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Ảnh sao 13/10: Con gái Mạnh Trường được khen càng lớn càng xinh đẹp

Sự kiện: Sao Việt

Mạnh Trường khoe con gái xinh đẹp ở tuổi 17; Lê Phương thấy có phúc khi được mẹ chồng, mẹ đẻ song hành; Kim Lý đưa Lisa - Leon đi mừng sinh nhật mẹ vợ trong lúc Hồ Ngọc Hà chạy show.

Ảnh sao 13/10: Con gái Mạnh Trường được khen càng lớn càng xinh đẹp - 1

Diễn viên Mạnh Trường đăng ảnh đi cafe cùng con gái đầu lòng 17 tuổi, nhận hàng chục nghìn lượt "thích". Chíp sinh năm 2009, tên thật Nguyễn Phương Linh, từng được biết đến khi cùng bố tham gia "Bố ơi mình đi đâu thế" 2015, lúc 6 tuổi.

Ảnh sao 13/10: Con gái Mạnh Trường được khen càng lớn càng xinh đẹp - 2

Vợ chồng diễn viên Minh Tiệp - người đẹp Thùy Dương trốn con đi hẹn hò ở Trung Quốc.

Ảnh sao 13/10: Con gái Mạnh Trường được khen càng lớn càng xinh đẹp - 3

Lê Phương khoe mẹ chồng, mẹ đẻ thân thiết, cùng dạo phố với con, cháu.

Ảnh sao 13/10: Con gái Mạnh Trường được khen càng lớn càng xinh đẹp - 4

Vợ chồng Tú Vi - Văn Anh đưa con gái đến trường.

Ảnh sao 13/10: Con gái Mạnh Trường được khen càng lớn càng xinh đẹp - 5

Kim Lý cùng cặp song sinh Lisa - Leon đi ăn mừng sinh nhật mẹ vợ trong khi Hồ Ngọc Hà bận chạy show.

Ảnh sao 13/10: Con gái Mạnh Trường được khen càng lớn càng xinh đẹp - 6

Nhà Hà Anh tận hưởng thời mùa phượng tím ở Australia.

Ảnh sao 13/10: Con gái Mạnh Trường được khen càng lớn càng xinh đẹp - 7

Diễn viên Đinh Ngọc Diệp đồng hành với ông xã, đạo diễn Victor Vũ, trên từng cung đường làm phim.

Ảnh sao 13/10: Con gái Mạnh Trường được khen càng lớn càng xinh đẹp - 8

Diễn viên Anh Đào 'đổi gió' phong cách với mái tóc ngắn.

Ảnh sao 13/10: Con gái Mạnh Trường được khen càng lớn càng xinh đẹp - 9

MC Thụy Vân nhí nhảnh ở hậu trường ghi hình một chương trình gameshow.

Ảnh sao 13/10: Con gái Mạnh Trường được khen càng lớn càng xinh đẹp - 10

Ngọc Trinh khoe cháu gái giống hệt mình về ngoại hình và phong cách.

Ảnh sao 13/10: Con gái Mạnh Trường được khen càng lớn càng xinh đẹp - 11

Đăng Khôi tự hào khi quảng bá văn hóa Việt qua màn trình diễn 'Lý ngựa ô' tại Silk Way Star đang diễn ra ở Trung Quốc.

Ảnh: FBNV

Minh Thu – Tô Dũng chia sẻ áp lực khi khép lại Mùa hè năm ấy
Minh Thu – Tô Dũng chia sẻ áp lực khi khép lại Mùa hè năm ấy

Mùa hè năm ấy khép lại với kết thúc có hậu, nhận được sự quan tâm của khán giả dành cho cặp đôi Khánh – Phương do Tô Dũng và Minh Thu đảm nhận.

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Theo Nguyên An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/10/2026 22:04 PM (GMT+7)
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