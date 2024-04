Nữ CEO đang khiến làng giải trí Hàn Quốc "dậy sóng" là ai?

Mới đây, vụ việc Min Hee Jin và công ty giải trí HYPE bị phanh phui trên mặt báo đã khiến cả làng giải trí Hàn Quốc rúng động. Nữ CEO Ador trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, kéo theo hàng loạt những cái tên đình đám như New Jeans, Le Sserafim, BTS...bị "vạ lây".

Theo dòng thời gian, Min Hee Jin từng làm việc tại công ty giải trí SM với vai trò giám đốc sáng tạo, phụ trách hình ảnh cho các nhóm nhạc EXO, SNND, SHINee, f(X)... Sau đó cô từ chức vì khối lượng công việc quá tải khiến cô kiệt quệ.

Năm 2019, cô được HYPE mời về làm việc với vị trí tương đương. Năm 2021, cô thành lập công ty Ador, trong đó HYPE chiếm 80% cổ phần, Min Hee Jin 18%, phần còn lại thuộc sở hữu của ban quản lý. 1 năm sau đó, nữ CEO cho ra mắt nhóm nhạc nữ New Jeans với nhiều bản hit đình đám như Hype Boy, Attention, Ditto và OMG... Tài năng của cô đã được công nhận với giải Nhà sản xuất xuất sắc nhất tại Golden Disc Awards năm 2024 và bằng khen của Tổng thống tại Korea Contents Awards năm 2023.

Từ tháng 3/2024, HYBE cho ra mắt nhóm nữ ILLIT dưới sự quản lý của Belift Lab. Đội hình 5 thành viên của ILLIT có phong cách rất giống New Jeans và được giới thiệu là "em gái của New Jeans". Ban giám đốc của Ador cho biết đã yêu cầu HYBE và Belift Labcó biện pháp khắc phục về vấn đề sao chép của hai nhóm nhạc, nhưng chưa nhận được phản hồi.

Vào sáng 22/4, HYBE tuyên bố mở cuộc kiểm toán toàn diện đối với Ador. Trong thông báo gửi truyền thông, tập đoàn giải trí này cáo buộc Ador có hành vi tham ô, làm rò rỉ bí mật kinh doanh và thông tin cá nhân của nghệ sĩ ra bên ngoài, cố tình tạo dư luận tiêu cực nhằm mục đích chiếm quyền quản lý. Một đoạn chat được lan truyền trên mạng, cho thấy ban giám đốc của Ador đã lên kế hoạch giành quyền quản lý từ HYBE từ đầu năm nay.

Cuộc khủng hoảng nội bộ của tập đoàn giải trí lớn Hàn Quốc càng được đẩy lên cao trào khi Min Hee Jin tổ chức họp báo chiều ngày 25/4. Nữ CEO đội mũ lưỡi trai, mặc áo phông xanh sọc ngang đã khóc nức nở và liên tục kích động khi kể lại câu chuyện với giới truyền thông.

Về cáo buộc chiếm quyền công ty, Min Hee Jin khẳng định: "Tôi không biết cái gọi là 'chiếm quyền' đến từ đâu. HYBE nắm 80% cổ phần công ty. Không phải tôi quay lưng lại với HYBE, mà chính HYBE đã phản bội tôi. Họ đã lợi dụng tôi hết mức và giờ muốn hạ bệ tôi vì tôi không nghe lời. Chưa ai làm được điều tôi đã làm trong suốt 30 năm hoạt động ở Kpop".

"Tôi cảm thấy như HYBE đã lợi dụng tôi nhiều nhất có thể rồi vứt bỏ. Thay vào đó, tôi muốn hỏi ngược lại: Lịch sử của ngành giải trí là gì? Không ai đạt được thành tích như tôi trong vòng 2 năm. Việc cố gắng đàn áp một người có ích cho các cổ đông có phải là vi phạm lòng tin không? Tội duy nhất của tôi là tôi đã làm tốt công việc của mình", Min Hee Jin bức xúc nói. Cô nhấn mạnh đây là "trò hề" do HYPE tạo ra.

Bên cạnh đó, nữ CEO tiết lộ 5 thành viên New Jeans cũng như phụ huynh của nhóm đều ủng hộ cô. "Chúng tôi an ủi lẫn nhau và các em gửi tin nhắn nói yêu tôi mỗi ngày", Min Hee Jin không kìm được nước mắt chia sẻ. Cô khẳng định không quan tâm bản thân có bị truất quyền hay không, chỉ muốn làm những gì tốt nhất cho New Jeans.

Ngay sau cuộc họp báo kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ này, HYPE chính thức khởi kiện Min Hee Jin. Ngoài đơn tố cáo cảnh sát, tập đoàn giải trí này cam kết sẽ hỗ trợ toàn diện cho sức khỏe tâm lý của các thành viên New Jeans. Họ sẽ gặp đại diện pháp lý của các thành viên trong thời gian sớm nhất để thảo luận về kế hoạch bảo vệ nghệ sĩ.

Về phần mình, Min Hee Jin cũng tuyên bố kiện ngược lại HYPE.

