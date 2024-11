Phản ứng trái chiều khi mỹ nam vạn người mê đột ngột có con nhưng không muốn cưới

Tối 24/11, Dispatch tung tin nam diễn viên Jung Woo Sung đã có con trai với người mẫu Moon Gabi từ tháng 2/2023. Tuy nhiên, cả hai không tiến tới hôn nhân. Trước đó, người mẫu cá tính đã đăng ảnh con trai nhưng không tiết lộ cha đứa trẻ là ai.

Sau khi sự việc bại lộ, tài tử Jung Woo Sung thừa nhận anh từng có quan hệ với Moon Gabi và cả hai có con chung, tuy nhiên do khác biệt về quan niệm hôn nhân, Jung Woo Sung không muốn cưới.

"Khi nhận được tin cô ấy có thai, tôi đã vui mừng và quyết định bảo vệ mạng sống quý giá của em bé. Chúng tôi đã bàn bạc về việc sinh con ở đâu và các điều kiện để cô ấy đảm bảo sức khỏe. Là một người cha, tôi hứa hoàn thành tốt trách nhiệm của mình".

Moon Gabi khoe hình con trai, khán giả sốc khi cha của đứa trẻ là tài tử Jung Woo Sung.

Jung Woo Sung nhận con nhưng không muốn kết hôn.

Tuy nhiên, Dispatch tiết lộ rằng Jung Woo Sung đã xét nghiệm huyết thống cha con và sau khi chắc chắn đó là con trai của mình nam diễn viên mới trả tiền cấp dưỡng.

Phản ứng trước thông tin Jung Woo Sung đột ngột có con ở tuổi 51 và không kết hôn, nhiều khán giả chúc mừng nam diễn viên. Họ cho rằng việc không muốn sống chung là quyền lựa chọn của mỗi người. Chỉ cần Jung Woo Sung thực hiện đủ trách nhiệm với con trai và người tình cũ là được.

Trong khi đó, có không ít người cho rằng đây là hành động thể hiện sự ích kỷ của Jung Woo Sung. Thực tế, nam diễn viên chỉ muốn tìm kiếm một mối quan hệ thể xác vui chơi qua đường và không chịu trách nhiệm với Moon Gabi. Khi cô mang thai, anh buộc phải chu cấp để đảm bảo hình tượng quý ông. Nhiều khán giả cho rằng nam diễn viên đang phải chịu hậu quả do quan hệ tình dục không an toàn.

Theo Tenasia, hai nghệ sĩ được cho là đã gặp nhau lần đầu vào năm 2022 thông qua một người bạn. Họ thỉnh thoảng gặp nhau nhưng chưa bao giờ thực sự hẹn hò.

Moon Gabi có thân hình gợi cảm, không chút mỡ thừa.

Jung Woo Sung sinh năm 1973, nổi tiếng với các tác phẩm như Những tay đua kiệt xuất, Sad Movie, Beat, Hoa cúc dại, Cold Eyes (2013), The Divine Move (2014), Innocent Witness (2019), Padam Padam (2011), Tell me that you love me (2023-2024), Athena: Goddess of War…

Với chiều cao 1,86 m, Jung Woo Sung từng được mệnh danh là "quý ông được khao khát nhất Hàn Quốc" khiến ngay cả đến "chị đẹp" Son Ye Jin cũng phải thừa nhận xao xuyến trước vẻ đẹp nam tính của anh.

Jung Woo Sung vẫn độc thân ở tuổi 51.

Moon Gabi sinh năm 1989, ra mắt vào năm 2017 thông qua một chương trình tạp kỹ có tên Attraction TV, và tham gia các show như Get it beauty, Law of the Jungle của SBS. Nữ người mẫu thắng giải Miss Bikini World 2011.

