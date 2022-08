Nam diễn viên vào vai “cảnh sát ngầm” bị tát cả trăm cái 1 đêm, Lan Ngọc “xệ má” vì bạn diễn

Những cái tát "điếng người" mà dàn sao Việt phải nhận khi đóng phim khiến ai cũng phải "sợ".

Để có thể mang đến những cảm xúc chân thực nhất cho người xem, nhiều diễn viên đã phải chịu những cú tát “trời giáng” trong các phân đoạn kịch tính của phim. Dưới đây là những cảnh tát “nổ đom đóm” trên màn ảnh Việt khiến nhiều diễn viên cảm thấy "ớn" mỗi khi nhắc lại.

Bảo Anh trong "Ga-ra hạnh phúc"

Bộ phim “Ga-ra hạnh phúc” mới đây đã lên sóng VTV3 và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả. Đây cũng là bộ phim đánh dấu lần đầu hợp tác giữa 2 diễn viên Bảo Anh và Quỳnh Kool. Trong quá trình quay phim, diễn viên Bảo Anh đã có một kỉ niệm khó quên với Quỳnh Kool, đặc biệt là ở cảnh nhân vật Sơn Ca say xỉn và “tặng” liên hoàn tát cho Khải.

Trong chia sẻ với Dân Việt, anh cho hay mình đã từng bị bạn diễn Quỳnh Kool “tặng” cho hàng trăm cái tát trong một đêm khiến anh “ê hết cả hàm chỉ vì bị tát”. Quỳnh Kool đã dùng lực mạnh đến mức người bên ngoài cũng phải “rợn tóc gáy” khi nghe thấy âm thanh lúc Quỳnh Kool tát Bảo Anh.

Chia sẻ này của Bảo Anh khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Bởi lẽ, trên thực tế, anh đã có tới 10 năm đóng vai “công an ngầm”, cảnh sát hình sự trên màn ảnh VTV như trong phim “Người phán xử”, “Lật mặt”, “Kẻ sát nhân”,…và luôn toát ra cái uy khiến người khác phải “sợ”. Nhưng ở “Ga-ra hạnh phúc”, nhân vật của Bảo Anh lại phải hứng trọn cơn giận dữ của một cô gái “chân yếu tay mềm” như Quỳnh Kool.

Bình An trong “Ga-ra hạnh phúc”

Không chỉ thẳng tay tát Bảo Anh cả trăm cái trong một đêm, nữ diễn viên Quỳnh Kool còn “gây hấn” với diễn viên Bình An (vai Quân) trong “Ga-ra hạnh phúc”. Theo chia sẻ trong buổi họp báo ra mắt phim, Bình An cho hay mình đã bị Quỳnh Kool cho một bạt tai đau điếng trong phân cảnh cãi vã giữa hai nhân vật Sơn Ca và Quân. Lý do của cái tát này là do nhân vật Sơn Ca phát hiện người yêu mình là Quân đã “bán thân”, làm tình trẻ của đại gia để đổi lấy tiền bạc.

Cú tát đau điếng từ Quỳnh Kool khiến nam diễn viên này quên luôn lời thoại và hét lớn: “Em bị điên à?”. Nhiều người còn phải thốt lên “Ôi, tát thật à?” khi chứng kiến cảnh quay này. Được biết nữ diễn viên Quỳnh Kool đã dùng hết sức để tát bạn diễn nhằm tăng tính chân thực cho cảnh quay.

Lan Ngọc trong “Cô Ba Sài Gòn”

“Ngọc nữ của làng giải trí Việt” Lan Ngọc cũng rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi bị bạn diễn tát. Trong bộ phim “Cô Ba Sài Gòn”, nữ diễn viên đã vào vai Như Ý - con gái của Thanh Mai (do Ngô Thanh Vân đóng) và đã bị mẹ mình tát cho một cú trời giáng sau khi tuyên bố không may áo dài nữa.

Để có được cảnh quay ưng ý nhất, Lan Ngọc đã để đàn chị tát mình tới hơn 10 lần. Kết quả là mặc dù có được cảnh quay đắt giá nhưng những cú tát đau điếng của Ngô Thanh Vân khiến Lan Ngọc “xệ cả một bên má, lên banner vẫn còn xệ”.

