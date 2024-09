Mẹ của Negav mong con trai được tha thứ sau phát ngôn 'tự hào bỏ học'

Sau khi Negav lên tiếng xin lỗi về phát ngôn gây tranh cãi "nghỉ học là đúng" trong concert Anh trai say hi tối 28/9, mẹ rapper đã gửi lời động viên con trai và mong khán giả cho Negav cơ hội sửa đổi.

Bà Uyên Trinh nói vợ chồng bà luôn đứng sau ủng hộ con trai trên hành trình âm nhạc, biết con vui vì bố mẹ đã chiều ý con, đến xem concert Anh trai say hi. Bà thay mặt con trai giải thích: "Mẹ biết con vui vì con có thành công. Vì vui quá, con lỡ lời nói sai khiến khán giả hiểu lầm. Tôi mong khán giả, giới báo chí thông cảm, tha thứ cho sự sơ suất này của bé An. Đây cũng là bài học nhớ đời ở tuổi 23 cho bé An. Cảm ơn quý vị thật nhiều".

Anh Đặng Thành Vinh, anh trai của Negav, cũng bày tỏ nguyện vọng tương tự: "Bé An có được ngày hôm nay nhờ vào tình thương và sự ủng hộ của khán giả. Ngay khoảnh khắc tuyệt vời trên sân khấu, trong phút quá vui, An lỡ có những lời nói không đúng chuẩn mực để mọi người hiểu lầm. Xin mọi người thông cảm, bỏ qua cho bé An. Đây là sơ sót bé An sẽ luôn ghi nhớ và rút kinh nghiệm".

Negav chụp cùng mẹ vào năm 2019.

Trước đó, trình diễn tại concert Anh trai say hi tối 28/9, trước 20.000 khán giả, Negav đã nhắn gửi tới mẹ: "Khi đứng đây, em muốn nói chuyện với mẹ em. Mẹ ơi, mẹ thấy chưa? Mẹ thấy quyết định cho con nghỉ học đúng chưa?". Câu nói của rapper sinh năm 2001 lập tức gây chú ý trên mạng xã hội Facebook, TikTok, mở ra cuộc tranh luận trên nhiều hội nhóm, diễn đàn.

Phần đông khán giả bày tỏ bất bình về phát ngôn của Negav, cho rằng anh có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các fan ở độ tuổi học sinh. Một bộ phận khác có quan điểm trái ngược, cho rằng Negav chỉ nói đùa. Một số bài đăng và bình luận của rapper gen Z trên Facebook các năm trước được tìm lại. Trong đó, có những câu anh viết mang tính vui đùa nhưng đề cập những chủ đề, hình ảnh nhạy cảm, đôi khi có từ ngữ thô tục.

Trước làn sóng tranh cãi, Negav lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân, cho rằng bản thân không kiểm soát được từ ngữ trong câu nói, gây ra hiểu lầm lớn. Anh nhắn nhủ tới bố mẹ: "Con cảm ơn bố mẹ đã đến đây với con. Lâu rồi con không về nhà và được chia sẻ, tâm sự với bố mẹ nhiều nên hôm nay con rất vui khi bố mẹ đã tận hưởng cùng con khoảnh khắc diệu kỳ này. Cảm ơn mẹ tin tưởng và cho con một cơ hội, để bây giờ là một triệu cơ hội lớn đến với con".

Negav tên thật là Đặng Thành An, tập tành viết Rap từ lớp 9. Năm 2018, anh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc khi gia nhập đội Tổ Quạ. Một số bài hát nổi bật Negav thể hiện: Ngủ một mình (2022), Chăm sóc em (2023), Em khiến anh muốn trở thành người Hà Nội (2023)... Negav cũng từng gây ấn tượng khi tham gia các chương trình Hành trình rực rỡ (2023), Anh trai say hi (2024)... Ngoài vẻ điển trai, sự hoạt ngôn và hài hước, anh hay được chú ý vì gia thế giàu có, được đặt các biệt danh "nghệ sĩ giàu nhất Anh trai say hi", "rapper giàu nhất Việt Nam", "rapper thiếu gia"...

Rapper Negav.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]