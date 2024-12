Mỹ nhân phim Sex and Zen chỉ yêu không cưới, nhường tài sản cho con riêng người tình, cuối đời gặp biến cố

Từ nữ hoàng "phim nóng", lặng lẽ rút lui khỏi làng giải trí

Cuối năm 1991, bộ phim Sex and Zen hay còn được biết đến với tên gọi Nhục Bồ Đoàn chính thức được phát hành và nhanh chóng trở thành phim "cấp 3" nổi tiếng nhất của điện ảnh Hong Kong. Nhờ thành công của tác phẩm này, giới điện ảnh làm thêm phần 2 có tên Nhục Bồ Đoàn Chi Ngọc Nữ Tâm Kinh do Thư Kỳ và Lý Lệ Trân đóng chính. Nhục Bồ Đoàn 2011 phiên bản 3D là bản thứ 3.

Diệp Tử My được coi là biểu tượng gợi cảm của màn ảnh Hong Kong thập niên 1990.

Nhục Bồ Đoàn 1 (Sex and Zen) do Diệp Tử My, Ngô Khải Hoa, Từ Cẩm Giang, Rena Murakami đóng chính và công chiếu năm 1991. Trong phim, Diệp Tử My đóng vai cô tiểu thư Ngọc Hương xinh đẹp, khiến tay thư sinh ham chơi là Vị Ương Sinh (Ngô Khải Hoa) phải lòng. Vậy nhưng, sau khi cưới, Ương Sinh thay lòng đổi dạ, tìm thú vui bên ngoài.

Trong lúc chồng phong lưu, Ngọc Hương u uất, buồn bã, bị gã thôn phu cưỡng bức. Sau đó, số phận cô bị đưa đẩy đến lầu xanh, rơi vào địa ngục. Dù Ương Sinh ân hận nhưng cũng không thể làm gì cứu được vợ.

Những "cảnh nóng" trong phim được nữ diễn viên Diệp Tử My sẵn sàng thể hiện. Cũng từ bộ phim này, cô được gọi là “nữ hoàng phim 18+” ở Hong Kong.

Cảnh quay táo bạo trong bồn tắm được Diệp Tử My thể hiện, không cần đóng thế.

Các bộ phim nổi tiếng của cô phải kể tới Erotic Ghost Story, Robotrix và Sex and Zen. Diệp Tử My cũng xuất hiện trong dòng phim chính thống với loạt tác phẩm Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao, Bạch Phát Ma Nữ, Nữ Bá Vương, Phú Quý Sinh Tâm Tà, Lừa Đảo Gặp Lừa Đảo (đóng cùng Châu Tinh Trì)...

Nữ diễn viên đóng cùng Châu Tinh Trì.

Diệp Tử My sinh năm 1966, là người đẹp đầu tiên ở Hong Kong dám chi khoảng 6 tỷ đồng mua bảo hiểm bộ ngực. Bởi lẽ khi đó, nữ diễn viên rất coi trọng số đo cơ thể, nhất là vòng một gợi cảm của mình. Cô không ngại thoát y trên màn ảnh, không chỉ tự tin đóng cùng bạn diễn nam mà còn đóng cảnh yêu đồng giới.

“Tôi luôn muốn mình trở nên nổi bật, khác biệt trong đám đông. Từ khi còn 15 tuổi, tôi đã mong muốn thu hút sự chú ý của mọi người khi đi trên đường phố. Nếu tôi ra ngoài và mọi người ngước nhìn, tôi cảm thấy đó là một ngày tuyệt vời. Ngược lại, tôi sẽ thay đổi trang phục để trở nên quyến rũ hơn và thu hút sự chú ý”, Diệp Tử My chia sẻ trên tờ Post.

Nữ hoàng phim 18+ Hong Kong một thời.

Vẻ ngoài gợi cảm cũng trở thành bất lợi cho Diệp Tử My khi các đạo diễn liên tục yêu cầu cô quay cảnh thoát y vì muốn khai thác triệt để thân hình bốc lửa của người đẹp nhằm “câu view” kiếm tiền. Từ đây, nữ diễn viên bị khủng hoảng vì nhiều lời gạ gẫm, chào mời “đi khách”.

