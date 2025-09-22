Nam diễn viên nhập viện khẩn cấp sau tai nạn nghiêm trọng trên phim trường

Mới đây, truyền thông quốc tế đưa tin, nam diễn viên Tom Holland, 29 tuổi, đã phải nhập viện khẩn cấp sau một tai nạn nghiêm trọng trên phim trường Leavesden Studios ở Watford, trong quá trình quay Spider-Man: Brand New Day vào sáng thứ Sáu (ngày 19/9, giờ địa phương).

Theo nguồn tin từ Daily Mail, ngôi sao người Anh bị ngã và chấn thương vùng đầu, dẫn đến nứt đầu và chấn động não. Một xe cứu thương đã nhanh chóng được điều động để đưa Holland đến bệnh viện cấp cứu. Quá trình quay bộ phim trị giá 150 triệu bảng Anh ngay lập tức bị tạm dừng.

Nam diễn viên Tom Holland đã phải nhập viện khẩn cấp sau một tai nạn trên phim trường Spider-Man: Brand New Day. (Nguồn: PA)

Không chỉ Holland, một nữ diễn viên đóng thế cũng được cho là đã phải nhập viện bằng xe cứu thương sau sự cố. Hiện chưa rõ mức độ nghiêm trọng của chấn thương, theo The Sun.

Bố của nam diễn viên, ông Dominic Holland, khi tham dự một bữa tiệc từ thiện tại Mayfair vào ngày 21/9, đã xác nhận con trai sẽ phải tạm nghỉ một thời gian:

"Tom sẽ vắng mặt trong quá trình quay phim một thời gian để hồi phục", ông cho biết.

Sự cố này có thể khiến Cơ quan An toàn và Sức khỏe Vương quốc Anh mở một cuộc điều tra chính thức về công tác đảm bảo an toàn tại trường quay.

Nam diễn viên Tom Holland.

Một phát ngôn viên của Dịch vụ xe cứu thương miền Đông xác nhận:

"Chúng tôi nhận được cuộc gọi vào lúc 10h30 sáng thứ Sáu để hỗ trợ một bệnh nhân bị thương tại Leavesden Studios, Watford. Xe cứu thương đã được điều đến hiện trường và bệnh nhân được đưa đến bệnh viện để tiếp tục chăm sóc".

Spider-Man: Brand New Day là phần phim Người Nhện độc lập thứ tư của Tom Holland, được Sony Pictures và Marvel Studios đầu tư sản xuất, dự kiến ra mắt vào ngày 31/7/2026. Tuy nhiên, với tình trạng hiện tại của ngôi sao chính, lịch phát hành có thể bị thay đổi thêm một lần nữa.

Leavesden Studios và Sony Pictures hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về sự cố.