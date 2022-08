Bị "tố" ăn mắm tôm trước khi hôn, Quỳnh Kool nói gì?

Người đẹp 9X bất ngờ có chia sẻ trên Instagram cá nhân.

Là phim nối sóng "Thương ngày nắng về", "Ga-ra hạnh phúc" chưa lên sóng nhưng đã thu hút sự chú ý, quan tâm của khán giả. Ngoài việc khắc họa những cuộc đời không may mắn và hành trình vượt khó để tìm kiếm hạnh phúc, gìn giữ bản ngã của mỗi người, phim còn gây chú ý khi quy tụ loạt gương mặt diễn viên trẻ "hot" như: Quỳnh Kool, Bình An, Thanh Hưng,...

Cặp đôi có nhiều cảnh hôn trong phim

Mới đây, trong buổi họp báo ra mắt phim, Quỳnh Kool có chia sẻ đặc biệt về một cảnh hôn với Bình An. Theo đó, nữ diễn viên dành lời khen cho bạn diễn “có kinh nghiệm” trong các cảnh hôn, thậm chí còn khen “môi Bình An ngọt”. Đáp lại, Bình An "tố" Quỳnh Kool trước khi quay cảnh hôn lại ăn món... bún đậu mắm tôm vào buổi trưa nhưng không nhai kẹo cao su. Chia sẻ hài hước này nhanh chóng thu hút sự chú ý của mạng xã hội, truyền thông, người hâm mộ bình luận rôm rả về câu chuyện "dở khóc, dở cười" này.

Vì tin đồn đi quá xa, mới đây, hot girl sinh năm 1995 đã phải lên tiếng phủ nhận thông tin trên ở story Instagram cá nhân. "Đính chính là tôi không hề ăn mắm tôm trước khi hôn. Cả hai chúng tôi chỉ đang trêu nhau", người đẹp phân trần và khẳng định đó chỉ là câu nói đùa, không có thật.

Quỳnh Kool lên tiếng giải thích

Được biết, trong "Ga-ra hạnh phúc" Quỳnh Kool vào vai Sơn Ca - thợ sửa xe ô tô, có tính cách hoạt bát, vui vẻ nên dù hoàn cảnh khó khăn nhưng cô luôn suy nghĩ tích cực, lạc quan. Bình An vào vai Quân - nhân vật có mối quan hệ yêu đương với Sơn Ca.

Đây là lần đầu tiên Quỳnh Kool và Bình An "bén duyên" trên phim truyền hình. Trước đó, vào năm 2019, cả hai từng là một cặp đôi trong MV ca nhạc ngắn. Cùng tốt nghiệp Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, cùng lứa diễn viên trẻ quen thuộc của VTV, cả hai có những tương tác, biểu cảm ngọt ngào ăn ý. Thế nên, trong dự án này, cặp đôi hứa hẹn sẽ mang đến làn gió mới mẻ cho khán giả.

Tạo hình của Quỳnh Kool trong phim

Trước đó, trong một đoạn trailer giới thiệu về phim. Cặp đôi cũng đã lộ cảnh tình tứ. Theo đó, Quân đợi Sơn Ca trước cổng nhà, khi thấy cô đi làm về, anh liền chạy đến và dành cho cô một cái ôm từ phía sau, cực tình tứ, ngọt ngào. Sơn Ca cũng đáp lại đầy nũng nịu: "Nào, bỏ em ra, người ta nhìn thấy lại cười cho bây giờ".

Cả hai có nhiều cảnh tình cảm trong phim

"Ga-ra hạnh phúc" kể về cuộc đời nhiều sóng gió của Sơn Ca khi mẹ bỏ đi từ lúc cô còn nhỏ, bố cờ bạc bê tha. Sống cùng ông nội, Sơn Ca luôn coi ông là người thân duy nhất trên đời. Tới một ngày, ông phải nằm viện điều trị bệnh mất rất nhiều tiền, cô đã quyết định tìm đến xin việc ở một ga-ra, chấp nhận làm công việc nặng nhọc vì muốn có tiền để nộp viện phí. Cũng từ môi trường đó, Sơn Ca được gặp Khải (Bảo Anh), em gái của Khải là Vân (Ngọc Huyền), Trung (Duy Hưng). Mỗi người một tính cách nhưng đều mang tới cho cô cảm giác ấm áp tình yêu thương.

