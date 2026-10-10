Mẹ Thái Thiên Phượng: 'Con gái từng trả hơn 200.000 HKD cứu bố chồng cũ'

Tại Tòa án Cấp cao Hong Kong, bà Cheung Yin-fa tiếp tục bị luật sư của Kwong Kau thẩm vấn chéo về quan hệ tiền bạc giữa hai gia đình. Người mẹ nhiều lần xúc động, khẳng định con gái từng hỗ trợ chồng cũ Alex Kwong và bố mẹ anh từ chi phí sinh hoạt đến chữa bệnh.

Bà kể có thời điểm Kwong Kau mắc bệnh nặng nhưng không đủ tiền điều trị. Thái Thiên Phượng đã dùng thẻ tín dụng thanh toán hơn 200.000 HKD (khoảng 658 triệu đồng) viện phí cho bố chồng cũ.

"Nếu không nhờ con gái tôi trả tiền, ông ấy có thể đã chết trong vòng nửa giờ. Mạng sống của Kwong Kau do con gái tôi cứu", bà nói.

Mẹ Thái Thiên Phượng tại phiên tòa hôm 8/10. Ảnh: HK01

Người mẹ còn khai con gái từng chu cấp khoảng 20.000 HKD ( tương đương 65 triệu đồng) mỗi tháng cho Kwong Kau. Khi luật sư cho rằng ông có hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc đại lục và sở hữu tài sản riêng, bà phản bác, đặt câu hỏi làm sao một người mà bà cho là không đủ tiền trang trải cuộc sống lại có thể tự mua chiếc Rolls-Royce trị giá 6-7 triệu HKD.

Trong những ngày làm chứng trước đó, bà Cheung nhiều lần mô tả nhà Kwong sống nhờ sự hỗ trợ của con gái. Tuy nhiên, phía bào chữa đang tìm cách bác bỏ.

Luật sư Oliver Davies cho rằng Kwong Kau không nhất thiết chỉ là người đứng tên hộ các tài sản, đồng thời đặt giả thuyết ông từng góp tiền mua căn hộ Kadoorie Hill. Bà Cheung phủ nhận, khẳng định tiền mua căn hộ do phía con gái chi trả.

Bên bào chữa sau đó chuyển sang phân tích khả năng tài chính của chính Thái Thiên Phượng. Hồ sơ được đưa ra tại tòa cho thấy ba tài khoản ngân hàng của cô có tổng cộng khoảng 6 triệu HKD vào thời điểm qua đời. Luật sư từ đó đặt câu hỏi liệu cô có đủ tiền để mua thêm căn hộ khoảng 20 triệu HKD tại Tuen Mun như kế hoạch được mẹ cô đề cập trước đó.

Thu nhập từ công việc người mẫu và người có ảnh hưởng trên mạng của cô cũng bị đặt dấu hỏi. Phía bào chữa cho rằng nguồn thu này không cao, trong khi bà Cheung nói không biết chính xác con gái kiếm bao nhiêu nhưng cho rằng cô còn có tiền từ đầu tư và những nguồn khác.

Luật sư cho rằng thu nhập từ công việc người mẫu và người có ảnh hưởng trên mạng của Thái Thiên Phượng không cao, thậm chí có thể dưới 10.000 HKD mỗi tháng. Ảnh: IG

Một điểm khác gây tranh luận là mức hỗ trợ của gia đình Tam, người chồng thứ hai của Thái Thiên Phượng. Bà Cheung trước đó nói con gái nhận được tài sản trị giá hàng trăm triệu HKD từ gia đình này. Phía bào chữa cho rằng con số thực tế có thể thấp hơn đáng kể. Người mẹ giữ nguyên lời khai, nói từng trực tiếp nhìn thấy những khoản tiền lớn được chuyển cho con gái, ngoài các khoản bằng tiền mặt.

Luật sư cũng đưa ra chuyện Tam Fong-chun từng vay 5 triệu HKD vì đánh bạc. Bà Cheung thừa nhận sự việc nhưng phản đối việc mô tả Tam là một người nghiện cờ bạc, nói anh chỉ thỉnh thoảng chơi để giải trí.

Phía bào chữa cho rằng gia đình Tam sau đó phải nhờ Kwong Kau giúp giải quyết khoản nợ. Bà Cheung phủ nhận, khẳng định bố Tam chủ động trả tiền cho con trai và không muốn chuyện này ảnh hưởng đến Thái Thiên Phượng.

Chồng hiện tại của Thái Thiên Phượng và mẹ cô đau xót khi tới hiện trường vụ án, tháng 3/2023. Ảnh: HK01

Theo SCMP, buổi chất vấn kéo dài cho thấy phía bào chữa đang tập trung kiểm tra độ chính xác của bức tranh tài chính mà mẹ người mẫu đưa ra, trong đó gia đình cô có điều kiện kinh tế tốt, còn nhà Kwong nhiều năm nhận hỗ trợ.

Khi được hỏi vì sao Thái Thiên Phượng tiếp tục đưa tiền dù một số khoản đầu tư không thu hồi được, bà giải thích ban đầu cô coi đó vừa là đầu tư vừa là giúp đỡ người thân. Đến năm 2022, người mẫu bắt đầu muốn lấy lại tiền và những tài sản đang đứng tên gia đình Kwong. Quá trình này dẫn đến tranh chấp quanh căn hộ Kadoorie Hill, nơi hai con của cô với Alex sinh sống.

Công tố cho rằng mâu thuẫn tài chính, đặc biệt kế hoạch bán căn hộ đang đứng tên Kwong Kau, là động cơ dẫn tới âm mưu sát hại Thái Thiên Phượng. Đây là lập luận của phía công tố, chưa phải kết luận của tòa.

Alex Kwong, bố anh là Kwong Kau và anh trai Anthony Kwong đều phủ nhận tội giết người. Alex và Anthony đã nhận tội cản trở việc mai táng hợp pháp thi thể, còn Kwong Kau phủ nhận cáo buộc này.

Phiên tòa tiếp tục tại Tòa án Cấp cao Hong Kong.