"Tôi nỗ lực diễn xuất trong từng vai diễn nhưng cái mọi người muốn nhìn thấy ở tôi là những màn khoe thân. Tôi không thể tiếp tục theo đuổi phim ảnh được nữa giữa bao nhiêu ánh mắt săm soi ngoài kia", Diệp Tử My lên tiếng.

Nữ diễn viên từng bị khủng hoảng vì nhiều lời gạ gẫm.

Dù đóng nhiều phim "người lớn" nhưng Diệp Tử My luôn tuân thủ quy tắc không để lộ bộ phận nhạy cảm trước ống kính. Ra set quay, nữ diễn viên sử dụng miếng dán tàng hình hoặc trang mục màu da bó sát cơ thể. Các cảnh quay tình cảm cũng được thực hiện với những góc máy "ăn gian".

“Tôi sẽ không bao giờ lộ hết. Tôi muốn giữ sự hồi hộp cho mọi người. Khi họ nhìn thấy tôi khỏa thân, họ sẽ không còn tò mò nữa. Nếu tôi làm điều đó, sẽ là một sai lầm lớn trong sự nghiệp của tôi. Không chỉ thế, nếu tôi phô trương hết, tôi sẽ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một người chồng đáng tin cậy. Đàn ông không thích phụ nữ quá phô trương", nữ diễn viên chia sẻ.

Được xem là “bom sex” màn ảnh Hoa ngữ, Diệp Tử My từng được dựng tượng cao 36 inch, bức tượng tượng trưng cho vẻ đẹp của cơ thể cô. Chỉ trong 2 năm, cô mua được nhà 1,7 triệu HKD và 1 chiếc Mercedes.

Nhan sắc ngày trẻ và tuổi xế chiều của nữ diễn viên.

Tới năm 1997, nữ diễn viên chính thức dừng đóng phim sau khi tên tuổi không còn được như thời hoàng kim. Cô đào Hong Kong không còn được giới giải trí săn đón như thời còn là "nữ hoàng cảnh nóng".

Cam chịu sống chung với tình nhân, nào ngờ tuổi xế chiều vẫn đơn độc

Chuyện tình cảm của nữ diễn viên phim Sex and Zen có cái kết buồn. Năm 1988, cô từng có mối quan hệ với giám đốc điều hành của một ngân hàng Hoa Kỳ tại Hong Kong. Không ngờ người đàn ông này đã bị bắt và phải ngồi tù vào năm 1991 vì cố gắng chuyển trái phép 2 triệu USD từ ngân hàng vào tài khoản của Diệp Tử My để hỗ trợ cô tài chính.

Nữ diễn viên có đường tình duyên trắc trở.

Khi ở đỉnh cao sự nghiệp, cô hẹn hò với bác sĩ nổi tiếng Lữ Tích Chiêu. Người này từng trải qua đổ vỡ hôn nhân, có 1 con riêng nên không muốn tái hôn. 2 người yêu nhau năm 1992. Diệp Tử My chấp nhận sống chung với tình nhân, không màng danh phận. Hiểu rõ người tình, cô chịu thiệt về mình, quyết định không sinh con.

Từ khi về sống chung với bạn trai, cô cũng ngừng đóng phim 18+ và dần rút khỏi làng giải trí. Nhưng người tình đột ngột qua đời trên máy bay khi sang Mỹ công tác vào năm 2018 khiến Diệp Tử My suy sụp tột độ. Sau cái chết đột ngột của người thương, nữ diễn viên sống kín tiếng, tu tập, hạn chế ra khỏi nhà.

Tử My và người tình - bác sĩ nổi tiếng Lữ Tích Chiêu.

Tài sản của người tình, Diệp Tử My không nhận một xu mà nhường lại cho con riêng và vợ cũ của ông. Bản thân người đẹp vẫn sống trong căn hộ cũ mà cô mua được bằng tiền tích cóp đóng phim, chụp ảnh quảng cáo trong nhiều năm.

Ở tuổi xế chiều, Diệp Tử My sống đơn độc sau khi bạn đời đột tử. Những năm gần đây, nữ diễn viên tái xuất trong 1 vài sự kiện nhưng gương mặt lộ rõ vẻ già nua, xuống dốc. Nhiều người cho rằng đó là do tác hại của việc thẩm mĩ ngày trẻ.

Nữ diễn viên có dấu hiệu xuống sắc, được cho là ảnh hưởng từ thẩm mĩ ngày trẻ.

