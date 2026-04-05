Phương Oanh hiếm hoi khoe nhan sắc và cuộc sống sau biến cố

Sáng 5/4, Phương Oanh đăng những khoảnh khắc trong chuyến đi chơi cuối tuần cùng cặp song sinh Jimmy - Jenny trên trang cá nhân, kèm theo chú thích là biểu tượng ba hình trái tim. Đây cũng là lần hiếm hoi cô cập nhật hình ảnh mới kể từ khi ông xã - Shark Bình - vướng vòng lao lý.

Trong những khoảnh khắc được Phương Oanh đăng tải, cô cùng hai con chơi đùa ở ngoại ô. Cặp song sinh Jimmy - Jenny khi ngồi ngoan trong lòng mẹ khi ngắm cảnh non nước Ninh Bình và nô đùa bên dòng nước trước sự theo dõi sát sao của mẹ. Jimmy - Jenny được nhận xét lớn hơn nhiều so với lần Phương Oanh đăng ảnh bên các con dịp Trung thu năm ngoái. Hai bé hiện gần 2 tuổi, là trái ngọt trong cuộc hôn nhân của nữ diễn viên Quỳnh Búp Bê và doanh nhân Nguyễn Hòa Bình.

Ở phần bình luận, nhiều khán giả nhận xét Phương Oanh hiện tại có vẻ đẹp đằm thắm của phụ nữ sau biến cố. Hàng trăm lời nhắn nhủ động viên cô mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho hai con đồng thời hy vọng nữ diễn viên sớm trở lại nghệ thuật.

"Vẻ đẹp rất đằm của người phụ nữ gồng mình lặng lẽ vượt qua giông bão cuộc đời", "Hãy sống một cuộc đời và tỏa sáng theo cách của riêng mình. Mạnh mẽ và làm chỗ dựa vững chắc cho các con nhé", "Hai bé lớn nhanh quá, mong em có thể vững vàng làm chỗ dựa cho các con nhé"... một số bình luận dưới bài đăng của Phương Oanh. Trước đó, đoạn video ghi lại khoảnh khắc Phương Oanh đi làm tóc cũng được viral với nhiều bình luận khen nữ diễn viên trẻ trung, xinh đẹp.

Từ khi Shark Bình vướng vào vòng lao lý, Phương Oanh gần như ở ẩn, ít cập nhật mạng xã hội, chỉ thi thoảng đăng một vài tấm ảnh nhưng không để lại chú thích. Một số vlog nấu ăn của cô được đăng tải trên kênh của nhãn hàng đều được quay từ năm ngoái.

Sau biến cố của chồng, Phương Oanh vẫn đến đoàn phim để hoàn thành vai diễn Gió ngang khoảng trời xanh. Tuy nhiên, khi dự án kết thúc, cô gần như không tham gia bất kỳ sự kiện nào khác, kể cả các hoạt động gặp mặt của đơn vị sản xuất cũng như đám cưới bạn bè, đồng nghiệp. Cô cũng không đăng ảnh có mặt mình trên trang cá nhân.

Năm 2025, Phương Oanh ghi dấu với vai Mỹ Anh trong phim Gió ngang khoảng trời xanh. Nhiều phân đoạn do cô thể hiện thu hút triệu view, gây sốt mạng xã hội. Nữ diễn viên cũng nhận "mưa" lời khen cho khả năng diễn xuất, đặc biệt là những cảnh nội tâm, thể hiện sự đau đớn, suy sụp.

Phương Oanh đăng ký kết hôn với Shark Bình tại quê nhà là phường Liêm Chính, Phủ Lý, Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình) vào tháng 6/2023. Tới tháng 7/2023, họ tổ chức lễ ăn hỏi. Cuối năm đó, Phương Oanh mang song thai. Do đó, họ hoãn lại kế hoạch tổ chức đám cưới. Diễn viên lên sinh con Jimmy - Jenny hồi tháng 5/2024.

Shark Bình tên thật Nguyễn Hòa Bình sinh năm 1981, quê Hà Nội, nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ, bản thân từng được ví là "cá mập" công nghệ, còn công ty là "Alibaba Việt Nam". Công ty của Shark Bình được bầu chọn là một trong 10 doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất đến internet Việt Nam giai đoạn 2007-2017. Hôm 10/10/2025, Shark Bình bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án tiền số AntEx.

Phương Oanh sinh năm 1989, khởi nghiệp bằng nghề mẫu trước khi bén duyên với truyền hình. Cô nổi tiếng với các phim: Hoa bay, Lặng yên dưới vực sâu, Ngược chiều nước mắt, Quỳnh Búp Bê, Hương vị tình thân, Gió ngang khoảng trời xanh...