Mỹ nhân đẹp tới mức bị cắt vai

Trang QQ đưa tin Mạnh Tử Nghĩa đang gây chú ý với bộ phim Đào hoa ánh giang sơn đóng cùng tài tử Lưu Học Nghĩa. Nữ diễn viên được khen ngợi có ngoại hình đẹp, mắt to, khuôn miệng xinh, gương mặt thon đúng hình mẫu lý tưởng hàng triệu khán giả nữ Trung Quốc. Cô cũng được nhận xét có ngoại hình giống Angelababy.

Với vóc dáng thon, Mạnh Tử Nghĩa được đánh giá hợp tạo hình cổ trang. Sự mỏng manh yểu điệu, nhưng cũng quật cường của cô giống miêu tả nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình được ưa chuộng. Vì vậy Mạnh Tử Nghĩa là cái tên được nhà sản xuất ưu ái.

Trong vòng 7 tháng, nữ diễn viên đóng chính trong ba dự án Tam tuyến mê hồi, Bách hoa sát, Thượng công chúa . Cô hợp tác với tài tử đang lên như Vương Hoằng Nghị, Hà Dữ và tái hợp bạn diễn Lý Quân Nhuệ trong Thượng công chúa .

Mạnh Tử Nghĩa sinh năm 1995, thi đỗ vào khoa Biểu diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, một trong hai ngôi trường hàng đầu Trung Quốc đào tạo về diễn xuất. Nhờ vẻ đẹp nổi bật, cô được chọn là hoa khôi Bắc Ảnh. Tuy nhiên, trong những năm đầu sự nghiệp, Mạnh Tử Nghĩa chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, cũng không có công ty lớn chống lưng nên từng nhiều lần bị từ chối vai diễn.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Mạnh Tử Nghĩa nói cô bị đoàn phim loại với lý do "quá xinh đẹp không phù hợp với vai diễn". Tuy ngoại hình của nữ diễn viên thực sự nổi bật, nhưng cô cho rằng cách từ chối này thiếu tôn trọng với cô. "Trong ngành này không thiếu các diễn viên đẹp, mỗi người đều đẹp theo một cách riêng, không hiểu sao lại từ chối người khác với lý do này", Mạnh Tử Nghĩa nói.

"Bạn có thể nói rằng tôi không phù hợp với vai diễn này, có thể vì bạn cảm thấy ở giai đoạn hiện tại tôi vẫn chưa đủ khả năng để đảm nhận vai này, hoặc bạn nói rằng bạn muốn tìm một nghệ sĩ nổi tiếng hơn. Nhưng nếu bạn nói với tôi rằng vì tôi quá xinh đẹp nên không thể diễn được, tôi sẽ cảm thấy - chẳng lẽ việc tôi xinh đẹp cũng là sai sao?". Mạnh Tử Nghĩa cho rằng vẻ ngoài nổi bật là dao hai lưỡi, vì có những người chỉ quan tâm tới vẻ ngoài của nữ nghệ sĩ mà không chú ý tới tài năng của họ. Ngoại hình quá nổi bật cũng khiến nữ diễn viên gặp nhiều định kiến, bị cho là bình hoa di động.

Theo QQ , Mạnh Tử Nghĩa cũng từng gặp rắc rối với vẻ ngoài xinh đẹp của mình khi đóng phim Võ thần Triệu Tử Long . Thời điểm đó, nữ chính là ca sĩ Hàn Quốc Yoona, thành viên nhóm nhạc SNSD. Yoona bị đánh giá không phù hợp với tạo hình cổ trang, trong khi Mạnh Tử Nghĩa đóng vai người hầu lại nổi bật hơn.

Vì truyền thông có sự so sánh giữa hai người và khen ngợi Mạnh Tử Nghĩa nên cô bị chỉ trích mua bài tự khen bản thân, dẫm đạp bạn diễn. Tuy nhiên, thời điểm đó, Mạnh Tử Nghĩa chỉ là diễn viên mới nổi.

Năm 2018, khi tham gia bộ phim đam mỹ Trần Tình Lệnh , Mạnh Tử Nghĩa cũng bị cho là dùng tiền để tăng đất diễn. Cô cũng bị gọi tên liên quan đến cái chết của diễn viên trên phim trường vì tăng ca. Mạnh Tử Nghĩa nhiều lần phủ nhận, thậm chí còn kiện những người tung tin để bảo vệ danh dự của bản thân.

Cuối năm 2024, danh tiếng của Mạnh Tử Nghĩa tăng vọt khi bộ phim Cửu trọng tử khuấy đảo màn ảnh. Phim được đánh giá có cảnh quay đẹp, nội dung cuốn hút. Trong đó, nữ chính Đậu Chiêu do Mạnh Tử Nghĩa đóng có cơ hội sống lại để làm lại cuộc đời. Vai diễn của cô được so sánh với Minh Lan do đàn chị Triệu Lệ Dĩnh thể hiện vì có nhiều nét tương đồng.

Theo Sohu , thực tế diễn xuất của Mạnh Tử Nghĩa trong Cửu trọng tử không xuất sắc, nhưng cô là ngôi sao lớn nhất của phim, là người được giới thiệu tên đầu tiên, do đó thành tích của phim trước hết thuộc về Mạnh Tử Nghĩa. Đồng thời điểm mạnh của nữ diễn viên là ngoại hình đẹp, yểu điệu quyến rũ và hợp đóng phim cổ trang, khả năng tạo tương tác với bạn diễn cũng tốt.

Trước đó, Mạnh Tử Nghĩa cũng tạo được ấn tượng trong các phim như Trần tình lệnh, Luận anh hùng ai xứng anh hùng, Thế giới kiếm hiệp Kim Dung ... Nhưng trong các dự án này cô chỉ đóng vai phụ. Cửu trọng tử là vai nữ chính có sức nặng đầu tiên của Mạnh Tử Nghĩa, phim thành công giúp danh tiếng của cô thăng hạng.

Bên cạnh diễn xuất, Mạnh Tử Nghĩa còn thường xuyên được mời tham gia các show giải trí. Cô vướng tin hẹn hò với bạn diễn Lý Quân Nhuệ khi cả hai có những tương tác thân mật tình tứ với nhau trong các sự kiện.