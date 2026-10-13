Ảnh sao 13/10: Con gái Mạnh Trường được khen càng lớn càng xinh đẹp

Diễn viên Mạnh Trường đăng ảnh đi cafe cùng con gái đầu lòng 17 tuổi, nhận hàng chục nghìn lượt "thích". Chíp sinh năm 2009, tên thật Nguyễn Phương Linh, từng được biết đến khi cùng bố tham gia "Bố ơi mình đi đâu thế" 2015, lúc 6 tuổi.

Vợ chồng diễn viên Minh Tiệp - người đẹp Thùy Dương trốn con đi hẹn hò ở Trung Quốc.

Lê Phương khoe mẹ chồng, mẹ đẻ thân thiết, cùng dạo phố với con, cháu.

Vợ chồng Tú Vi - Văn Anh đưa con gái đến trường.

Kim Lý cùng cặp song sinh Lisa - Leon đi ăn mừng sinh nhật mẹ vợ trong khi Hồ Ngọc Hà bận chạy show.

Nhà Hà Anh tận hưởng thời mùa phượng tím ở Australia.

Diễn viên Đinh Ngọc Diệp đồng hành với ông xã, đạo diễn Victor Vũ, trên từng cung đường làm phim.

Diễn viên Anh Đào 'đổi gió' phong cách với mái tóc ngắn.

MC Thụy Vân nhí nhảnh ở hậu trường ghi hình một chương trình gameshow.

Ngọc Trinh khoe cháu gái giống hệt mình về ngoại hình và phong cách.

Đăng Khôi tự hào khi quảng bá văn hóa Việt qua màn trình diễn 'Lý ngựa ô' tại Silk Way Star đang diễn ra ở Trung Quốc.

Ảnh: FBNV