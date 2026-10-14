Chương Tử Di gây chú ý với vòng 2 khác lạ

Chương Tử Di nhận giải thưởng danh dự tại Pháp, vóc dáng tuổi 47 gây chú ý

Ngày 11/10 (giờ địa phương), nữ diễn viên Trung Quốc Chương Tử Di được trao giải Thành tựu danh dự tại Liên hoan phim Lumière lần thứ 18 ở Pháp. Đây là lần đầu tiên giải thưởng được trao nhằm ghi nhận những đóng góp cho điện ảnh thế giới. Thierry Frémaux, Chủ tịch Liên hoan phim Cannes, trực tiếp trao giải cho cô trước sự chứng kiến của khoảng 5.000 khán giả.

Sau sự kiện, những hình ảnh Chương Tử Di trên thảm đỏ thu hút sự chú ý của công chúng Trung Quốc, đặc biệt là vóc dáng với vòng 2 có phần đầy đặn của nữ diễn viên. Tuy nhiên, đằng sau diện mạo khác trước là hành trình hơn 20 năm theo đuổi nghiệp diễn, với nhiều vai diễn đòi hỏi sự hy sinh và nỗ lực đáng kể.

Chương Tử Di thường được truyền thông gọi là “Chương quốc tế”, gắn với những cơ hội hợp tác cùng các đạo diễn tên tuổi như Trương Nghệ Mưu, Lý An và Vương Gia Vệ. Song, bên cạnh cơ hội, sự kiên trì và tinh thần tận tụy với nghề cũng góp phần giúp cô khẳng định vị trí trong làng điện ảnh.

Chương Tử Di với vòng 2 khác lạ.

Năm 1998, Chương Tử Di có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong Đường về nhà của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Khi đó, cô mới 19 tuổi. Sau đó, cô tham gia Ngọa hổ tàng long của đạo diễn Lý An. Ban đầu, đạo diễn chưa thực sự hài lòng với cô vì cho rằng nữ diễn viên chưa thể hiện được hình tượng Ngọc Kiều Long như ông mong muốn.

Để hoàn thành vai diễn, Chương Tử Di kiên trì luyện kiếm và tập các cảnh hành động trên dây mỗi ngày. Trong quá trình tập luyện, cô từng bị bật móng tay nhưng vẫn tiếp tục thực hiện các cảnh quay sau khi xử lý vết thương.

Sau thành công của Ngọa hổ tàng long, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Anh hùng, Thập diện mai phục, 2046 và Hồi ức của một geisha, từng bước trở thành gương mặt quen thuộc của điện ảnh Trung Quốc trên trường quốc tế.

Năm 2006, Chương Tử Di tham gia ban giám khảo hạng mục tranh giải chính tại Liên hoan phim Cannes. Với vai diễn trong Hồi ức của một geisha, cô cũng nhận được đề cử tại Quả cầu vàng, Giải thưởng Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh quốc (BAFTA) và Giải thưởng của Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh Mỹ (SAG).

Khi đóng Nhất đại tông sư, Chương Tử Di dành nhiều thời gian luyện bát quái chưởng để hóa thân thành Cung Nhị. Quá trình tập luyện khắc nghiệt khiến dây chằng của cô bị tổn thương, cân nặng giảm xuống còn khoảng 42kg. Bộ phim mất ba năm để hoàn thành.

Trong Tương viên lộng, nữ diễn viên tiếp tục thay đổi ngoại hình để phù hợp với nhân vật có số phận bất hạnh. Cô cạo lông mày, đeo dụng cụ chỉnh răng, tẩy tóc và tạo diện mạo khắc khổ, mệt mỏi.

Liên hoan phim Lumière được tổ chức tại Lyon, Pháp, thành phố gắn liền với lịch sử ra đời của điện ảnh. Anh em nhà Lumière từng ghi lại hình ảnh công nhân rời nhà máy trong bộ phim được xem là dấu mốc quan trọng của nghệ thuật này.

Tại kỳ liên hoan năm nay, Chương Tử Di là người đầu tiên nhận giải Thành tựu danh dự. Ban tổ chức còn trao tặng cô chứng nhận kỷ niệm đặc biệt, sử dụng hình ảnh trích từ bộ phim Công nhân rời nhà máy Lumière.

Chủ động tăng cân để phục vụ vai diễn

Trước khi xuất hiện tại Liên hoan phim Lumière, Chương Tử Di tham gia bộ phim Tìm con của đạo diễn Tào Bảo Bình từ tháng 4 năm nay. Cô đảm nhận vai một bà mẹ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn, mất con.

Để phù hợp với nhân vật, nữ diễn viên chủ động điều chỉnh cân nặng dưới sự hướng dẫn của chuyên gia dinh dưỡng. Theo thông tin được chia sẻ, cô tăng cân từ 49kg lên 55kg, khiến đường nét gương mặt trở nên mềm mại hơn so với hình ảnh thường thấy.

Chương Tử Di tăng cân để phục vụ vai diễn.

Cuối tháng 8, Chương Tử Di từng lên tiếng về những bàn luận xoay quanh ngoại hình, khẳng định diễn viên cần phục vụ vai diễn và đó là nguyên tắc nghề nghiệp cơ bản.

Tại lễ trao giải ở Pháp, nữ diễn viên không giấu được xúc động khi được xướng tên. Cô bật khóc khi trở lại sân khấu nhận giải và nhiều lần nghẹn ngào nói bằng tiếng Trung: “Tôi yêu điện ảnh”.

Ngày hôm sau, Chương Tử Di đăng bài chia sẻ cảm xúc, bày tỏ sự bất ngờ và xúc động trước vinh dự này.