán cần sa.

Cuộc điều tra vẫn đang được thực hiện để xác minh rõ mức độ liên quan của D.Ark trong vụ việc. Nam rapper trẻ đã phủ nhận toàn bộ cáo buộc.

Rapper trẻ D.Ark

Đây không phải là lần đầu tiên D.Ark vướng vào tranh cãi. Năm 2021, khi vẫn còn là trẻ vị thành niên, anh đã gây ồn ào khi đăng ảnh chụp tại một quán bar lên trang mạng xã hội.

Thời điểm đó, anh đã xin lỗi và đưa ra lời giải thích biện minh vụ việc, hứa sẽ cẩn trọng hơn.

Sinh năm 2004 tại Diên Cát, tỉnh Cát Lâm - Trung Quốc, rapper D.Ark mang hai dòng máu Trung - Hàn. Anh nổi tiếng sau khi tham gia chương trình "Show Me the Money 777" khi mới 14 tuổi, gây ấn tượng mạnh với khán giả bằng tài năng của mình. Sau đó, anh đã giành vị trí thứ ba tại "High School Rapper 4" năm 2021.

Ngày 23-10, D.Ark phát hành mini album mới gồm các ca khúc: "1010", "Girlfriend", "Sorry for cheating". Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của anh sau thời gian im ắng. Tuy nhiên, vụ việc bất ngờ xảy ra gây hoang mang cho người hâm mộ.