MC đụng chạm vòng 1 của "Hoa hậu bị trao nhầm vương miện" trước hàng trăm cặp mắt

Thứ Hai, ngày 26/07/2021 10:44 AM (GMT+7)

Hành động khó hiểu của nữ MC đối với Pia Wurtzbach gây nhiều luồng tranh cãi.

Mới đây, Hoa hậu Hoàn vũ 2015 - Pia Wurtzbach vừa làm khách mời trên một kênh truyền hình. Trong lúc cô đang chia sẻ thì bất ngờ bị nữ MC dùng ngón tay chỉ thẳng vào vòng 1 trước sự chứng kiến của rất đông người. Hành động của nữ MC khiến Pia Wurtzbach giật mình và nhanh chóng dùng tay che chắn vòng 1.

Nữ MC dùng tay chạm vòng 1 của Hoa hậu Pia Wurtzbach ngay trên sóng truyền hình

Pia Wurtzbach hốt hoảng lấy tay che chắn vòng 1

Hành động khó hiểu của nữ MC đối với Pia Wurtzbach gây nhiều luồng tranh cãi. Đặc biệt, nhiều người cho rằng nữ MC kém duyên khi "sàm sỡ" vòng 1 của Hoa hậu Pia ngay trên sóng truyền hình và trước mặt đông người.

Cô được biết đến là Hoa hậu bị trao nhầm vương miện trong đêm chung kết

Pia Wurtzbach sở hữu vòng 1 khủng. Số đo vòng 1 khi đăng quang của Hoa hậu Hoàn vũ 2015 khi ấy đã là 103cm. Trong số các Hoa hậu Hoàn vũ, cô được chú ý hơn cả bởi đêm chung kết cuộc thi xảy ra sự cố MC đọc nhầm tên, khiến đại diện Colombia - Ariadna Gutierrez phải trao lại vương miện cho Pia Wurtzbach trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ.

Vòng 1 khủng của Pia

Sau cuộc thi, cô đóng phim, làm MC, xuất hiện liên tục trên các sàn diễn thời trang. Cô từng được mời ngồi ghế giám khảo khách mời tại "Asia's Next Top Model", dẫn dắt show du lịch "Pia’s Postcards", xuất hiện trong phim "Gandarrapiddo: The Revenger Squad" và "My Perfect You"…

Tuy nhiên, Pia Wurtzbach lại không được lòng fan sắc đẹp Việt. Lý do là trong cuộc thi Miss Universe 2020, Khánh Vân được xướng tên vào top 21 qua tấm vé bình chọn của khán giả và là thí sinh nhận được lượng bình chọn cao nhất trong lịch sử Hoa hậu Hoàn vũ 69 năm.

Người đẹp thường xuyên diện bikini khoe siêu vòng 1

Trong khi người hâm mộ sắc đẹp Việt đang hân hoan thì Hoa hậu Pia Wurtzbach lại bày tỏ thái độ "không phục". Cụ thể, Pia Wurtzbach viết trên mạng xã hội: "Chẳng lẽ Việt Nam có nhiều fan sắc đẹp hơn cả Philippines hay sao?".

Pia khoe vòng 1 nặng trĩu trong bức ảnh chụp cùng bạn trai

Phát ngôn của Hoa hậu Hoàn vũ 2015 đã khiến nhiều cư dân mạng Việt nổi giận, bị cho là thiếu tôn trọng khán giả Việt, bởi thắng vote không đồng nghĩa với việc fan sắc đẹp nước nào đông hơn.

Nguồn: http://danviet.vn/mc-dung-cham-vong-1-cua-hoa-hau-bi-trao-nham-vuong-mien-truoc-hang-tram-cap-ma...Nguồn: http://danviet.vn/mc-dung-cham-vong-1-cua-hoa-hau-bi-trao-nham-vuong-mien-truoc-hang-tram-cap-mat-50202126710432406.htm